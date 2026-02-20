Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hàng triệu người quay trở lại guồng quay công việc với kỳ vọng một năm mới khởi sắc hơn về thu nhập và sự nghiệp. Theo quan niệm tử vi, thời điểm đầu năm, đặc biệt là giai đoạn sau Tết thường được xem là “điểm khởi động” cho vận trình tài lộc cả năm.

Đáng chú ý, năm 2026 được cho là giai đoạn một số con giáp bước vào chu kỳ tài vận thuận lợi, dễ gặp cơ hội kiếm tiền nhanh, thậm chí tạo bước ngoặt lớn về tài chính nếu biết nắm bắt đúng thời điểm. Dưới đây là 4 con giáp được đánh giá có tiềm năng “đổi đời” rõ nét nhất sau Tết, kèm theo những lưu ý cụ thể về cách tận dụng vận may.

1. Tuổi Mùi: Vận tài chính mở ra nhờ đầu óc tính toán và quý nhân trợ lực

Theo tử vi, người tuổi Mùi bước vào năm 2026 với cung tài lộc khá sáng. Yếu tố con giáp này chịu ảnh hưởng tích cực từ các sao liên quan đến tích lũy và mở rộng nguồn thu, đặc biệt là từ những kế hoạch đã chuẩn bị từ trước chứ không phải hành động bộc phát.

Sau Tết, tuổi Mùi dễ gặp cơ hội tăng thu nhập thông qua đầu tư, công việc tay trái hoặc được giao thêm trách nhiệm mang lại lợi ích tài chính. Ngoài ra, vận quý nhân khá rõ, thường đến từ người lớn tuổi hoặc cấp trên có kinh nghiệm.

Ưu tiên các kế hoạch tài chính dài hạn, tránh “lướt sóng” mạo hiểm. Chủ động hỏi ý kiến người có kinh nghiệm trước khi quyết định đầu tư. Không bỏ qua các cơ hội hợp tác sau Tết, kể cả những đề xuất ban đầu có vẻ nhỏ

2. Tuổi Tuất: Cơ hội bứt phá đến từ những lựa chọn tưởng chừng quen thuộc

Người tuổi Tuất vốn thận trọng, ít khi đánh cược lớn. Tuy nhiên, chính sự bền bỉ này lại giúp họ tích lũy nền tảng tài chính vững vàng. Sau Tết 2026, vận hoạnh tài của tuổi Tuất được cho là đến từ những lĩnh vực quen thuộc, thậm chí là các khoản đầu tư từng bị xem nhẹ.

Yếu tố con giáp này chịu tác động mạnh từ vận “hồi thu”, tức tiền bạc quay trở lại từ những việc đã làm trong quá khứ như dự án cũ, khách hàng cũ, hoặc tài sản từng đầu tư dài hạn.

Rà soát lại các kế hoạch, mối quan hệ và tài sản đã có. Không vội chạy theo xu hướng mới nếu chưa hiểu rõ. Tận dụng thời điểm đầu năm để đàm phán lại hợp đồng, lương thưởng

3. Tuổi Hợi: Tài lộc đến từ sự ổn định và thời điểm bất ngờ

Trong tử vi, tuổi Hợi thường gắn với hình ảnh “chậm mà chắc”. Năm 2026, con giáp này được cho là gặp vận tài chính hanh thông, đặc biệt sau Tết khi nhiều dòng tiền bắt đầu dịch chuyển.

Ảnh hưởng từ con giáp giúp tuổi Hợi dễ hưởng lợi từ các khoản đầu tư dài hạn như bất động sản, cổ phiếu tích lũy hoặc tài sản có giá trị. Ngoài ra, họ cũng có khả năng nhận được khoản thu bất ngờ như thưởng lớn, quà tặng hoặc cơ hội sinh lời ngoài dự kiến.

Không nóng vội rút vốn sớm khi thấy lợi nhuận ban đầu. Tập trung vào những lĩnh vực mình đã hiểu rõ. Chủ động tham gia các cơ hội hợp pháp mang tính may mắn như chương trình thưởng, khuyến khích nội bộ.

4. Tuổi Thìn: Thời điểm “vàng” để tạo bước ngoặt tài chính

So với các con giáp còn lại, tuổi Thìn được xem là nhóm có vận bứt phá mạnh nhất sau Tết 2026. Yếu tố con giáp này chịu ảnh hưởng từ vận “khai tài”, tức dễ gặp cơ hội lớn nếu dám chủ động nắm bắt.

Tuổi Thìn không chỉ có cơ hội tăng thu nhập từ công việc chính mà còn dễ gặp vận may từ kinh doanh, mở rộng dự án hoặc chuyển hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, vận lớn thường đi kèm áp lực và rủi ro.

Chủ động đề xuất ý tưởng mới sau Tết. Chấp nhận thử thách nhưng cần kiểm soát rủi ro tài chính. Không bỏ lỡ cơ hội thăng tiến hoặc thay đổi môi trường làm việc nếu điều kiện phù hợp

Sau Tết là giai đoạn quan trọng để “định hình” vận trình cả năm. Với tuổi Mùi, Tuất, Hợi và Thìn, năm 2026 được xem là thời điểm có nhiều tín hiệu tích cực về tài lộc. Dù vận may theo con giáp chỉ mang tính tham khảo, nhưng việc chuẩn bị tâm thế, chiến lược và hành động đúng lúc có thể giúp mỗi người tạo ra sự khác biệt rõ rệt về thu nhập.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.