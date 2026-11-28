Ở tuổi 30, kỹ sư điện Ngọc Hiếu quê Hải Phòng thành "Chí Phèo" sau cú điện thoại của nhạc sĩ Dương Cầm đã có vợ và 2 con.

Ngọc Hiếu sinh năm 1996 tại Hải Phòng. Nghe theo định hướng của gia đình, anh theo học ngành điện dân dụng và từng làm kỹ sư điện tại một khu công nghiệp ở quê nhà.

Nghệ sĩ Ngọc Hiếu.

Tuy nhiên, công việc ổn định không khỏa lấp được niềm đam mê ca hát trong chàng trai đất Cảng. Không qua trường lớp đào tạo nghệ thuật bài bản nào, Ngọc Hiếu quyết định rẽ hướng, bắt đầu hành trình tự học từ con số 0. Anh tích lũy kinh nghiệm qua các buổi hát acoustic, tham gia phong trào văn nghệ địa phương và miệt mài tự rèn giũa thanh nhạc.

Sau nhiều năm nỗ lực bền bỉ để thoát mác "tay ngang", Ngọc Hiếu dần khẳng định được chất giọng nội lực cùng khả năng diễn xuất. Anh chính thức trở thành nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng, bắt đầu con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.

Trong thời gian công tác tại nhà hát, Ngọc Hiếu tham gia nhiều vở diễn và ghi dấu ấn tại các kỳ hội diễn. Đáng chú ý, tại một kỳ Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc, màn hóa thân vào vai Chín Hiếc trong vở Bỉ vỏ của anh đã lọt vào "mắt xanh" của nhạc sĩ Dương Cầm – người đang ấp ủ dự án nhạc kịch chuẩn Broadway "made in Vietnam" mang tên Giấc mơ Chí Phèo.

Hình ảnh Ngọc Hiếu trong vai Chí Phèo.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Ngọc Hiếu đến vào thời điểm vở nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo ra mắt khán giả Thủ đô. Ban đầu, vai nam chính Chí Phèo do ca sĩ Đông Hùng đảm nhận. Tuy nhiên, từ đêm diễn thứ 4 do Đông Hùng bận lịch trình cá nhân, nhạc sĩ Dương Cầm đã gọi điện ngỏ lời mời Ngọc Hiếu thay thế.

"Có muốn thử sức với Giấc Mơ Chí Phèo không?", Ngọc Hiếu từng kể về cuộc điện thoại từ nhạc sĩ Dương Cầm. Nam nghệ sĩ nhanh chóng nhận lời và chia sẻ cảm xúc: "Tôi cảm thấy như mình đang mơ".

Từ một nghệ sĩ ở địa phương lần đầu đảm nhận vai chính nặng ký tại Nhà hát Hồ Gươm, Ngọc Hiếu đối mặt với áp lực không nhỏ. Thế nhưng, bằng nền tảng nghề nghiệp đã tích lũy, anh nhanh chóng làm chủ sân khấu. Trong vở nhạc kịch, nam nghệ sĩ hát live hàng loạt ca khúc đa dạng từ pop, rock đến dân gian đương đại với nhiều nốt cao chót vót, kết hợp cùng vũ đạo cường độ lớn.

Không đóng khung Chí Phèo ở hình ảnh gã lưu manh rạch mặt ăn vạ, Ngọc Hiếu khắc họa một nhân vật "rất đời" – vừa ngang tàng, bất cần nhưng cũng đầy giằng xé nội tâm và khao khát được làm người lương thiện.

Ngọc Hiếu bên vợ con.

Ở hiện tại, bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa, Ngọc Hiếu có cuộc sống đời tư viên mãn, kín tiếng. Nam nghệ sĩ sinh năm 1996 đã kết hôn và có 2 con. Trái ngược với vẻ ngoài bụi bặm, phong trần trên sân khấu, ngoài đời anh là người đàn ông hướng về tổ ấm. Trên trang cá nhân, Ngọc Hiếu thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc cùng chia sẻ đầy ấm áp: "Có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một nơi để trở về – đó là gia đình".