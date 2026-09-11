Trần Tiến Dũng diện áo dài ngũ thân về nước sau khi đoạt á vương quốc tế

Trần Tiến Dũng diện áo dài ngũ thân của nghệ nhân Phạm Văn Tuyền khi về nước sáng 11/9, sau khi giành á vương 4 Manhunt International 2026 tại Sri Lanka.

Trần Tiến Dũng có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM sáng 11/9, sau hơn 10 ngày tham gia Manhunt International 2026 tại Sri Lanka. Người mẫu 29 tuổi diện áo dài ngũ thân do nghệ nhân Phạm Văn Tuyền thực hiện, nhận hoa và lời chúc mừng từ người thân, bạn bè cùng êkíp.

Tiến Dũng cho biết điều đầu tiên anh làm sau khi về đến Việt Nam là gọi điện cho bố mẹ. "Dũng muốn nói với bố mẹ rằng mình đã cố gắng hết sức và rất vui khi có thể mang về một thành tích tốt cho Việt Nam", anh nói.

Trần Tiến Dũng rạng rỡ sau chuyến bay dài trở về quê hương với danh hiệu á vương.

Dù trở về từ sáng sớm, người mẫu cho biết anh xúc động trước tình cảm của mọi người. Sau hơn 10 ngày thực hiện chế độ ăn uống khá đơn giản để giữ thể trạng, anh dự định dành thời gian nghỉ ngơi và tự nấu những món yêu thích.

Tại chung kết Manhunt International 2026 diễn ra tối 9/9 (giờ Sri Lanka), Tiến Dũng giành danh hiệu á vương 4. Anh đồng thời nhận giải Best Asian Model (Siêu mẫu xuất sắc nhất châu Á).

Trước đêm chung kết, đại diện Việt Nam từng đặt mục tiêu cạnh tranh vị trí cao nhất. Sau cuộc thi, anh nói kết quả là sự ghi nhận cho nỗ lực của bản thân trong suốt hành trình.

Trong thời gian ở Sri Lanka, Tiến Dũng cho biết anh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các thí sinh quốc tế, nhất là ở khả năng trình diễn. Ở phần thi thời trang và trang phục văn hóa dân tộc, một số thí sinh chú ý đến phong thái của anh và bộ trang phục do nghệ nhân Phạm Văn Tuyền thực hiện.

Một số giám đốc quốc gia và thí sinh cũng nhận xét Tiến Dũng có tố chất để tiến xa, thậm chí có khả năng chiến thắng nếu tự tin và chủ động giao tiếp hơn. Theo người mẫu, đây là lời góp ý anh nhớ nhất bởi bản thân khá rụt rè và ít nói. "Đó cũng là một lời nhắc nhở rất ý nghĩa để Dũng hoàn thiện bản thân", anh nói.

Bạn bè, đồng nghiệp chào đón Trần Tiến Dũng.

Việc lựa chọn áo dài ngũ thân trong ngày trở về tiếp tục hình ảnh văn hóa mà Tiến Dũng giới thiệu tại cuộc thi. Họa tiết rồng, mây được thêu máy với đường nét, màu sắc hài hòa, gợi vẻ uy nghi của mỹ thuật hoàng triều. Qua áo ngũ thân truyền thống, nghệ nhân Năm Tuyền muốn góp phần gìn giữ và phục hồi những giá trị của trang phục Việt.

Bên cạnh thành tích cá nhân, Việt Nam được công bố là quốc gia đăng cai Manhunt International 2027. Theo Tiến Dũng, việc cuộc thi tiếp tục được tổ chức tại Việt Nam là cơ hội để khán giả trong nước có thêm điều kiện theo dõi một sân chơi dành cho nam giới ở quy mô quốc tế.

Sau danh hiệu á vương 4, Tiến Dũng dự định tập trung phát triển công việc người mẫu, hướng đến các thị trường thời trang trong khu vực như Thái Lan, Thượng Hải, Hàn Quốc và Nhật Bản. Anh cũng muốn thử sức tại các tuần lễ thời trang với vai trò người mẫu.

Á vương quốc tế cho biết sẽ dành thời gian học và trau dồi diễn xuất để thử sức với điện ảnh. Anh từng nhận được nhận xét có gương mặt và hình ảnh phù hợp với màn ảnh nên xem đây là hướng phát triển mới. "Tôi muốn khám phá thêm khả năng của mình ở lĩnh vực diễn xuất", Tiến Dũng nói.

Trần Tiến Dũng, 29 tuổi, quê Phú Thọ, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Tại Manhunt International 2026, anh là đại diện Việt Nam và giành á vương 4 cùng giải Siêu mẫu xuất sắc nhất châu Á.