Trí tuệ làm giàu của người Do Thái: Nắm được thông tin trong tay, chính là nắm tiền tài cả đời

Vào một đêm khuya Chủ nhật đầu tháng 7/1899, chuyên gia tài chính người Mỹ gốc Do Thái, Bernard Baruch, khi đó chưa đầy 30 tuổi, đang theo dõi diễn biến của cuộc Chiến tranh Tây Ban Nha - Mỹ trên đài phát thanh, và bất ngờ nghe được tin tức về việc Hải quân Hoa Kỳ đánh bại hạm đội Tây Ban Nha ở San Diego.

"Chiến tranh Tây Ban Nha - Mỹ sẽ kết thúc. Lúc này, mua cổ phiếu chắc chắn sẽ phát tài", Baruch ngay lập tức nhận định như vậy. Mặc dù các sàn giao dịch chứng khoán ở Hoa Kỳ thường đóng cửa vào các ngày thứ Hai, nhưng Baruch vẫn đặt một chuyến tàu vào sáng sớm hôm sau, rồi lao từ nhà đến công ty của mình với tốc độ nhanh nhất ở cuối thế kỷ 19 lúc bấy giờ. Việc "ăn vào" một số lượng lớn cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán tư nhân thực sự đã tạo nên kỳ tích làm giàu "sau một đêm".

Đối với nhiều chuyện tưởng chừng như không liên quan, Bernard Baruch luôn có thể khám phá ra mối liên hệ bên trong giữa chúng và nắm bắt cơ hội kinh doanh của chính mình trong mối liên hệ này.

Charles-Louis Havas, một người Do Thái đã thấm nhuần tư tưởng của cuốn "Talmud", đã thành lập Hãng thông tấn Havas ở Paris vào năm 1832 và kiếm tiền trực tiếp bằng cách bán thông tin. Havas Agence là hãng thông tấn sớm nhất thế giới. Agence France-Presse (hãng thông tấn lớn thứ ba trên thế giới, đứng sau AP và Reuters, đồng thời là nguồn tin tiếng Pháp lớn nhất thế giới) ngày nay đã phát triển từ nó.

Paul Julius Reuter là một người gốc Do Thái, Reuter đã làm việc cho Hãng thông tấn Havas một thời gian, sau đó thành lập hãng tin Reuters ở Anh và bắt đầu kinh doanh phân phối tin tức một mình.

Hai hãng thông tấn lớn của phương Tây này đã kiếm được hết xô vàng này tới xô vàng khác trong việc luân chuyển thông tin mỗi năm.

Tại Hoa Kỳ, cả "New York Times" và "Washington Post" đều do các gia đình Do Thái thành lập. Chủ tịch hiện tại của hãng thông tấn – cơ quan báo chí lớn nhất Hoa Kỳ, Associated Press, Donald Newhouse cũng là người Do Thái.

Có rất nhiều ví dụ về việc người Do Thái kiếm tiền từ thông tin.

Ngày nay, trong lĩnh vực lưu thông thông tin trên toàn thế giới, có rất nhiều người Do thái và gốc Do Thái đang ẩn thân.

Trong thời đại thông tin ngày nay, tất cả những người Do Thái đều là một cơ sở dữ liệu thông tin, và tất cả họ đều là những bậc thầy về tìm kiếm tiền bằng thông tin.

Với sự nhanh nhạy gần như bẩm sinh với thông tin, người Do Thái sau cùng đã trở thành người làm chủ thế giới thông qua hình thức thao túng nền kinh tế thế giới.

Trong cuộc chiến kinh doanh với những tay chơi và người tài giỏi đông như kiến, khi cơ hội đến, rất có thể sẽ có nhiều người cùng tìm ra cơ hội, vài đối thủ cùng lúc tấn công một mục tiêu. Đây là một cuộc tranh giành quyền lực, một cuộc thi trí tuệ, và thậm chí là một cuộc thi tốc độ. Người Do Thái luôn nhấn mạnh quan điểm rằn: khi làm ăn kinh doanh, ai thắng, điều này phụ thuộc phần lớn vào tốc độ.

