Trẻ IQ cao thường có 3 kiểu "dai dẳng" này!

Nếu con bạn có 3 kiểu hành vi dưới đây, thay vì vội trách mắng, hãy thử quan sát và định hướng đúng cách.

Có một khoảng thời gian, tôi suýt nữa đã trách oan chính con mình. Nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy rất có lỗi.

Hôm đó, tôi vừa bận viết bài, vừa phải dọn dẹp nhà cửa nên cả người đã mệt rã rời.

Con cứ chạy quanh tôi, liên tục đặt đủ loại câu hỏi kỳ lạ, rồi còn bắt tôi đọc truyện tranh đúng theo ý con. Chỉ cần tôi đọc sai hoặc thay đổi một chút là con lại nổi cáu, nhất quyết không chịu.

Lúc ấy tôi thực sự mất kiên nhẫn, không nhịn được mà quát con: “Sao con phiền thế, không thể ngồi yên một phút nào à?”

Nhìn con lập tức cúi đầu tủi thân, không dám nói gì nữa, tôi vừa xót vừa hối hận.

Có lẽ nhiều mẹ cũng từng giống tôi. Những trò “làm phiền” nho nhỏ của con nhiều khi khiến chúng ta cạn kiệt kiên nhẫn. Ta dễ cho rằng con nghịch ngợm, bướng bỉnh, không hiểu chuyện, chỉ biết làm bố mẹ thêm rối.

Nhưng thực tế, nhiều hành vi khiến bố mẹ đau đầu ấy không hẳn là khuyết điểm. Trong một số trường hợp, chúng có thể phản ánh sự tò mò, khả năng tư duy và nhu cầu khám phá mạnh mẽ của trẻ.

Nếu con bạn có 3 kiểu hành vi dưới đây, thay vì vội trách mắng, hãy thử quan sát và định hướng đúng cách.

1. Hỏi dai dẳng, hỏi đến cùng, hỏi liên tục không ngừng

Trước khi có con, tôi luôn nghĩ một đứa trẻ thích đặt câu hỏi và thích suy nghĩ là điều rất tốt.

Nhưng chỉ khi thực sự nuôi con, tôi mới hiểu cảm giác ngày nào cũng phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi có thể khiến bố mẹ “phát điên” như thế nào.

Ví dụ:

“Vì sao mặt trời ở trên trời?”

“Tại sao chim lại biết bay?”

“Con được sinh ra từ đâu?”

“Tại sao mùa thu lá cây lại chuyển sang màu vàng?”

Câu hỏi của trẻ vừa bất ngờ, vừa không có điểm dừng.

Ban đầu, tôi còn kiên nhẫn trả lời. Nhưng càng về sau, có những câu chính tôi cũng không biết đáp án, đành trả lời qua loa: “Mẹ không biết”, hoặc “Đừng hỏi nữa”.

Để được yên tĩnh, trước đây tôi thậm chí còn cố tình trả lời cho xong chuyện để nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

Nhưng dần dần, tôi nhận ra con hỏi ít hơn, chủ động trò chuyện với tôi cũng ít hơn và không còn thường xuyên chia sẻ suy nghĩ như trước.

Lúc ấy tôi mới hiểu, chính mình đã vô tình dập tắt sự tò mò quý giá của con.

Một đứa trẻ thích hỏi không có nghĩa là trẻ “lắm lời” hay “phiền phức”. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy trẻ đang tích cực tìm hiểu thế giới xung quanh.

Trẻ tiếp nhận kiến thức một cách thụ động. Còn khi trẻ không hiểu một điều gì đó, việc liên tục đặt câu hỏi có thể giúp trẻ suy nghĩ, kiểm chứng và từng bước xây dựng hiểu biết của riêng mình.

Sự tò mò vốn là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy trẻ học hỏi.

Bố mẹ nên làm gì?

Khi con hỏi liên tục, đừng vội gạt đi hoặc trả lời cho có.

Nếu không biết câu trả lời, bạn không cần cố tỏ ra hiểu biết. Có thể nói: “Câu này mẹ cũng chưa biết. Hay mẹ con mình cùng tìm thông tin và tìm câu trả lời nhé?”

Đón nhận mỗi câu hỏi của trẻ cũng là cách bảo vệ sự tò mò và ham học hỏi của con.

2. Bắt bẻ dai dẳng, cái gì cũng phải đúng thứ tự

Nhiều bố mẹ không thích trẻ quá cứng nhắc, chuyện gì cũng phải theo ý mình, cho rằng con bướng bỉnh, khó bảo và quá “căng”.

