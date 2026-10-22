Triệt phá đường dây tiêu thụ 400 tấn lợn bệnh, lợn chết, thu lợi hơn 10 tỷ đồng

Số lợn bệnh, lợn chết được nhóm đối tượng do Trần Văn Hùng cầm đầu thu mua từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó vận chuyển, giết mổ và bán làm thực phẩm.

Ngày 21/10, Công an TP Đồng Nai thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố) đã triệt phá đường dây thu gom, giết mổ lợn bệnh, lợn chết với quy mô lớn để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Đường dây do Trần Văn Hùng (sinh năm 1975, ngụ khu phố Xuân Hiệp, phường Xuân Lộc, thành phố Đồng Nai) cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam các bị can. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)



Theo điều tra, đầu tháng 9/2026, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh, lợn chết để bán làm thực phẩm cho người tại phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa và các khu vực lân cận. Nhóm đối tượng thu mua lợn từ nhiều nguồn, sau đó vận chuyển, giết mổ và đưa ra thị trường tiêu thụ. Cơ quan công an đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 5/10/2026, dưới sự chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, Ban chuyên án huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm liên quan, gồm: điểm trung chuyển lợn, cơ sở kinh doanh và địa điểm giết mổ của Trần Văn Hùng, cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân trên địa bàn phường Xuân Lộc; địa điểm bán thịt lợn của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng khu công nghiệp Xuân Lộc.

Tại các địa điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ khoảng 7 tấn thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi cùng nhiều tang vật liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024, Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua lợn bệnh, lợn chết từ các cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển. Số lợn này được đưa về khu vực giết mổ tại phường Xuân Lộc để pha lóc thành thịt nạc, thịt ba chỉ, thịt đùi; phần da, mỡ tiếp tục được chế biến để bán.

Đối tượng Trần Văn Hùng (mặc áo khoác vàng) cùng tang vật. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Quá trình hoạt động, Hùng thuê Trịnh Thanh Lâm (sinh năm 1987, quê tỉnh An Giang) làm tài xế điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 60M-5313 (xe của Hùng) đi thu mua lợn chết và vận chuyển về địa điểm giết mổ của Hùng. Tại đây, Hùng và Hiếu Em chỉ đạo các nhân công là Lê Quốc Phó (sinh năm 2000, quê tỉnh An Giang), Nguyễn Thành Trung (sinh năm 2005, quê tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Hồng Phúc (sinh năm 2002, quê tỉnh Đồng Nai) cả 3 đều tạm trú phường Xuân Lộc, thực hiện mổ, pha lóc thành các phần thịt ba chỉ, thịt nạc, thịt đùi để Hiếu Em giao cho con gái là Trần Thị Cẩm Bào (sinh năm 1992, ngụ phường Xuân Lộc) liên hệ, bán cho Nguyễn Thị Thu Phượng (sinh năm 1975, ngụ xã Xuân Hòa) với giá từ 25.000 đồng đến 40.000 đồng/kg.

Thịt lợn chết sau khi mua, Phượng bán trực tiếp cho người dân tại khu vực cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc và cung cấp cho Phạm Thị Hân với giá từ 35.000 đến 55.000 đồng/kg để sản xuất giò chả. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng biết rõ nguồn gốc lợn bệnh, lợn chết, nhưng vẫn đưa đi chế biến, tiêu thụ.

Cơ quan công an xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn lợn bệnh, lợn chết để tiêu thụ làm thực phẩm, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Một số hình ảnh tang vật. (Ảnh: Công an TP Đồng Nai)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng gồm: Trần Văn Hùng, Trịnh Thanh Lâm, Huỳnh Thị Hiếu Em, Trần Thị Cẩm Bào, Nguyễn Thị Thu Phượng, Lê Quốc Phó, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thành Trung và Phạm Thị Hân về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc, Công an TP Đồng Nai khuyến cáo các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; không vì lợi nhuận mà thực hiện hành vi gian dối, xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng.

Người dân cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, góp phần cùng lực lượng chức năng bảo đảm an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.