Do đó, dưới tiền đề là cùng một hướng và điều kiện, tốc độ tỷ lệ thuận với sức mạnh. Nước chảy có thể mài nhẵn đá đó là bởi tốc độ của nó; chim có thể bắt được chuột thỏ cũng là bởi tốc độ của nó, có tốc độ mới có lợi thế. Nếu bạn không hiểu điều này, rất khó để làm ăn kinh doanh.

Các doanh nhân Do Thái luôn tin rằng "thông tin là tiền bạc", họ cũng luôn tin rằng, một thông tin thích hợp có thể quyết định thành bại. Vì vậy mà các doanh nhân Do Thái đã hình thành cho mình sự chú trọng cũng như sự nhạy cảm đối với thông tin.

Sự nhanh thạo tin tức của các thương gia Do Thái là điều nổi tiếng thế giới. Theo giới kinh doanh Nhật Bản, doanh nhân Do Thái rất thích mua lại các công ty nước ngoài phá sản, mỗi khi người Nhật có công ty phá sản, doanh nhân Do Thái ở Mỹ sẽ là những người đầu tiên biết tin này, trong khi nhiều chủ doanh nghiệp Nhật dù có ở ngay trong nước thì cũng đều là lấy thông tin từ người Do Thái.

Ngoài ra, các thương gia Do Thái cũng tin rằng nếu họ nhận được thông tin rằng một sản phẩm nào đó rất có tiềm năng thị trường, họ phải nhanh chóng thực hiện, đồng thời phải làm được "4 nhanh":

1. Thiết kế nhanh chóng. Có nghĩa là, sản phẩm mới cần được thiết kế theo quy cách, chất lượng, thương hiệu, hơn nữa thời gian thiết kế không được lùi quá lâu, để không làm chậm thời gian và ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nhanh.

2. Huy động vốn nhanh chóng. Sau khi thiết kế hoàn thành, nên huy động vốn càng sớm càng tốt. Bất cứ khi nào một dự án kinh doanh được thực hiện, vấn đề không thể được giải quyết nếu không có vốn đầu tư nhất định. Huy động vốn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, số tiền cần thiết và các kênh huy động cần được làm rõ, nguồn vốn phải có sẵn và không được bỏ lỡ cơ hội.

3. Nhanh chóng đưa vào sản xuất. Chỉ cần đáp ứng được các điều kiện sản xuất kinh doanh, phải sản xuất sản phẩm với tốc độ nhanh nhất trên cơ sở đảm bảo chất lượng, hoàn thiện mọi thủ tục trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

4. Bán hàng nhanh chóng. Khi sản xuất ra một sản phẩm, bạn phải bán nó ngay khi thị trường đang tốt và biến sản phẩm đó thành tiền tệ.

Tất nhiên, các thương gia Do Thái cho rằng, luôn có một tình huống khác có thể sẽ xảy ra, khi sản phẩm của bạn được sản xuất và hàng hóa được chuyển về, thị trường không tốt như bạn dự tính. Tuy nhiên, theo phân tích và dự đoán, đợi một khoảng thời gian nào đó thị trường nhất định sẽ tăng trở lại, vậy thì cũng có thể chờ cơ hội. Sử dụng thông tin theo cách này, chắc chắn sẽ kiếm được ra tiền.

Các nhà kinh doanh Do Thái cho rằng, có thông tin quý giá và những ý tưởng hay chưa đủ, cần phải có những biện pháp thiết thực và nhanh chóng để biến ước muốn thành hiện thực, cũng như biến thông tin thành tiền, nếu không mọi thứ chỉ là hư ảo.

Các nhà điều hành thu thập thông tin thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh để nắm bắt cơ hội. Cái gọi là cơ hội ý chỉ một điều kiện đặc biệt nhất định xuất hiện trong giây lát, nó mang tính ngẫu nhiên nhất định và thường là thoáng qua. Một khi một người tinh anh "nắm giữ" được cơ hội này, anh ta sẽ phát huy nó và tận dụng nó càng nhanh càng tốt. Nhanh một bước là trời rộng sông dài, chậm nửa bước là vực cao sâu thẳm.

Dựa vào thông tin để kiếm tiền là một vũ khí ma thuật không thể thiếu trong kinh doanh. Các nhà kinh doanh Do Thái tin rằng nếu không có thông tin, các nhà điều hành sẽ giống như những người mù, không biết lựa chọn ra sao khi đối mặt với các giao lộ kéo dài về bốn phương tám hướng.