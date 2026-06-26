Trấn Thành vướng rắc rối vì Messi

Chỉ một bài đăng mà Trấn Thành liên tục gặp rắc rối.

Những ngày này, từ sân cỏ đến mạng xã hội đều phủ kín bầu không khí World Cup 2026. Khi người hâm mộ khắp nơi thức đêm theo dõi từng trận đấu, dàn sao Vbiz cũng không nằm ngoài "cơn sốt" bóng đá, liên tục chia sẻ quan điểm và bày tỏ sự yêu thích với những siêu sao của làng túc cầu.

Đơn cử như Trấn Thành, dù tự nhận là người ít xem bóng đá nhưng cũng phải "fomo" theo và tự lên mạng tìm kiếm tất tần tật về Messi sau khi xem màn trình diễn của huyền thoại bóng đá Argentina tại World Cup.

"Sáng có lén lên mạng search thành tích của bạn í (hai đứa tui bằng tuổi), nó hiện ra mớ này! Đúng là người ngoài hành tinh! Ít coi bóng đá lắm... mà mê ảnh!!!! Đá như giỡn chơi vậy á!!!! Còn hơn chơi game! Mê quá mê!", Trấn Thành viết.

Trấn Thành bày tỏ sự ngưỡng mộ với Messi

Tuy nhiên, bài đăng tưởng chừng chỉ đơn thuần chia sẻ quan điểm cá nhân của Trấn Thành lại bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận. Chỉ vì công khai bày tỏ sự yêu thích dành cho Lionel Messi, nam MC đã nhận về không ít bình luận trái chiều, thậm chí có người còn tuyên bố hủy theo dõi anh.

Đối diện với những lời tuyên bố "quay xe", Trấn Thành không ngại đáp trả từng bình luận, khi thì khuyên người khác khi nào hết giận thì nhớ theo dõi lại, lúc thì nhắc thẳng antifan "bớt bớt lại".

Một bộ phận cư dân mạng đòi huỷ theo dõi, quay sang anti chỉ vì Trấn Thành đăng bài về Messi

Khi phần bình luận trở nên sôi nổi, Trấn Thành cũng chủ động lên tiếng về việc mình vô tình bị đặt vào cuộc tranh luận "Messi hay Ronaldo". Ông xã Hari Won khẳng định bản thân không hề bài xích Cristiano Ronaldo, thậm chí còn dành sự ngưỡng mộ rất lớn cho siêu sao người Bồ Đào Nha.

Anh chia sẻ: "Tui cũng mê anh 7 Ronaldo luôn. Nhưng mê anh 10 hơn 1 chút thôi! Ai cũng là thiên tài! Tại sao không yêu mến cả 2 mà phân biệt rồi so sánh họ làm gì! Họ đều xứng đáng được tôn vinh và yêu thương! Cả 2 đều là dị nhân!".

Anh 7 bằng tuổi vợ tui! Nhưng cùng ngày và tháng sinh với tui. Bạn 10 bằng tuổi tui. Và hôm nay sinh nhật bạn ấy! Vậy mấy bà bắt tui chọn ai! Sinh nhật ai thì đăng chúc mừng người ta. Người ta đá giỏi quá mà!.

Giờ mấy bà thích Trấn Thành hay Hariwon? Dĩ nhiên là cả 2 rồi! Vậy mắc giống ôn gì bắt tui chỉ được yêu 1 trong 2 người! Tui vừa thích 7 vừa thích 10 đó! Kệ tui đi!!! Sao kỳ quá! Thích cũng hông cho nữa là sao?".

Trấn Thành lên tiếng khi vô tình bị đặt vào tranh cãi không đáng có

Nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng bênh vực Trấn Thành. Không ít người cho rằng việc yêu thích Messi hay Ronaldo đơn thuần là quan điểm và sở thích cá nhân, không có đúng hay sai. Đáng chú ý, trong bài đăng ban đầu, nam MC chỉ chia sẻ sự ngưỡng mộ dành cho Messi sau khi tìm hiểu về những thành tích của siêu sao người Argentina, hoàn toàn không nhắc đến Cristiano Ronaldo hay có bất kỳ phát ngôn so sánh, mỉa mai nào giữa hai huyền thoại bóng đá.

Chính vì vậy, nhiều khán giả nhận định việc một bộ phận cư dân mạng quay sang chỉ trích, tuyên bố hủy theo dõi hay thậm chí "anti" Trấn Thành chỉ vì anh công khai yêu thích Messi là phản ứng khá cực đoan. Theo họ, bóng đá vốn là môn thể thao giàu cảm xúc và mỗi người đều có quyền lựa chọn thần tượng của riêng mình mà không nên trở thành lý do để công kích hay tạo ra những cuộc tranh cãi không cần thiết.

Nhiều khán giả bênh vực Trấn Thành, và chia sẻ rằng "mệt giùm nam đạo diễn" vì khi không bị chỉ trích gay gắt

Ảnh: FBNV