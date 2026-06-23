Trí Trung, Đan Tâm đăng quang Hoa hậu và Nam vương Di sản Văn hoá Việt Nam 2026

Vượt qua hàng loạt ứng viên sáng giá, thí sinh Trần Trí Trung và Lê Thị Đan Tâm đã xuất sắc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, chính thức trở thành Nam vương và Hoa hậu Di sản Văn hóa Việt Nam 2026.

Đêm chung kết Miss & Mister Heritage Culture Vietnam 2026 (Hoa hậu & Nam vương Di sản Văn hóa Việt Nam 2026) đã chính thức khép lại, để lại nhiều dư âm trong lòng công chúng yêu nghệ thuật và văn hóa.

Với chủ đề "Khám phá vẻ đẹp, văn hóa và thiên nhiên Việt Nam" (Discover Vietnam's Charm, Culture and Natural Beauty), cuộc thi đã hoàn thành sứ mệnh lan tỏa những giá trị di sản quý báu thông qua ba tiêu chí cốt lõi: Bảo tồn - Tôn vinh - Lan tỏa.

Tân Hoa hậu và Nam Vương.

Sau hành trình tranh tài sôi nổi, ban giám khảo đã lựa chọn những gương mặt xuất sắc nhất cho các danh hiệu cao nhất của cuộc thi. Theo đó, Lê Thị Đan Tâm (Khánh Hòa) đăng quang Hoa hậu Di sản Văn hóa Việt Nam 2026, trong khi Trần Trí Trung (Vĩnh Long) giành danh hiệu Nam vương Di sản Văn hóa Việt Nam 2026.

Tân Hoa hậu Di sản Văn hóa Việt Nam 2026 sinh năm 2003, quê Khánh Hòa. Cô tốt nghiệp ngành Dược, Trường Đại học Yersin Đà Lạt.

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, Đan Tâm còn có thành tích học tập đáng chú ý khi nhiều năm liền đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp trường và cấp tỉnh. Người đẹp cũng ghi dấu ấn với giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh năm 2024 và lọt Top 20 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2024.

Tân Nam vương Di sản Văn hóa Việt Nam 2026 Trần Trí Trung sinh năm 1998, quê Vĩnh Long. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên kịch - điện ảnh.

Trí Trung từng đạt nhiều thành tích như: Quý ông Hoàn hảo 2019, Top 30 Gương mặt thời trang mùa xuân 2020, Quán quân Người mẫu tài năng 2022, Top 10 Duyên dáng Áo dài TP.HCM 2023, Top 3 Your Voice Our Voice 2024 và Nam phụ xuất sắc nhất Holy Thắng Awards 2025.

Á vương 1 và Á hậu 1.

Á vương 2 và Á hậu 2.

Kết quả chung cuộc ở bảng Nam nhận được sự đồng thuận cao từ Hội đồng chuyên môn và khán giả. Danh hiệu Á vương 1 thuộc về Trần Đức Trung, Á vương 2 là Lưu Đặc Phong, Á vương 3 là Nguyễn Hoàng Huân, Á vương 4 là Nguyễn Đoàn Gia Tuấn và Đại sứ Di sản Văn hóa thuộc về Phạm Minh Quân.

Ở bảng nữ, các danh hiệu Á hậu lần lượt được trao cho những thí sinh có phần thể hiện nổi bật gồm: Á hậu 1 Nguyễn Xuân Tâm, Á hậu 2 Lê Trần Anh Thư, Á hậu 3 Lý Kim Ngân và Á hậu 4 Phạm Đinh Như Ý.

Không chỉ là một sân chơi nhan sắc, Miss & Mister Heritage Culture Vietnam 2026 khẳng định dấu ấn riêng khi đề cao tiêu chí bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa, di sản truyền thống của dân tộc.

Á vương 3 và Á hậu 3.

Á vương 4 và Á hậu 4.

Trong suốt hành trình cuộc thi, từ vòng sơ khảo đến chung kết, các thí sinh đã có cơ hội trải nghiệm nhiều vùng đất, tham gia các dự án cộng đồng và hoạt động khám phá văn hóa truyền thống ý nghĩa.

Tại đêm chung kết, các thí sinh mang đến những màn trình diễn ấn tượng, kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp hiện đại và tinh thần văn hóa dân tộc thông qua các phần thi trang phục truyền thống, áo dài và dạ hội.

Thành công của đêm chung kết là kết quả của sự phối hợp giữa Ban tổ chức và Viện Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM. Dưới sự dẫn dắt của Trưởng ban tổ chức Vũ Trọng Hiền cùng đội ngũ chuyên môn như Giám đốc đối ngoại kiêm Trưởng ban giám khảo Huỳnh Phạm Hoàng Yến, Đạo diễn sân khấu Thái Học và Giám đốc thời trang Huy Doãn, chương trình đã mang đến một không gian nghệ thuật giàu bản sắc văn hóa.