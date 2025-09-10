Thiết kế hai tông màu, khung nhôm thay vì titan

iPhone 17 Pro Max đánh dấu thay đổi ngoại hình rõ rệt so với các thế hệ trước. Apple đã loại bỏ khung titan và chuyển sang sử dụng nhôm. Dù chất liệu này có thể không được đánh giá cao về độ cao cấp như titan, khung nhôm vẫn mang lại cảm giác cứng cáp, nhẹ tay và dễ gia công hơn.

Khung nhôm này được Apple xác nhận là loại nhôm hàng không series 7000, gia công nguyên khối theo thiết kế unibody. Đáng chú ý, phần cụm camera sau - nay được gọi là "Camera Plateau" - không chỉ chứa ba cảm biến lớn mà còn là nơi Apple đặt lại toàn bộ hệ thống ăng-ten, thay vì để dọc theo khung viền như trước. Cách bố trí mới này được Apple cho biết sẽ cải thiện khả năng thu sóng, kết nối mạng ổn định hơn trong các điều kiện khó khăn.

Phần lưng Ceramic Shield mới có hiệu ứng hai tông màu nhẹ, đi cùng cụm camera lồi lớn chiếm trọn chiều ngang mặt lưng. Thiết bị vẫn giữ lại các yếu tố quen thuộc như cổng USB-C, nút Action và Camera Control. Kích thước máy là 163,4 x 78 x 8,75mm và nặng 233g, dày và nặng hơn so với iPhone 16 Pro Max (8,3mm và 227g).

Ba tùy chọn màu gồm Bạc, Cam Cosmic và Xanh Deep Blue. Dù gây tranh cãi khi không có màu Đen truyền thống, thiết kế hai tông màu mới vẫn được đánh giá là khác biệt so với nhiều đời iPhone trước đó.

Màn hình sáng hơn, chống chói tốt hơn

Apple giữ nguyên kích thước màn hình 6,3 inch cho iPhone 17 Pro và 6,9 inch cho iPhone 17 Pro Max, tấm nền OLED đạt độ sáng tối đa 3.000 nits. Tuy nhiên, điểm mới nằm ở lớp phủ chống phản chiếu mới và lớp Ceramic Shield thế hệ 2, được tuyên bố có khả năng chống xước gấp ba lần.

Trái với một số thông tin rò rỉ, kích thước của Dynamic Island trên cả hai mẫu iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max đều giữ nguyên so với người tiền nhiệm.

Ba camera sau đều 48MP, quay video đồng thời hai góc

iPhone 17 Pro Max là thiết bị đầu tiên của Apple có ba camera sau đều 48MP, bao gồm cảm biến chính, góc siêu rộng và ống tele 4x. Nhờ cảm biến tele độ phân giải cao, máy có thể crop ảnh để đạt hiệu ứng tương đương zoom quang 8x, cho ra ảnh 12MP chất lượng cao. Zoom số được nâng lên tối đa 40x, tuy nhiên vẫn thấp hơn một số mẫu máy Android như Galaxy S25 Ultra và Pixel 10 Pro XL.

Apple cho biết hệ thống camera mới mang đến trải nghiệm tương đương 8 tiêu cự khác nhau chỉ trong một cụm máy ảnh, đặc biệt nhấn mạnh vào khả năng linh hoạt của ống kính tele. Công nghệ Photonic Engine tiếp tục được cải tiến, giúp giữ lại chi tiết và màu sắc tốt hơn, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng.

Cảm biến selfie 18MP lần này có thiết kế vuông - điều hiếm thấy trên smartphone - giúp chụp ảnh không cần xoay thiết bị theo chiều ngang hay dọc. Cảm biến cũng đủ thông minh để tự động nhận biết khi có thêm người xuất hiện và chuyển từ khung chân dung sang phong cảnh, rất hữu ích cho vlog nhóm.

Các tính năng chuyên biệt cho sáng tạo nội dung bao gồm quay video kép (camera trước và sau cùng lúc), quay ProRes RAW, Log2 và hỗ trợ Genlock. Tuy nhiên, quay kép chỉ lưu một file duy nhất, không tách thành từng luồng video.

Apple A19 Pro, Apple N1 và Apple C1X: Bộ đôi chip mới

iPhone 17 Pro Max sử dụng chip A19 Pro với CPU và GPU 6 nhân, tích hợp bộ tăng tốc AI riêng biệt cho mỗi nhân. Điểm mới là hệ thống tản nhiệt buồng hơi - lần đầu xuất hiện trên iPhone - nhằm đảm bảo hiệu suất ổn định khi chơi game hoặc xử lý tác vụ nặng.

Hệ thống buồng hơi mới được Apple phát triển riêng, sử dụng vòng tuần hoàn khép kín chứa nước khử ion. Cùng với chất liệu nhôm dẫn nhiệt tốt hơn titan gấp 20 lần, thiết kế này giúp iPhone 17 Pro Max duy trì hiệu năng cao trong thời gian dài mà không quá nóng. Đây là thay đổi đặc biệt quan trọng với những người dùng chuyên quay video 4K, chỉnh sửa hình ảnh hoặc chơi game nặng.

iPhone 17 Pro Max là một trong những thiết bị đầu tiên tích hợp chip Apple N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread - hứa hẹn tương thích tốt hơn với hệ sinh thái nhà thông minh.

Ngoài ra, modem di động bên trong máy cũng được nâng cấp lên chuẩn Apple C1X, cho phép tốc độ truyền tải dữ liệu cao hơn gấp đôi so với modem C1 trước đó, đồng thời tiết kiệm điện hơn 30%. Việc tích hợp các công nghệ kết nối như Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread và modem di động vào một cụm xử lý giúp giảm tiêu thụ điện năng và tối ưu không gian linh kiện.

Pin dài hơn, sạc nhanh hơn

Apple tuyên bố thời lượng pin iPhone 17 Pro Max có thể đạt 39 giờ phát video - tăng 6 giờ so với thế hệ trước. Việc loại bỏ khe SIM vật lý ở nhiều thị trường giúp tiết kiệm diện tích và nhường chỗ cho viên pin lớn hơn. Tính năng sạc nhanh cũng được cải thiện, với khả năng sạc 50% chỉ trong 20 phút.

Apple cho biết riêng các thị trường sử dụng bản eSIM-only như Mỹ, Nhật, UAE… sẽ được trang bị pin lớn hơn nhờ loại bỏ hoàn toàn khay SIM vật lý. Bản eSIM có thời lượng pin dài hơn thêm khoảng 2 giờ phát video so với bản có khe SIM truyền thống.

Giá bán cao hơn tại Việt Nam, có bản 2TB

Giá bán của iPhone 17 Pro khởi điểm từ 34,99 triệu đồng cho bản 256 GB, trong khi iPhone 17 Pro Max có giá từ 37,99 triệu đồng và hỗ trợ tuỳ chọn bộ nhớ tới 2 TB. Các phiên bản màu mới gồm cam vũ trụ, xanh đậm và bạc. Người dùng có thể đặt trước từ ngày 12/9 và nhận hàng từ ngày 19/9 tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.