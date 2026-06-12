Triệt phá tụ điểm công nghệ cao, thu giữ 73 máy tính, 134 điện thoại, 20 bộ thiết bị phát sóng Wifi, 34 USB và bắt giữ 4 đối tượng

Hàng loạt thiết bị công nghệ bị thu giữ trong vụ triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn.

Khi toàn bộ hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị mạng cùng hàng chục nhân sự vừa được tập kết và chuẩn bị đi vào hoạt động, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời phát hiện, bóc gỡ và vô hiệu hóa một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, ngăn chặn nguy cơ hình thành một "đại bản doanh" lừa đảo trực tuyến quy mô lớn trên lãnh thổ Việt Nam.

Đường dây lừa đảo quy mô lớn vừa được Công an Tỉnh Phú Thọ triệt phá (Ảnh: CATPT)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, qua công tác quản lý cư trú và kiểm tra lưu trú, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người nước ngoài có nhiều biểu hiện bất thường khi liên tục thuê các khu nghỉ dưỡng, farmstay và villa có diện tích lớn tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài.

Các địa điểm được lựa chọn chủ yếu nằm xa khu dân cư, ít người qua lại và được thuê trọn gói nhằm hạn chế sự chú ý từ bên ngoài.

Nhận thấy vụ việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra nhanh chóng vào cuộc xác minh. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm đối tượng này có liên quan đến các tổ chức lừa đảo trực tuyến từng hoạt động tại Campuchia.

Tang vật bị thu giữ trong vụ án (Ảnh: CATPT)

Theo cơ quan chức năng, trong bối cảnh lực lượng chức năng Campuchia tăng cường truy quét các trung tâm lừa đảo trực tuyến, nhiều đường dây tội phạm đã tìm cách dịch chuyển địa bàn hoạt động sang quốc gia khác. Việt Nam được các đối tượng nhắm đến do có nhiều khu nghỉ dưỡng biệt lập, hạ tầng viễn thông thuận lợi và dễ bố trí số lượng lớn nhân sự hoạt động tập trung.

Quá trình điều tra xác định Zhao Wei Zhong (biệt danh A Châu, quốc tịch Trung Quốc) là người được giao nhiệm vụ nhập cảnh vào Việt Nam để khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động, tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn ở cho các đối tượng từ Campuchia di chuyển sang.

Đồng thời, đối tượng này còn phối hợp với một số người trong nước để chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật và các điều kiện cần thiết cho việc vận hành hệ thống.

Trong tháng 5/2026, nhóm đối tượng đã đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm khác nhau.

Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: CATPT)

Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Các đối tượng thường xuyên thay đổi nơi ở, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương và tổ chức sinh hoạt khép kín nhằm che giấu hoạt động.

Điều khiến cơ quan điều tra đặc biệt chú ý là quy mô đầu tư cơ sở vật chất mà nhóm này chuẩn bị cho kế hoạch hoạt động lâu dài.

Tại các địa điểm thuê, các đối tượng đã mua sắm và lắp đặt hàng loạt thiết bị điện tử phục vụ hoạt động trên không gian mạng. Kết quả khám xét cho thấy lực lượng công an đã thu giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng Wifi, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng nhiều thẻ SIM và các thiết bị liên quan khác.

Ngoài hệ thống công nghệ, cơ quan chức năng còn phát hiện hàng trăm bộ bàn ghế làm việc, giường tầng, đệm ngủ và các vật dụng phục vụ sinh hoạt tập trung.

Khối lượng trang thiết bị này cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị cho việc vận hành một trung tâm hoạt động quy mô lớn với nhiều nhân sự làm việc liên tục.

Theo tài liệu điều tra, toàn bộ hệ thống mới được vận chuyển và lắp đặt, chưa kịp đưa vào khai thác thì đã bị phát hiện. Đây được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng bởi nếu đường dây đi vào hoạt động, nguy cơ phát sinh các vụ lừa đảo trực tuyến với quy mô lớn, nhắm vào nạn nhân trong và ngoài nước là rất cao.

Ngày 5/6 và 7/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng gồm Zhao Wei Zhong (A Châu), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.

Việc phát hiện và triệt phá đường dây ngay từ giai đoạn chuẩn bị không chỉ giúp ngăn chặn một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia trước khi đi vào hoạt động mà còn cho thấy xu hướng dịch chuyển của các tổ chức tội phạm công nghệ cao trong khu vực. Đây cũng là lời cảnh báo về những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đường dây lừa đảo xuyên biên giới, vốn đang tìm mọi cách để thiết lập các "căn cứ" mới nhằm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng.