Đối tượng nguy hiểm Nguyễn Duy Long ra đầu thú

Trang Anh |

Sau khi được Công an phường Sơn Tây vận động, ngày 25/12/2025, Nguyễn Duy Long đã đến Công an phường đầu thú.

Công an phường Sơn Tây, TP Hà Nội tối 26/12 cho biết vừa vận động đối tượng truy nã Nguyễn Duy Long (SN 2003, trú tại: xã Tân Thanh, tỉnh Tuyên Quang) về tội mua bán trái phép chất ma túy ra đầu thú.

Theo điều tra, tháng 5/2024, Long có hành vi mua bán ma tuý trên địa bàn thị xã Sơn Tây (cũ), TP Hà Nội. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 20/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Long về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 14/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Long.

Quyết định truy nã Nguyễn Duy Long - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Sơn Tây xác định đối tượng đã bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh và thường xuyên thay đổi nơi cư trú. Sau khi được Công an phường Sơn Tây vận động, ngày 25/12/2025, Nguyễn Duy Long đã đến Công an phường đầu thú.

Hiện Công an phường Sơn Tây đang lập hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Bắt Nguyễn Quang Phin sinh năm 2006

