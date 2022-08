Chuyên trang du lịch nước ngoài: 10 trải nghiệm ở Việt Nam phải thử 1 lần trong đời

Sam Roth, cây viết của chuyên trang du lịch The Culture Trip viết rằng, đối với mỗi người, Việt Nam lại mang một ý nghĩa khác nhau. Với người này, đây là đất nước của ngàn năm lịch sử và văn hóa phong phú, với những người khác, nó là thiên đường của những món ăn ngon nhất thế giới, hoặc là nơi để bạn tham gia những môn thể thao mạo hiểm.

Vậy khách du lịch tới Việt Nam có thể có những trải nghiệm tuyệt vời nào? Hãy cùng xem danh sách 10 trải nghiệm đặc biệt trên dải đất hình chữ S dưới ngòi bút miêu tả của Sam Roth.

1. Đi chợ nổi ở vùng sông Mekong

Chợ nổi Cái Bè ở Tiền Giang.





Đối với nhiều du khách nước ngoài, việc đi chợ nổi ở vùng sông Mekong - đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam đúng là một trải nghiệm không thể nào quên. Những chiếc ghe (thuyền) chở đủ các loại hàng hóa dập dềnh trên sóng nước, những hoạt động mua bán diễn ra tấp nập tạo nên một bầu không khí sống động của những âm thanh, màu sắc rực rỡ. Đi chợ nổi ở đây còn là cách khám phá văn hóa, để họ hiểu được cuộc sống mưu sinh của những người dân địa phương với những nỗi vất vả nhưng cũng không kém phần thú vị với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

2. May quần áo ở Hội An

Có lẽ nhiều người đã biết đến đô thị cổ Hội An với những con phố xinh đẹp, yên bình và vô cùng rực rỡ khi lên đèn. Đã từng là một thương cảng thịnh vượng trong hàng trăm năm, Hội An hiện tại cũng rất nổi tiếng với nghề may đo với rất nhiều thợ may giàu kinh nghiệm. Do vậy, bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những tấm vải đẹp và đặt may cho mình những bộ trang phục vừa vặn, đẹp mắt với mức giá hợp lý để mang về nhà như một món quà lưu niệm đặc biệt.

3. Đi qua đèo Hải Vân

Đèo Hải Vân - một trong những cung đường ven biển đẹp nhất trên thế giới.

Nằm ở phía Bắc Đà Nẵng, đèo Hải Vân nổi tiếng là một trong những cung đường ven biển đẹp nhất trên thế giới. Đèo nằm trên nhánh núi đâm ra biển của dãy Bạch Mã, nối liền tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng, cao 500m so với mực nước biển và dài khoảng 20km. Hãy thuê 1 chiếc xe máy, bạn sẽ có trải nghiệm ngắm nhìn cảnh núi non hùng vĩ khiến nhiều người khác phải ghen tị.



4. Khám phá các hang động ở Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng

Hang Sơn Đoòng.

Với những ai ưa thích việc khám phá các hang động thì hãy đến Phong Nha Kẻ Bàng - vườn quốc gia lớn nhất Việt Nam, địa danh đã được UNESCO xếp hạng Di sản thế giới. Đặc biệt, nếu đủ sức khỏe, hãy trải nghiệm cảm giác mạnh với tour khám phá Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới - viên ngọc quý mà thiên nhiên đã ban tặng cho tỉnh Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nóic hung.



5. Đi thuyền ngắm Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long với cảnh sắc tuyệt mỹ do thiên nhiên ban tặng.

Vịnh Hạ Long vẫn luôn là điểm du lịch nổi tiếng nhất của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Tuy nhiên, dù bạn đi bao nhiêu lần thì có lẽ vẫn chưa thể khám phá hết vẻ đẹp của địa danh du lịch này. Với khoảng 1600 hòn đảo lớn nhỏ, nhiều trong số đó còn chưa được đặt tên, vịnh Hạ Long chắc chắn sẽ mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm phong phú và là duy nhất trên thế giới.



6. Đi bộ đường dài ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Những thửa ruộng bậc thang ở Sapa.

Miền núi phía Bắc Việt Nam thực sự là một nơi rất đẹp, cho dù điểm đến của bạn có là Sapa, Mù Cang Chải hay Hà Giang đi chăng nữa. Đặc biệt, tháng 9 và tháng 10 sắp tới là mùa gặt lúa ở nơi đây, nên khi đi bộ trên những con đường đèo, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang vàng óng, thoang thoảng mùi thơm của lúa chín vô cùng quyến rũ và sảng khoái.



7. Thăm các lăng tẩm ở Huế

Cố đô Huế được coi là một trong những viên ngọc quý giá nhất của Việt Nam, nơi lưu giữ những khu lăng tẩm, đền đài, dinh thự cũng như các ngôi chùa cổ kính mang đậm các dấu ấn văn hóa và lịch sử của thời xa xưa. Do đó, nếu bạn yêu thích việc tìm hiểu về những giá trị này thì chắc chắn đây sẽ là điểm đến mà bạn không thể bỏ qua.

8. Thưởng thức các món ngon ở 3 miền Bắc, Trung, Nam

Việt Nam là một điểm đến khiến trái tim của những người yêu du lịch, mê ẩm thực phải "loạn nhịp", vì có quá nhiều thứ để khám phá và thưởng thức. Bạn hãy thử các món phở, bánh mỳ, bún bò Huế, mì Quảng, bánh xèo... nói chung là tất cả những món ăn ngon nhất của Việt Nam. Thậm chí bạn không cần vào các nhà hàng sang trọng, mà hay ăn ngay ở các quán vỉa hè với mức giá rất phải chăng mà vẫn được thưởng thức các món đặc sản.

9. Đi trên tuyến đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là một trong bốn con đường giao thông huyết mạch, chạy từ Bắc vào Nam Việt Nam, với chiều dài khoảng 3.167 km, đi qua 28 tỉnh thành. Tác giả Sam Roth viết rằng, "Đối với nhiều khách du lịch, việc đi từ Hà Nội và Sài Gòn chính là lý do họ tới Việt Nam, vì đây là một trong những chuyến đi tuyệt vời nhất trong cuộc đời của họ. Để ngắm được nhiều cảnh đẹp nhất, hãy kết hợp các cung đường ven biển và cung đường ít người qua lại hơn dọc biên giới với Lào, bạn sẽ được chiêm ngưỡng các cánh rừng rậm rạp, những dãy núi đá vôi và vô số những cảnh tượng kỳ thú nhất của thiên nhiên dọc 2 bên đường".

10. Ngắm thành phố Hồ Chí Minh từ tầng thượng

Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ về đêm. (Nguồn: VOV Giao thôn)

Sau khi đã tới thành phố Hồ Chí Minh - một đô thị nhộn nhịp và hiện đại bậc nhất Việt Nam, bạn hãy chọn một quán bar ở tầng thượng nào đó và vừa nhâm nhi đồ uống, vừa ngắm toàn thành phố từ trên cao. Chắc chắn, đây cũng là một trải nghiệm khó quên của bạn.

Theo Culture Trip