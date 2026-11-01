"Giờ fan Top 100 nó làm mạnh quá rồi làm sao bây giờ! Chịu không nổi", Trấn Thành chia sẻ.

Tối 26/11, dàn thành viên Running Man Vietnam 2026 hội ngộ tại TP.HCM trong buổi ra mắt phiên bản điện ảnh. Tuy nhiên dù là thành viên chính của chương trình, Trấn Thành vắng mặt tại sự kiện. Giải thích về lý do không thể tham dự, nam MC hài hước cho biết anh phải sang Mỹ kiếm tiền mưu sinh.



Trên trang cá nhân, Trấn Thành viết: "Cả nhà Run thông cảm cho Hai nha! Hai phải đi mưu sinh bên Mỹ làm MC concert Say Hi. Tội Hai già rồi cho Hai đi mần ăn xa đi. Chúc bộ phim thành công vang dội siêu hot ngoài rạp luôn nhé! Yêu cả nhà!".

Mới đây, nam MC tiếp tục chia sẻ hình ảnh tại Mỹ và tiết lộ món quà đặc biệt từ người hâm mộ. Theo hình ảnh được Trấn Thành đăng tải, một nhóm fan đã thuê biển quảng cáo với dòng chữ: "Top 100 Most Handsome Face 2026 Trấn Thành Vietnam Artist" (Top 100 gương mặt điển trai nhất năm 2026 – Trấn Thành, nghệ sĩ Việt Nam).

Trấn Thành bên fan hâm mộ và biển quảng cáo có tên nam nghệ sĩ.

Đính kèm hình ảnh, Trấn Thành hài hước viết: "Giờ fan Top 100 nó làm mạnh quá rồi làm sao bây giờ! Chịu không nổi Las Vegas ơi! Love u all".

Phía dưới bài đăng, nhiều khán giả để lại bình luận hóm hỉnh và cho rằng Trấn Thành xứng đáng nhận được sự yêu thương từ fan bởi anh là một nghệ sĩ thực lực.

Được biết, Trấn Thành có mặt ở Mỹ để làm MC cho chương trình Tinh hà say hi với sự tham gia của loạt ca sĩ trẻ đình đám tại Việt Nam hiện tại.

Trấn Thành sinh năm 1987, là một trong những gương mặt hoạt động nổi bật của showbiz Việt, đảm nhận nhiều vai trò như MC, diễn viên và đạo diễn. Anh từng ghi dấu ấn qua các chương trình truyền hình như Người ấy là ai, Rap Việt, Anh trai say hi, Masked Singer...

Trong lĩnh vực điện ảnh, Trấn Thành liên tiếp có những dự án đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng như Bố già, Nhà bà Nữ, Mai, Thỏ ơi... Những thành công này giúp anh trở thành một trong những đạo diễn có sức hút lớn tại phòng vé Việt Nam.