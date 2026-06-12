Thuộc 1 trong 4 năm sinh này phải kiểm tra CCCD trên VNeID ngay

Chỉ mất vài giây kiểm tra trên VNeID, bạn sẽ biết mình có thuộc diện phải thực hiện 1 thủ tục này về CCCD trong năm 2026 hay không.

Năm 2026 đánh dấu thời điểm hàng triệu người dân Việt Nam bước vào các mốc tuổi bắt buộc phải cấp đổi thẻ căn cước công dân (CCCD) theo quy định của Luật Căn cước 2023. Nếu thuộc một trong 4 năm sinh dưới đây, người dân nên chủ động kiểm tra thông tin trên ứng dụng VNeID hoặc thẻ căn cước đang sử dụng để tránh những phiền toái không đáng có trong quá trình giao dịch, làm thủ tục hành chính hay sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Theo Điều 21 Luật Căn cước 2023, công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Đây là những mốc tuổi được pháp luật quy định nhằm cập nhật thông tin nhận dạng của công dân, bảo đảm dữ liệu dân cư luôn chính xác và đồng bộ với các hệ thống quản lý quốc gia.

Những người thuộc 4 năm sinh sau nên nhanh chóng tiến hành đổi CCCD (Ảnh: Báo Tuyên Quang)

Căn cứ quy định này, trong năm 2026, những người sinh vào các năm 2012, 2001, 1986 và 1966 sẽ thuộc diện phải cấp mới hoặc cấp đổi thẻ căn cước.

Trong đó, người sinh năm 2012 sẽ đủ 14 tuổi và phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước theo quy định. Nhóm sinh năm 2001 bước sang tuổi 25, nhóm sinh năm 1986 tròn 40 tuổi, còn những người sinh năm 1966 sẽ đủ 60 tuổi. Đây đều là các mốc tuổi bắt buộc phải đổi thẻ căn cước nếu chưa thực hiện trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, không phải tất cả công dân thuộc các năm sinh trên đều phải lập tức đi làm lại thẻ trong năm 2026. Luật hiện hành cũng quy định trường hợp thẻ căn cước đã được cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước thời điểm đến tuổi phải đổi thì vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng cho đến mốc cấp đổi tiếp theo.

Điều này đồng nghĩa với việc người sinh năm 2001 nhưng đã đổi thẻ trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2025 có thể tiếp tục sử dụng thẻ hiện tại mà không cần thực hiện thêm thủ tục cấp đổi khi bước sang tuổi 25. Quy định tương tự cũng được áp dụng đối với các trường hợp đủ 40 tuổi hoặc 60 tuổi trong năm 2026.

Các chuyên gia khuyến nghị người dân nên kiểm tra thông tin căn cước trên ứng dụng VNeID để nắm rõ tình trạng giấy tờ cá nhân của mình. Đây là cách nhanh chóng giúp xác định thẻ còn hiệu lực hay đã đến thời điểm cần cấp đổi, đồng thời hạn chế tình trạng phát hiện quá muộn khi đang thực hiện các giao dịch quan trọng.

Việc sử dụng thẻ căn cước hết hiệu lực có thể gây ra nhiều hệ lụy trong cuộc sống hàng ngày. Hiện nay, căn cước công dân là giấy tờ định danh quan trọng được sử dụng trong hầu hết các giao dịch tài chính, thủ tục hành chính, đăng ký dịch vụ công trực tuyến, xác thực tài khoản ngân hàng và nhiều hoạt động dân sự khác.

Trong bối cảnh các ngân hàng, tổ chức tín dụng và cơ quan nhà nước đang đẩy mạnh xác thực thông tin điện tử, giấy tờ tùy thân hết hạn có thể khiến người dân gặp khó khăn khi chuyển tiền, mở tài khoản, xác thực hồ sơ hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm, thuế và dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, theo quy định hiện hành, hành vi không thực hiện đúng quy định về cấp, cấp đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước còn có thể bị xử phạt hành chính. Mức phạt áp dụng có thể lên tới 1 triệu đồng tùy từng trường hợp cụ thể.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, hiện nay Bộ Công an đã triển khai nhiều hình thức hỗ trợ đăng ký cấp đổi thẻ căn cước. Người dân có thể khai báo trước thông tin thông qua ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công, giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục tại cơ quan công an.

Tổng Hợp (TTTĐTCATNA, TTTĐTCATTH)