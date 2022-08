Một địa điểm tham quan mới sắp được mở cửa tại Las Vegas, để kỷ niệm 25 năm ngày Công nương Diana qua đời trong vụ tai nạn xe hơi thảm khốc ở Paris, Pháp đang thu hút sự chú ý của truyền thông và dư luận.

Triển lãm tưởng nhớ Công nương Diana với tên gọi "Princess Diana: A Tribute Exhibition" sẽ trưng bày bộ sưu tập khổng lồ về bông hồng nước Anh cùng các kỷ vật khác của gia đình hoàng gia.

Một người đại diện cuộc triển lãm cho hay: "Công nương Diana vẫn là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng và quan trọng nhất ở thời đại của chúng ta. Cuộc triển lãm ra mắt vào đúng thời điểm đánh dấu 25 năm ngày cố Công nương qua đời".

Triển lãm được tổ chức để tưởng nhớ Công nương Diana.

Triển lãm tưởng nhớ có gì đặc biệt?

Theo truyền thông quốc tế, buổi triển lãm độc nhất vô nhị này sẽ được tổ chức ở khu trung tâm mua sắm phức hợp nổi tiếng "The Shops at Crystals". Triển lãm được phối hợp thực hiện bởi SBX Group và SEE Global Entertainment cùng Pink Ribbons Crusade, một tổ chức từ thiện và nhiều tình nguyện viên khác để gây quỹ chống căn bệnh ung thư vú.

Các nhà tổ chức đã làm công việc giám tuyển trong một thời gian dài để tạo ra một bộ sưu tập được coi là toàn diện nhất từ trước đến nay về Công nương Diana và hoàng gia Anh. Theo tờ People, cuộc triển lãm sẽ bắt đầu mở cửa vào ngày 2/9. Thời gian hoạt động hàng ngày từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối. Có giá vé ưu đãi dành riêng cho sinh viên, người cao tuổi và quân nhân.

Cuộc triển lãm diễn ra với quy mô lớn, trưng bày hơn 700 hiện vật bao gồm: Một số trang phục dạ hội và những bộ quần áo mang dấu ấn phong cách đặc biệt của cố Công nương; một bộ sưu tập gồm thư từ, quà tặng và đồ cá nhân của bà Diana và các thành viên hoàng gia; sản phẩm dệt may của hoàng gia hay những tác phẩm tái hiện lịch sử của các nghệ sĩ.

Triển lãm đặc biệt này được sắp xếp với 12 phòng trưng bày, đại diện cho 3 chủ đề chính là "Đám cưới thế kỷ"; "Biểu tượng thời trang" và "Những ký ức không thể nào quên".

Chiếc váy cưới được tái hiện lại như thật trong cuộc triển lãm.

Ngoài ra, buổi triển lãm còn cung cấp một gói dịch vụ đám cưới đặc biệt để các cặp đôi tổ chức buổi lễ hoặc bữa tiệc tối riêng tư bên trong căn phòng trưng bày "Đám cưới thế kỷ" của Công nương Diana với Thái tử Charles.

"Hơn 120.000 đám cưới được thực hiện ở Las Vegas mỗi năm, nó đã trở thành 'thủ đô hôn lễ' của thế giới. Vì vậy, ở đây, chúng tôi có căn phòng tối tân trưng bày các đồ vật lưu niệm từ đám cưới hoàng gia nổi tiếng nhất thời đại. Và chúng tôi đã nghĩ, tại sao không tạo ra thứ gì đó độc đáo để mọi người kỷ niệm tình yêu của mình?", David Corelli, người phụ trách triển lãm cho hay.

Tất cả các khách tham quan triển lãm sẽ có cơ hội nhìn thấy bản sao với kích thước y hệt chiếc váy cưới mang tính biểu tượng của cố Công nương Diana được thực hiện bởi nghệ sĩ người Bỉ Isabelle de Borchgrave.

Đám cưới thế kỷ của Công nương Diana và Thái tử Charles

Triển lãm tưởng nhớ Công nương Diana trong quá khứ

"Princess Diana: A Tribute Exhibition" sắp mở cửa đón khách tham quan khiến những người hâm mộ cố Công nương nhớ đến một cuộc triển lãm đặc biệt khác cách đây 5 năm về trước để kỷ niệm 2 thập kỷ bà rời xa dương thế.

Vào cuối tháng 7/2017, hoàng gia Anh đã cho phép công chúng được tham quan và tìm hiểu gian phòng riêng bà từng làm việc ở Cung điện Buckingham. Căn phòng nằm trong một phần cuộc triển lãm của gia đình hoàng gia vào mùa hè năm 2017, chứa đựng những chi tiết đắt giá.

Người hâm mộ cố Công nương đã có cơ hội tận mắt chứng kiến phòng làm việc của bà, từ chiếc bàn gỗ cổ điển đến đài radio bọc da, giấy viết, đôi giày ballet đến khung ảnh của gia đình và rất nhiều băng đĩa nhạc của những nghệ sĩ mà bà yêu thích như Phil Collins, Lionel Richie, Elton John, Diana Ross.

Hoàng tử William và Harry chính là người đã lựa chọn hầu hết các kỷ vật được dùng để trưng bày trong cuộc triển lãm. Trên bàn làm việc của cố Công nương là những bức hình về các con vui vẻ, hạnh phúc kèm theo đó là lịch để bàn Cartier bằng bạc, có đánh dấu rõ ngày sinh của bà, Thái tử Charles cùng hai con trai. Đây là món quà mà Công nương Diana được vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan trao tặng trong chuyến thăm bà tới Washington vào năm 1985.

Một trong những vật phẩm được trưng bày gây nhiều chú ý hơn cả đó là chiếc hộp đựng băng cát-sét có chứa các tác phẩm kinh điển thập niên 80 và 90 của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Cuộc triển lãm đã phản ánh phần nào sở thích và cuộc sống thường nhật của cố Công nương khi xưa.

Bàn làm việc của cố Công nương Diana.

Những khung ảnh gia đình được lưu giữ.

Chiếc hộp đựng những cuốn băng yêu thích của bà Diana.

Nguồn: People, Todifordaily, Vegaschanges