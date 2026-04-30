Trang - cô em gái bị "sập bẫy tình" trong Bước Chân Vào Đời là ai?

Những ngày gần đây, một nhân vật phụ trong phim giờ vàng Bước Chân Vào Đời bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến liên tục trên mạng xã hội. Đó là Trang - em gái Thương (Quỳnh Kool thủ vai), do nữ diễn viên trẻ Nguyễn Ngọc Thủy đảm nhận.

Trong phim, Trang là cô gái quê lên thành phố học tập, làm việc, mang tính cách bướng bỉnh, bốc đồng, kiểu “ngựa non háu đá”.

Cô nhanh chóng sa vào “bẫy tình” của sếp Dũng (Hoàng Anh Vũ) - người từng giúp cô trả khoản nợ 20 triệu và tặng iPad. Từ đó, cô thường xuyên qua lại, ăn ở tại nhà Dũng. 2 tháng cô bị Dũng lừa lấy ipad của cô để phát tán clip demo dự án quan trọng của công ty mà Trang cũng là thành viên tham gia dự án, đẩy cô vào tình huống phải bồi thường 100 triệu đồng rồi… phủi tay.

Một nhân vật tên Trang đang nhận được nhiều sự quan tâm lúc này.

Chuỗi sai lầm liên tiếp, cộng với cách hành xử thiếu chín chắn khiến Trang trở thành nhân vật “gây ức chế” bậc nhất hiện tại. Không ít khán giả thừa nhận xem mà “tức giùm”, thậm chí còn tràn vào trang cá nhân của nữ diễn viên để lại bình luận. Danh tính của nữ diễn viên trẻ này cũng vì thế mà càng nhận về được nhiều sự tìm kiếm, quan tâm hơn.

Trên kênh TikTok cá nhân, trong những clip mới nhất, cô nàng này cũng hài hước tự gọi mình là “Em Trang 20 triệu và cuộc tình Ipad ‘chấm hết’”. Nhiều netizen còn hài hước bình luận. “Đáng đời em Trang trong phim”, “Nam thì có em Trang chú Dũng (tiểu tam và chủ tịch trong phim Bóng Ma Hạnh Phúc) còn ngoài Bắc thì có Trang này”,.... là những bình luận của cư dân mạng.

Ngoài đời, Ngọc Thủy sinh năm 2001, tốt nghiệp chuyên ngành diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và hiện đang công tác tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Trước đó, cô từng góp mặt trong một số dự án như Cuộc chiến không giới tuyến, Sao Kim bắn tim Sao Hỏa hay Những ngôi sao lấp lánh, nhưng chủ yếu là vai phụ.

Điểm khiến nhiều người chú ý không kém chính là nhan sắc của nữ diễn viên trẻ.

Ngọc Thủy được khen ngợi sở hữu nhan sắc chuẩn nàng thơ - trong trẻ và ngọt ngào. Đôi mắt to, sống mũi thanh và khuôn mặt cân đối giúp cô phù hợp với những vai diễn nhẹ nhàng, nữ tính.

Đời thường, cô nàng cũng theo đuổi phong cách trẻ trung, nền nã. Không quá cầu kỳ hay “lên đồ” nổi bật, hình ảnh của Ngọc Thủy thương mang lại cảm giác gần gũi.

Đáng chú ý, nếu so với giai đoạn 2023-2025, nhiều người nhận ra nhan sắc của cô trong năm 2026 có phần thăng hạng rõ rệt. Gương mặt trông sắc nét hơn, thần thái cũng tự tin hơn trước. Điều này khiến không ít netizen đặt câu hỏi liệu cô có can thiệp thẩm mỹ hay đơn giản chỉ là thay đổi cách makeup, kiểu tóc hoặc vóc dáng. Cô chưa chia sẻ về vấn đề này.

Song, trước đó trên kênh TikTok cá nhân, Ngọc Thủy từng đăng clip so sánh hình ảnh quá khứ và hiện tại, có sự thay đổi rõ rệt nhờ giảm cân, đường nét gương mặt sắc sảo. Cùng với đó là sự thay đổi về kiểu tóc, cách makeup, và làn da cũng khiến cho vẻ ngoài của cô bạn trông nổi bật hơn.

Ngoài công việc diễn xuất, Ngọc Thủy vẫn phụ giúp gia đình tại quán bún, từ bưng bê đến rửa bát. Từ những khoản thu nhập đầu tiên, cô đã mua máy giặt, máy sấy, điều hòa tặng bố mẹ. Điều này được người đẹp chia sẻ trên báo Tiền Phong.

Mới đây, chia sẻ trên Báo Thể thao Văn hóa, cô nàng cho biết cuộc sống của cô có nhiều thay đổi sau khi vai diễn viral, như đi ra ngoài có khá giả nhận ra, công việc cũng bận rộn hơn trước, lịch quay, lịch làm việc dày hơn nên thời gian cá nhân gần như bị thu hẹp lại.

“Tuy vậy, mỗi khi có thời gian rảnh, mình vẫn cố gắng về phụ giúp bố mẹ bán bún, bưng bê, rửa bát, làm những việc nhỏ để san sẻ với mẹ. Với mình, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách để giữ bản thân luôn cân bằng, không bị cuốn quá xa khỏi cuộc sống bình thường”, cô trải lòng.

Hiện tại, Ngọc Thủy sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 132K follower, và Facebook cá nhân có 37K người theo dõi.