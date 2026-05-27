Triển lãm “Nét họa áo ta” của NTK Cao Minh Tiến quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt đình đám

Chiều 26/5, triển lãm “Nét họa áo ta” chính thức khai mạc tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, mang đến không gian tôn vinh vẻ đẹp áo dài Việt thông qua các thiết kế mang đậm âm hưởng văn hóa dân gian và hành trình lan tỏa tà áo truyền thống ra thế giới. Sự kiện do Cao Minh Tiến tổ chức với sự tham gia của NTK- Hoa hậu Ngọc Hân, NTK Chế Quyết Tiến cùng các sinh viên Khoa Dệt may & Thời trang – Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp kéo dài từ ngày 26/5 đến hết 2/6/2026.

Từ trái qua phải: NTK Cao Minh Tiến, hoa hậu Ngọc Hân, NTK Chế Quyết Tiến.

Không chỉ đơn thuần là một triển lãm thời trang, “Nét họa áo ta” được kỳ vọng trở thành hành trình kể chuyện về bản sắc Việt bằng ngôn ngữ của thời trang, nghệ thuật và ký ức văn hóa. Thông qua những bộ sưu tập, hình ảnh và câu chuyện sáng tạo, chương trình hướng tới lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam tới công chúng trong nước và du khách quốc tế.

Điểm nhấn của triển lãm là bộ sưu tập mới của NTK Cao Minh Tiến, lấy cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ – một trong những di sản nghệ thuật tiêu biểu của văn hóa Việt Nam. Những hình ảnh quen thuộc trong đời sống dân gian, hệ màu đặc trưng cùng tinh thần vui tươi của dòng tranh truyền thống được tái hiện bằng ngôn ngữ thời trang đương đại, tạo nên sự giao thoa giữa di sản thị giác và sáng tạo hiện đại.

Bên trong khu trưng bày của triển lãm.

Dịp này, Cao Minh Tiến cũng giới thiệu cuốn sách ảnh về áo dài Việt Nam, được anh ấp ủ trong hơn 10 năm làm nghề. Cuốn sách tái hiện hành trình sáng tạo từ những bản phác thảo đầu tiên, quá trình lên rập, cắt may đến sự hoàn thiện của các thiết kế Việt phục qua từng giai đoạn lịch sử. Qua các bộ hình được thực hiện công phu, công chúng có thể hình dung dòng chảy phát triển của tà áo dài bằng ngôn ngữ hình ảnh gần gũi, dễ tiếp cận.

Đáng chú ý, cuốn sách còn ghi lại hành trình đưa áo dài Việt “chu du” qua nhiều quốc gia của Cao Minh Tiến. Nhà thiết kế cho biết, trong mỗi chuyến đi, hình ảnh tà áo dài luôn đồng hành cùng anh như một cách giới thiệu với bạn bè quốc tế về vẻ đẹp duyên dáng và niềm tự hào của văn hóa Việt Nam.

Ca sĩ, diễn viên Quang Anh đến chúc mừng NTK Cao Minh Tiến.

Hoa hậu Ngọc Hân gắn bó với công việc thiết kế áo dài nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, Ngọc Hân mang tới triển lãm bộ sưu tập áo dài được phát triển từ đề tài tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ của cô. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ hoa văn, họa tiết chạm khắc trên bia Tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, kết hợp nghiên cứu học thuật với sáng tạo thời trang. Qua từng phom dáng và chi tiết trang trí, các thiết kế tái hiện sự giao thoa giữa tri thức, di sản và vẻ đẹp truyền thống của áo dài Việt.

MC Mỹ Lam và NTK Chế Quyết Tiến.

Trong khi đó, NTK Chế Quyết Tiến mang đến không gian trưng bày mini couture độc đáo với các thiết kế trên ma-nơ-canh thu nhỏ. Mỗi mẫu trang phục được chế tác tỉ mỉ, phản ánh tinh thần văn hóa Việt qua chất liệu, họa tiết và phom dáng. Nổi bật trong số đó là thiết kế sắc hồng mang âm hưởng văn hóa hầu đồng, từng được Hòa Minzy trình diễn trong một sản phẩm âm nhạc gần đây, cho thấy sự kết nối giữa thời trang truyền thống với đời sống nghệ thuật đương đại.

Tham gia triển lãm còn có các sinh viên Khoa Dệt may & Thời trang – Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp với những thiết kế áo dài cách tân mang tinh thần trẻ trung, sáng tạo. Thông qua việc làm mới phom dáng, thử nghiệm chất liệu và ứng dụng họa tiết truyền thống, các bạn trẻ cho thấy cách tiếp cận di sản văn hóa bằng tư duy thiết kế hiện đại, gần gũi hơn với công chúng hôm nay.

NTK Cao Minh Tiến và Tuấn Cry, Double2T.

Các khách mời tại sự kiện.

Với thông điệp “Áo dài dành cho mọi thế hệ, mọi lứa tuổi và những người yêu văn hóa Việt”, “Nét họa áo ta” mong muốn khẳng định áo dài không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng sống động của bản sắc dân tộc, có khả năng kết nối quá khứ với hiện tại và truyền cảm hứng cho tương lai.

Sự kiện khai mạc có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, khách mời như diễn viên Tú Oanh, diễn viên Thanh Hương, ca sĩ Đoàn Thúy Trang, Nguyễn Thu Hằng, ca sĩ Tuấn Cry, rapper Double2T, MC Phí Linh, MC Mỹ Lan, DJ Tít, MC Mạnh Khang, ca sĩ Vũ Thùy Linh...