Vụ án con giết cha ở Đồng Tháp khiến nhiều người bàng hoàng

Sáng 22-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đoàn Thanh Thía (SN 1984; ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi "Giết người".

Công an công bố quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Thanh Thía. Ảnh Công an Đồng Tháp

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 17-3, giữa ông L. và vợ (mẹ ruột của Thía) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Nghe cha hăm dọa và đòi dùng hung khí đâm mẹ nên Thía đã xông vào can ngăn rồi quật ngã ông L.

Thía tiếp tục dùng cây quạt điện đánh liên tiếp vào người ông L. khiến nạn nhân bị thương rất nặng và bất tỉnh.

Dù được phát hiện ngay sau đó nhưng do chấn thương quá nặng nên ông L. đã tử vong tại nhà.

Sau đó, Thía đã đến Công an xã Mỹ Thọ để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ án con giết cha này khiến người dân tại địa phương cảm thấy bàng hoàng.