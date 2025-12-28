Triệt phá nhóm kín "Đảo Đào Hoa" môi giới mại dâm quy mô lớn

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một đường dây môi giới mại dâm hoạt động tinh vi qua ứng dụng Telegram. Nhóm này lấy tên "Đảo Đào Hoa", thu hút hơn 10.000 thành viên tham gia với các dấu hiệu nghi vấn về hoạt động tệ nạn mại dâm liên tỉnh.

Các đối tượng Trần Mạnh Linh, Phan Văn Tiến bị cơ quan Công an tạm giữ

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng tính bảo mật cao và các tính năng ẩn danh của mạng xã hội để lôi kéo, dụ dỗ gái bán dâm vào các nhóm kín, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhằm trục lợi bất chính.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã xác định 2 đối tượng chủ mưu cầm đầu, trực tiếp tạo lập và quản lý nhóm "Đảo Đào Hoa" là Trần Mạnh Linh (SN 1990, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và Phan Văn Tiến (SN 1992, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh).

Để duy trì hoạt động, Linh và Tiến yêu cầu mỗi gái bán dâm phải nộp số tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng cho một chu kỳ 6 tháng. Sau khi đóng phí, các cô gái được quyền tự đăng bài quảng cáo với nội dung khiêu dâm, đính kèm thông tin liên lạc để khách mua dâm trong nhóm chủ động thỏa thuận giá cả và địa điểm thực hiện hành vi mua bán dâm trực tiếp.

Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với Công an các phường Yên Tử và Hòn Gai đồng loạt tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ và một căn hộ chung cư trên địa bàn. Tại các địa điểm này, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 đôi nam, nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng đều thừa nhận việc kết nối, thỏa thuận giao dịch thông qua hội nhóm kín "Đảo Đào Hoa" do Linh và Tiến quản lý.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Mạnh Linh và Phan Văn Tiến về hành vi môi giới mại dâm theo quy định tại Khoản 2, Điều 328 Bộ luật Hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.