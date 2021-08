Triển khai lại quét QR khai báo "di chuyển nội địa", TP.HCM phát hiện 30 F0 đi ngoài đường

Ngày 14/8, TP.HCM bắt đầu thực hiện kiểm tra việc khai báo "di chuyển nội địa" nhưng sau đó 1 ngày phải tạm dừng do ùn ứ giao thông, không đảm bảo yêu cầu phòng dịch. Sau 15 ngày tạm dừng, đến sáng 29/8, lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát bắt đầu thực hiện trở lại ở nhiều quận, huyện của TP.HCM



Các giấy in mã QR được dán tại nhiều vị trí xung quanh chốt, người dân di chuyển qua chốt sẽ dùng camera điện thoại quét, sau đó vào trang web suckhoe.dancuquocgia.gov.vn khai báo. Sau khi hoàn tất, một mã QR khác sẽ hiển thị và lực lượng chức năng dùng điện thoại quét để đối chiếu thông tin. Khi hợp lệ, người dân được đi qua.

Những người không có điện thoại thông minh, không kết nối mạng thì được lực lượng chức năng hướng dẫn khai báo thông tin vào giấy, mất khoảng 10 phút.



Sau 3 ngày tiếp tục thực hiện quét mã QR, chiều nay, ngày 31/8, tại buổi họp báo về Covid-19, thượng tá Lê Mạnh Hà, phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM đã thông tin về tình hình lưu thông trong thời gian TP tăng cường các biện pháp giãn cách và khai báo y tế thông qua phần mềm của Bộ Công an.

Theo ông Hà, mật độ người tham gia giao thông những ngày gần đây ổn định, không tăng giảm đột biến, không có ùn tắc tại các chốt kiểm tra.

Báo Tuổi Trẻ Online dẫn thông tin từ buổi họp báo cho hay, liên quan đến việc khai báo y tế "di chuyển nội địa", phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho hay, nhờ có việc khai báo y tế thông qua mã QR, công an phát hiện 30 trường hợp F0 di chuyển trên đường, qua các chốt chặn.

Bên cạnh đó, công an còn phát hiện 2 vụ làm giả giấy đi đường của lực lượng công an tại quận 10 và 12 đang điều tra, xử lý theo quy định.

Trả lời câu hỏi công an cầm điện thoại của người dân quét mã QR có an toàn hay không? Báo Thanh Niên dẫn lời thượng tá Hà cho biết lực lượng công an làm nhiệm vụ đều đã được tiêm 2 mũi vaccine Covid-19.

Bên cạnh đó, hàng tuần, các cán bộ chiến sĩ đều được lấy mẫu xét nghiệm, đặc biệt lực lượng trực chốt đều phải có kết quả âm tính trước khi đưa ra thực hiện nhiệm vụ. Do đó, nguy cơ lây từ lực lượng công an cũng ít.

"Cầm điện thoại quét mã QR cũng chứa đựng nguy cơ nên Công an TP.HCM sẽ quán triệt lại cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, không nhất thiết phải cần cầm điện thoại của người dân mà chỉ cần người dân đưa ra rồi quét", TNO dẫn lời ông Hà thông tin.

Người đại diện Công an TP.HCM cũng đề nghị tất cả người dân lưu thông trên đường nên khai báo y tế trước khi di chuyển và lưu lại mã QR để trình tại các chốt kiểm soát để giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn khi đứng tại chốt mới khai báo.

Công an TP.HCM hiện phối hợp với Sở Y tế và cơ quan nghiệp vụ của công an cập nhật được F0 vào cơ sở dữ liệu quốc gia. F0 di chuyển thì công an sẽ phát hiện, ngăn chặn, xử lý để tránh lây nhiễm trong cộng đồng.

Công an TP cũng đang triển khai phần mềm tích hợp camera để người dân đi qua chốt chỉ cần đưa mã QR vào camera là được đi qua.



Phần mềm khai báo "di chuyển nội địa" được Bộ Công an triển khai để quản lý người dân vùng dịch thông qua kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Phần mềm sẽ thống kê tình hình người dân ra, vào vùng dịch hàng ngày; truy vết người nghi vấn F0, F1, F2 khi cần thiết. Sau khai báo thành công, người dùng sẽ được cấp một mã QR và có thể dùng trong 3 ngày, sau đó phải khai báo lại.

Tính từ 17h ngày 30/8 đến 17h ngày 31/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận tổng số ca mắc Covid-19 trong ngày tại TP. HCM là 5.444 ca, giảm 445 ca so với 24 giờ trước đó.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM ban hành kế hoạch về tổ chức tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 tại Thành phố. Theo đó, từ nay đến cuối năm 2021, TP.HCM cần thêm 14.891.800 liều chia làm 4 giai đoạn để đảm bảo yêu cầu bao phủ tiêm 2 liều vaccine cho người dân.

