Một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cho nhiều người dân vay tiền với mức lãi suất cao nhất lên đến 365%/năm, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Ngày 5/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các bị can gồm: Châu Ngọc Võ (SN 1988, trú xã Ea Phê), Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1972) và Nguyễn Thị Thu Cúc (SN 1968, cùng trú phường Thành Nhất), Nguyễn Thị Hằng (SN 1994, trú phường Ea Kao) và Nguyễn Thị Hồng Đức (SN 1971, trú xã Hòa Phú).

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng. Ảnh: C.A.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2025 đến tháng 8/2026, nhóm 5 đối tượng đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay tiền với mức lãi suất cao nhất lên đến 365%/năm, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, nhóm này cho vay chủ yếu dưới hai hình thức "vay tiền góp" và "tiền đứng". Để thu hút người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng đưa ra thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, không yêu cầu thế chấp tài sản có giá trị mà chủ yếu yêu cầu người vay cung cấp giấy tờ tùy thân để làm tin.

Với hình thức này, người có nhu cầu tiền gấp có thể dễ dàng tiếp cận khoản vay nhưng phải chịu mức lãi suất rất cao. Khi không thanh toán đúng hạn, tiền lãi tiếp tục phát sinh, khiến khoản nợ ngày càng tăng, vượt quá khả năng chi trả.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.