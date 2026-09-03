Triển lãm phụ tùng ô tô lớn nhất thế giới sắp diễn ra: Khuôn viên tổ chức 300.000m2, hơn 4.400 đơn vị từ 80 quốc gia

Automechanika Frankfurt được biết đến là triển lãm phụ tùng và hậu mãi ô tô lớn nhất thế giới sẽ diễn ra từ ngày 8-12/9/2026 tại Frankfurt (Đức).

Automechanika Frankfurt 2026 quy tụ hơn 4.400 đơn vị tham gia triển lãm đến từ hơn 80 quốc gia, giới thiệu các giải pháp mới cho toàn ngành, đồng thời cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI), điện khí hóa, số hóa và xe tự hành đang tác động ra sao tới lĩnh vực này.

Automechanika Frankfurt 2026 lớn hơn trước

Theo ban tổ chức Messe Frankfurt, số lượng đơn vị tham gia triển lãm năm nay tăng 5% so với năm trước, dự kiến đạt khoảng 4.400-4.500 đơn vị đến từ hơn 80 quốc gia. Toàn bộ khoảng 300.000 m2 diện tích trưng bày đã được đặt kín chỗ.

Theo dự báo mới nhất, thị trường phụ tùng và hậu mãi ô tô toàn cầu được dự báo tăng trưởng 5,8% trong năm 2026, nhờ tuổi thọ sử dụng xe ngày càng kéo dài, vai trò ngày càng lớn của thị trường phụ tùng độc lập, cùng các cơ hội mới đến từ điện khí hóa, số hóa và ứng dụng AI. Bên cạnh đó, bất ổn địa chính trị và chuỗi cung ứng biến động vẫn là những thách thức mà ngành phải đối mặt.

So với các triển lãm tại Việt Nam, quy mô chênh lệch ra sao?

Automechanika cũng có phiên bản tổ chức tại Việt Nam, mang tên Automechanika Ho Chi Minh City. Ở kỳ gần nhất diễn ra hồi tháng 6/2025, sự kiện này quy tụ 401 đơn vị triển lãm đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên diện tích trưng bày 22.600 m2 tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Sài Gòn (SECC), đón khoảng 17.075 khách tham quan. So với bản Frankfurt, số đơn vị tham gia tại TP.HCM chỉ bằng chưa tới 1/10, còn diện tích trưng bày nhỏ hơn khoảng 13 lần.

Nếu so với Vietnam Motor Show 2024 — kỳ VMS gần nhất được tổ chức (do năm 2025 sự kiện này tạm ngưng), triển lãm quy tụ 19 thương hiệu xe cùng gần 300 gian hàng, với diện tích trưng bày gần 25.000 m2 và đón hàng chục nghìn lượt khách mỗi ngày. Diện tích này vẫn chỉ bằng khoảng 8% so với mặt bằng 300.000 m2 của Automechanika Frankfurt.

Tuy nhiên, cần lưu ý Automechanika là triển lãm dành cho giới kinh doanh trong ngành, tập trung vào phụ tùng, thiết bị sửa chữa và giải pháp hậu mãi, khác về bản chất so với Vietnam Motor Show vốn là sự kiện trưng bày xe nguyên chiếc, phục vụ trực tiếp người tiêu dùng.

Đáng chú ý, Vietnam Motor Show dự kiến trở lại vào năm 2026, chuyển địa điểm tổ chức ra Hà Nội tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh), với diện tích trưng bày trong nhà được công bố lên tới khoảng 304.000 m2. Nếu đúng như kế hoạch, con số này sẽ tương đương, thậm chí nhỉnh hơn diện tích của Automechanika Frankfurt.

Automechanika Frankfurt 2026 có gì?

Năm nay, triển lãm bổ sung diễn đàn HighTech4Mobility về xe phần mềm, xe tự hành và dịch vụ số, cùng các phiên thảo luận về AI trong ngành hậu mãi và quản lý bồi thường bảo hiểm sau tai nạn. Chương trình đào tạo trải rộng 5 hội trường, lần đầu công khai miễn phí trực tuyến sau khi kết thúc. Giải Automechanika Innovation Awards ghi nhận 185 hồ sơ dự thi, mức kỷ lục mới.

Mảng hậu mãi chính hãng có BMW và Stellantis tham gia; lần đầu có thêm giải "Automotive Aftersales Award" hợp tác cùng VDIK với 29 thương hiệu tranh giải. Ngoài ra còn có khu trải nghiệm Future Mobility Park, đường đua Pitlane dài 200 m, cộng đồng Automechanika Club,...

Bên lề còn có Giải Vô địch Đánh bóng xe Đức lần thứ 10 (tài trợ bởi Würth) ngày 12/9 tại Hội trường 12, và vòng chung kết quốc gia Đức của Hiệp hội Âm thanh Di động châu Âu (EMMA) cùng ngày, quy tụ khoảng 80 xe cổ/sưu tầm độ âm thanh tranh vé vào chung kết châu Âu.