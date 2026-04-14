Chồng mừng rỡ khi biết vợ cũ mang thai, nửa đêm còn làm một việc khiến vợ mới nghẹn họng

Tôi tên Hà, năm nay 30 tuổi. Tôi và Trường kết hôn được hơn 1 năm. Trước khi đến với tôi, Trường từng trải qua một lần đổ vỡ. Vợ cũ của anh tên Thanh. Hai người ly hôn đã vài năm trước khi tôi quen anh. Tôi từng nghĩ chuyện cũ đã khép lại.

Thanh sau đó cũng lập gia đình mới, còn Trường bước tiếp với tôi. Mỗi người một cuộc sống, một con đường riêng. Thế nhưng mới đây, tôi lại phải suy nghĩ khi quá khứ vẫn hiện hữu trong cuộc sống của 2 vợ chồng.

Vài tuần trước, Trường biết tin Thanh mang thai. Anh rất vui vẻ, còn kể với tôi và nói: “Cuối cùng Thanh cũng có con rồi, mừng cho cô ấy”. Tôi chỉ cười gượng, có lẽ anh vui vì một người bạn cũ đạt được điều mong mỏi. Nhưng mọi chuyện không dừng ở đó.

Bố mẹ chồng tôi cũng biết tin. Họ còn nhắn tin, gọi điện chúc mừng Thanh. Tôi tình cờ nghe được mẹ chồng nói trong điện thoại: “Thế là tốt quá rồi con ạ, mong con giữ gìn sức khỏe”.

Không hiểu sao lúc ấy, trong lòng tôi thấy rất lạ. Một cảm giác khó gọi tên. Tôi lại tiếp tục tự nhủ bản thân đừng nghĩ nhiều. Bởi sau khi ly hôn, mối quan hệ giữa Thanh và bố mẹ chồng tôi cũng vẫn rất tốt đẹp.

Nhưng rồi chuyện xảy ra vào tối hôm trước khiến tôi thật sự không giữ được bình tĩnh. Hôm ấy trời đã gần khuya, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy Trường thay áo khoác, cầm chìa khóa xe. Tôi hỏi anh đi đâu muộn vậy.

Anh nói rất tự nhiên: “Thanh nghén, thèm chân gà sốt Thái ở quán cũ. Quán đó gần nhà mình, muộn quá không gọi ship được nên anh chạy qua mua giúp”.

Tôi sững người vài giây. Quán chân gà ấy tôi biết. Đó là quán ngày xưa Trường và Thanh hay ăn. Nhưng không ngờ đến một ngày, chính anh lại chạy đi mua chân gà cho người cũ vì cô ấy thèm. Nghe thật hài hước, lúc đó, tôi thật sự giận, cảm giác ranh giới giữa hiện tại và quá khứ dường như vẫn chưa rõ ràng.

Ảnh minh họa

Tôi biết Trường và Thanh chia tay không phải vì hết tình nghĩa hay có mâu thuẫn gì mà chỉ vì họ không cố gắng chạy chữa nhưng không có con. Vì thế nên khi nghe tin Thanh mang thai, có lẽ anh cũng có chút nhẹ nhõm thay cho người cũ. Nhưng tôi vẫn là vợ anh bây giờ cơ mà.

"Thế chồng cô ấy đâu không đi mua mà phải nhờ anh?", giọng tôi gắt lên. Trường bối rối đáp: "Chồng Thanh đi công tác".

Tôi nói thẳng với Trường rằng mình không cấm đoán việc anh liên hệ hay giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp với người cũ, nhưng việc anh chạy đi mua đồ ăn giữa đêm như vậy khiến tôi thấy không biết mình đứng ở đâu trong cuộc hôn nhân này?

Trường im lặng một lúc lâu, rồi anh nói rằng anh chỉ nghĩ đơn giản là giúp một người bạn, không ngờ tôi lại buồn như vậy. Anh cũng bảo rằng quá khứ đã qua, còn người anh chọn sống cùng bây giờ là tôi. Rồi Trường thay quần áo, cất chìa khóa xe, không đi nữa.

Thấy thái độ của anh, lòng tôi cũng dịu lại phần nào. Nhưng đêm hôm đó, tôi nằm mãi không ngủ được. Tôi chợt nhận ra, đôi khi trong hôn nhân, điều khiến người ta bất an không phải là những chuyện lớn lao. Chỉ là vài khoảnh khắc nhỏ khiến mình tự hỏi: liệu trái tim của người bên cạnh đã thật sự bước hẳn về phía mình hay chưa.

Tôi vẫn tin Trường là người tử tế. Và có lẽ, chính vì tử tế nên anh mới không nỡ quay lưng hoàn toàn với quá khứ. Tôi nói rõ với anh, từ nay về sau, hy vọng trong mọi sự quan tâm của anh, tôi sẽ luôn là người đứng ở vị trí đầu tiên. Bởi người đang nắm tay anh đi tiếp quãng đường đời – là tôi, chứ không phải ai khác.

Tâm sự của độc giả!