Về ra mắt nhà bạn gái nghèo, công tử nhà giàu nói một câu khiến mẹ vợ tương lai nghẹn lời

Tôi năm nay 57 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều người đã được nghỉ ngơi, vui vầy cùng con cháu thì tôi vẫn sống chậm rãi trong căn nhà nhỏ ở quê, ngày ngày lo thuốc men và trông ngóng tương lai của các con. Chồng tôi mất sớm, khi đó Hồng – con gái lớn của tôi mới học cấp hai, còn thằng út thì vẫn là cậu bé con. Từ ngày ấy, mọi gánh nặng trong nhà đều dồn lên đôi vai người đàn bà góa như tôi.

Sức khỏe tôi vốn không tốt. Làm được việc gì thì làm, nhưng tiền kiếm được bao nhiêu lại dành phần lớn để mua thuốc. Những lúc mệt mỏi, tôi chỉ tự nhủ: mình còn cố được ngày nào thì cố ngày ấy, miễn sao các con được ăn học đàng hoàng.

Hồng thương mẹ lắm. Nó học xong rồi đi làm sớm, vừa lo cho bản thân, vừa đỡ đần tôi, lại còn phụ nuôi em trai đang học đại học. Nhiều lúc nhìn con gái gầy đi vì lo toan, lòng tôi xót xa vô cùng. Mấy hôm trước, Hồng gọi điện về, giọng có chút bối rối: "Mẹ ơi, cuối tuần này con đưa bạn trai về ra mắt mẹ nhé."

Tôi nghe mà vừa mừng vừa lo. Mừng vì con gái đã có người thương, nhưng lo vì hoàn cảnh nhà mình. Qua lời Hồng kể, tôi biết cậu ấy tên Quang, con của một gia đình khá giả ở thành phố. Tôi cứ nghĩ mãi: nhà người ta đủ đầy như thế, liệu có chấp nhận một cô gái phải gánh vác cả gia đình như Hồng không?

Ngày Quang về, cậu ấy lái ô tô đưa Hồng về tận cổng nhà. Nhìn chiếc xe dừng trước sân, tôi chợt thấy lòng mình thấp thỏm. Ngôi nhà cấp bốn đã cũ, sân đất, tường vôi đã ngả màu… Tự dưng tôi thấy nó nhỏ bé quá.

Nhưng Quang bước xuống xe với nụ cười rất hiền. Cậu lễ phép chào tôi, xách theo ít quà rồi phụ Hồng vào bếp. Cả bữa cơm hôm đó, không khí rất thoải mái. Cậu nói chuyện tự nhiên, hỏi han đủ điều từ sức khỏe của tôi đến việc học của em trai Hồng. Nhìn cách cậu ấy quan tâm, tôi cũng bớt căng thẳng phần nào.

Sau bữa cơm, khi mọi người đã dọn dẹp xong, tôi gọi Quang ra ngồi uống nước, nói chuyện. Tôi nghĩ, chuyện gì cũng nên nói thẳng từ đầu. Tôi nói với cậu: "Bác không giấu gì cháu. Hoàn cảnh nhà bác như cháu thấy đó. Bác bệnh tật, Hồng còn phải lo cho em trai ăn học. Bác chỉ sợ con gái bác làm cháu thiệt thòi." Quang im lặng nghe, gật đầu rất chăm chú.

Rồi tôi hỏi thêm một câu mà thực ra đã suy nghĩ từ lúc cậu bước vào nhà: "Hôm nay cháu về đây, nhìn hoàn cảnh nhà bác, cháu thấy sao?".

Quang mỉm cười, nụ cười rất hiền.

Cậu nói chậm rãi: "Thưa bác, hôm nay khi bước vào sân nhà mình, cháu thấy cảm xúc tuổi thơ lại ùa về. Cháu nhớ căn nhà cũ của gia đình cháu ngày trước. Hồi đó nhà cháu cũng giống nhà bác bây giờ. Sau này, nhờ may mắn và sự cố gắng của bố mẹ, công việc dần thuận lợi hơn nên gia đình cháu mới có được cuộc sống như bây giờ. Nhưng trong lòng mọi người, những tháng ngày khó khăn ấy luôn là điều rất đáng trân trọng. Vì chính từ những ngày gian khó đó, gia đình cháu mới học được cách yêu thương, đùm bọc và biết quý trọng những gì mình đang có.

Và vì từng đi qua những ngày như thế, nên cháu hiểu rằng giá trị của một gia đình không nằm ở căn nhà lớn hay nhỏ, mà ở tình thương và sự tử tế của những con người sống trong đó".

Nghe đến đó, tôi bất ngờ lắm.

Không phải vì những lời hoa mỹ, mà vì cách cậu nói rất chân thành. Ánh mắt cậu khi nhắc đến gia đình cũng đầy sự biết ơn và trân trọng. Lúc ấy, trong lòng tôi bỗng nhẹ đi rất nhiều. Tôi nghĩ, một người không quên những ngày khó khăn của gia đình mình thì chắc cũng sẽ biết trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống.

Tối hôm đó, trước khi về lại thành phố, Quang còn đứng nói với tôi: "Bác yên tâm ạ. Cháu thương Hồng vì con người của cô ấy, không phải vì điều gì khác."

Mấy hôm sau, Hồng gọi điện báo rằng Quang đã thưa chuyện với bố mẹ. Sắp tới, bố mẹ cậu ấy sẽ về quê thăm nhà tôi, tiện thể hai gia đình gặp mặt để bàn chuyện cưới xin. Nghe con gái nói vậy, tôi ngồi lặng một lúc lâu. Căn nhà nhỏ của tôi vẫn vậy, mái ngói cũ, bức tường bạc màu theo năm tháng. Nhưng tự nhiên tôi thấy lòng mình ấm áp hơn.

Có lẽ, sau bao nhiêu năm vất vả, cuối cùng cuộc đời cũng mỉm cười với mẹ con tôi một lần. Và tôi tin rằng, nếu hai đứa trẻ biết thương yêu, biết trân trọng nhau như hôm ấy tôi đã thấy, thì dù bắt đầu từ đâu, chúng cũng sẽ cùng nhau đi được một chặng đường thật dài.

