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Trang trại bí ngô tại Mỹ hút khách mùa lễ hội

Ban Thời sự
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Mùa Halloween và Lễ Tạ ơn không chỉ thúc đẩy nhu cầu mua bí ngô tại Mỹ, mà còn mở ra cơ hội kinh doanh cho các trang trại địa phương.

Mùa Halloween và Lễ Tạ ơn không chỉ thúc đẩy nhu cầu mua bí ngô tại Mỹ, mà còn mở ra cơ hội kinh doanh cho các trang trại địa phương. Bằng cách kết hợp bán nông sản với trải nghiệm tham quan, tự tay chọn bí và các hoạt động gia đình, những trang trại này thu hút hàng chục nghìn lượt khách mỗi mùa thu hoạch.

Khi Halloween đến gần, các trang trại bí ngô tại Mỹ bước vào giai đoạn kinh doanh sôi động nhất trong năm. Tại trang trại ở bang Maine, du khách không chỉ mua bí ngô mà còn trực tiếp xuống ruộng để lựa chọn những quả ưng ý. Mô hình này biến hoạt động mua nông sản theo mùa thành một trải nghiệm giải trí dành cho cả gia đình, góp phần tạo sức hút cho trang trại trong mùa cao điểm. Nhu cầu cũng không dừng lại ở những quả bí dùng để trang trí Halloween. Bí ngô còn được sử dụng để chế biến món ăn truyền thống trong dịp Lễ Tạ ơn, giúp kéo dài sức mua trong suốt mùa thu.

Trang trại bí ngô tại Mỹ thu hút khách mùa lễ hội 2026 - Ảnh 1.

Từ trang trí nhà cửa đến chế biến thực phẩm, bí ngô phục vụ nhiều nhu cầu tiêu dùng khác nhau trong mùa lễ hội - Ảnh chụp màn hình

Ông Jonathan Kenerson - đồng chủ sở hữu trang trại Treworgy cho biết: "Mỗi năm, chúng tôi đón hàng chục nghìn lượt khách đến trang trại. Chúng tôi đã được bình chọn là trang trại bí ngô đẹp nhất nước Mỹ. Hiện chúng tôi đã sẵn sàng cung cấp bí ngô cho mọi người trong mùa này".

Quy mô sản xuất được điều chỉnh để phục vụ nhu cầu tăng cao theo mùa. Trang trại này dành khoảng 3,2 ha để trồng bí ngô, với tổng chiều dài các luống lên tới gần 16 km. Để có sản phẩm vào mùa thu, công việc đã bắt đầu từ mùa xuân, bao gồm gieo hạt, kiểm soát cỏ dại, cung cấp đủ nước và bảo đảm cây nhận đủ ánh nắng. Với các trang trại, đây là bài toán kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp và thu hút khách hàng. Bên cạnh việc cung cấp nông sản, trải nghiệm tự chọn bí ngô còn tạo thêm lý do để du khách đến tận nơi, thay vì chỉ mua sản phẩm tại các cửa hàng.

Em Taylor Scripture - bang Maine, Mỹ chia sẻ: "Tôi và gia đình rất thích bánh bí ngô. Vì vậy, năm nào mỗi người trong nhà cũng chọn một quả bí mà mình yêu thích, rồi khắc trang trí. Sau vài ngày, chúng tôi nghiền phần bí thành dạng nhuyễn và làm bánh bí ngô".

Từ trang trí nhà cửa đến chế biến thực phẩm, bí ngô phục vụ nhiều nhu cầu tiêu dùng khác nhau trong mùa lễ hội. Dù chưa có số liệu cụ thể về doanh thu hay lợi nhuận của trang trại, lượng khách lên tới hàng chục nghìn người mỗi năm cho thấy sức hút của mô hình kinh doanh nông nghiệp gắn với trải nghiệm. Đây cũng là cách các trang trại tận dụng nhu cầu theo mùa để đưa nông sản đến gần hơn với người tiêu dùng và tạo thêm nguồn thu ngoài hoạt động canh tác truyền thống.

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Tags

bí ngô

Halloween

mùa Halloween

lê hội Halloween

lễ Tạ ơn

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