Con tôi trước đây cũng như vậy, khiến tôi đau đầu không ít.

Các khối đồ chơi phải được xếp đúng theo thứ tự con muốn.

Bát đũa phải được đặt đúng vị trí.

Chỉ cần người khác tự ý di chuyển đồ của con một chút, con lập tức nổi cáu.

Trước đây, tôi luôn cho rằng con quá bướng, không biết linh hoạt, chuyện gì cũng soi xét khiến người khác mệt mỏi.

Sau này tôi mới nhận ra, việc trẻ đặc biệt chú ý đến trật tự và chi tiết có thể liên quan đến khả năng tư duy logic và nhu cầu kiểm soát môi trường của trẻ.

Trong thế giới của trẻ, mọi thứ đều có quy luật và trật tự riêng.

Việc trẻ chú ý đến từng chi tiết, muốn mọi thứ theo đúng nguyên tắc đôi khi không đơn thuần là sự cố chấp. Nó có thể phản ánh việc trẻ đang hình thành khả năng suy nghĩ độc lập và tổ chức thông tin.

Những đứa trẻ như vậy thường có chính kiến, thích suy xét vấn đề và muốn tìm hiểu đến tận cùng.

Nếu được định hướng tốt, sự “cầu toàn” này có thể trở thành lợi thế trong học tập.

Trẻ có thể cẩn thận khi làm bài, dễ phát hiện vấn đề và kiên trì tìm cách giải quyết những câu hỏi khó.

Bố mẹ nên làm gì?

Không nhất thiết phải ép trẻ từ bỏ ngay sự “cầu toàn” hay nhu cầu về trật tự của mình.

Thay vào đó, hãy tôn trọng cách trẻ tổ chức mọi thứ, đồng thời từng bước giúp con học cách linh hoạt.

Chẳng hạn, khi con phát hiện một chi tiết rất nhỏ, bố mẹ có thể nói: “Con quan sát kỹ thật đấy! Con thử nghĩ xem còn cách nào khác không?”

Cách này vừa khuyến khích khả năng quan sát và tư duy của trẻ, vừa giúp con học được rằng một vấn đề có thể có nhiều cách giải quyết.

3. Nghịch ngợm dai dẳng, năng lượng dồi dào, lúc nào cũng chân tay không ngừng

Có một kiểu trẻ đúng là giống như “Tôn Ngộ Không tái thế”: cả ngày tràn đầy năng lượng, chạy nhảy, leo trèo, khám phá khắp nơi và gần như không thể ngồi yên một chỗ.

Nhiều bố mẹ lo lắng rằng con quá nghịch, khả năng tập trung kém, sau này đi học sẽ không thể ngồi yên và dễ mất tập trung.

Nhưng không phải cứ một đứa trẻ hiếu động là đồng nghĩa với khả năng tập trung kém.

Những hoạt động như chạy nhảy, khám phá, chạm vào các đồ vật mới có thể giúp trẻ rèn luyện khả năng vận động, cảm nhận môi trường và thỏa mãn nhu cầu khám phá.

So với những trẻ ít vận động và ít khám phá, trẻ thường xuyên trải nghiệm môi trường xung quanh có thể có nhiều cơ hội hơn để mở rộng hiểu biết, rèn khả năng phản ứng và học cách giải quyết vấn đề.

Bố mẹ có thể làm gì?

Thay vì cố gắng ép trẻ ngồi im, hãy tạo ra những cách phù hợp để con giải phóng năng lượng.

Mỗi ngày có thể dành một khoảng thời gian cố định cho trẻ vận động ngoài trời và chơi tự do.

Sau đó, từ từ hướng trẻ đến những hoạt động cần ngồi yên như xếp hình, đọc sách, tô màu, ghép tranh...

Bắt đầu từ thời gian ngắn rồi tăng dần, giúp trẻ từng bước hình thành khả năng tập trung.

Kết

Nếu con bạn cũng thích hỏi, thích tranh luận, chú ý đến từng chi tiết và lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, hãy thử nhìn những hành vi ấy dưới một góc độ khác.

Có thể trước đây chúng ta đã từng hiểu lầm những biểu hiện rất bình thường trong quá trình con khám phá và trưởng thành.

Điều quan trọng không phải là ép trẻ trở thành một đứa trẻ “ngoan” và luôn ngồi yên, mà là hiểu điều gì đang đứng phía sau hành vi của con để có cách đồng hành phù hợp.

Nguồn: Sohu