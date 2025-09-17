Triệt phá đường dây mua vàng "rửa tiền": Tịch thu 59 kg vàng trị giá hơn 100 tỷ đồng, bắt 130 đối tượng

Từ các dấu hiệu bất thường trong giao dịch vàng, cơ quan công an đã lần theo dấu vết, mở rộng điều tra và triển khai gần 20 đợt truy quét quy mô lớn. Kết quả, lực lượng chức năng đã triệt phá hơn 10 băng nhóm chuyên mua vàng rồi bán lại nhằm hợp thức hóa dòng tiền phi pháp, bắt giữ trên 130 đối tượng và thu giữ khoảng 59kg vàng liên quan đến vụ án.

Ngày 9/1/2024, cảnh sát đã hoàn trả cho hai nạn nhân số tiền bị lừa đảo, lần lượt là 195.000 NDT (khoảng 721 triệu đồng) và 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng). Công tác xác minh và bồi hoàn cho các bị hại khác đang tiếp tục được triển khai.

Manh mối từ một cửa hàng vàng bạc

Tháng 10/2022, Công an quận Hoàng Phố (Thượng Hải) phát hiện một cửa hàng vàng bạc trên địa bàn có giao dịch đáng ngờ: chỉ trong thời gian ngắn phát sinh hơn 300 thương vụ, với tổng giá trị vượt 50 triệu NDT (khoảng 185 tỷ đồng).

Đáng chú ý, hai thẻ ngân hàng dùng để thanh toán đã bị phong tỏa ngay sau đó do liên quan đến hoạt động lừa đảo. Từ đây, cơ quan công an nhận định nguồn tiền mua vàng nhiều khả năng đều là tiền phạm tội mà có, và đã lập tức lập chuyên án để điều tra.

Qua quá trình điều tra chặt chẽ, cảnh sát nhanh chóng nắm được hành tung của những người sử dụng thẻ để chi tiêu cũng như các đối tượng chuyên nhận hàng sau khi mua sắm, từ đó xác định được hai băng nhóm "mua vàng" do Trịnh và Lý cầm đầu.

Trong quá trình theo dõi, tổ chuyên án phát hiện các nhóm này có ý định rời khỏi Thượng Hải. Vì vậy, vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2022, lực lượng chức năng đã triển khai truy bắt sớm, bắt giữ 24 nghi phạm, trong đó có Trịnh và Lý, đồng thời thu giữ 1,2 kg vàng thỏi.

Lần ra mạng lưới tiêu thụ vàng

Trên cơ sở đó, tổ chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, tập trung làm rõ khâu tiêu thụ tang vật và lần theo dấu vết của mạng lưới tội phạm ngầm đứng phía sau. Kết quả cho thấy, mỗi ngày nhóm "mua vàng" đều nhận thẻ ngân hàng dính líu đến lừa đảo từ các thành viên "giao thẻ". Ngay sau đó, chúng lập tức dùng số tiền này để mua vàng, rồi nhanh chóng giao lại các gói hàng chứa vàng cho nhóm "nhận hàng" tại những địa điểm đã hẹn trước. Để che giấu hành tung, các đối tượng liên tục thay đổi phương tiện di chuyển, nhằm trốn tránh sự theo dõi của cơ quan công an.

Những thỏi vàng bị bắt quả tang trên đường vận chuyển

Qua việc lần theo hoạt động và các cuộc trao đổi của nhóm "nhận hàng", cảnh sát tiếp tục xác định được nhiều thành viên trong nhóm "tiêu thụ vàng" gồm Lương, Lý, Phan cùng 3 đối tượng thuộc nhóm "thu mua vàng" do Trương cầm đầu. Quá trình điều tra làm rõ, nhóm "tiêu thụ vàng" đã gửi vàng thông qua dịch vụ chuyển phát đến các cửa hàng vàng bạc cũ ở những tỉnh, thành khác để tiêu thụ. Sau đó, nhóm "thu mua vàng" tiếp nhận và thanh toán lại bằng hình thức tiền điện tử nhằm hợp thức hóa số tiền phi pháp.

Ngày 7/11/2022, Công an quận Hoàng Phố đã đồng loạt triển khai chuyên án, triệt phá toàn bộ các mắt xích của đường dây – từ nhóm "giao thẻ", "nhận hàng" cho tới "tiêu thụ vàng" và "thu mua vàng". Trong đợt truy quét này, lực lượng chức năng thu giữ 2,41 kg vàng tại hiện trường và chặn bắt thêm 15,26 kg vàng đang trên đường vận chuyển qua kênh chuyển phát.

Sau khi vụ án được phá thành công, Công an Hoàng Phố đã liên tục rút kinh nghiệm, điều chỉnh chiến thuật và áp dụng mô hình "đánh theo chuỗi" để mạnh tay xử lý loại tội phạm rửa tiền bằng vàng. Tính đến cuối năm ngoái, cảnh sát đã tiến hành 18 đợt truy quét, bắt giữ hơn 130 nghi phạm, thu giữ khoảng 59kg vàng, với tổng trị giá hơn 29,5 triệu NDT (tương đương khoảng 109 tỷ đồng).

Đến nay, 9 bị cáo đã bị Tòa án Nhân dân tuyên án theo quy định pháp luật. Ngoài ra, 94 nghi phạm đã được chuyển viện kiểm sát truy tố, trong khi 31 đối tượng khác bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn hình sự. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.