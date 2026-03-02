Trấn Thành nói thẳng: "Nếu làm dở sẽ làm hỏng cả một thế hệ"

Vừa qua, tại chương trình Thử thật thách, Trấn Thành đã chia sẻ thẳng thắn về quan điểm, đạo đức làm nghề và những điều anh mong muốn hướng đến.

Anh nói: "Tôi không dám nói định hướng cho ai, tôi chỉ tiên phong làm trước. Ai thấy hay thì sẽ theo tôi. Đừng cho mình là tấm gương cho ai hết. Cứ làm và nếu truyền cảm hứng được cho người khác thì người ta sẽ làm theo mình.

Ví dụ, bạn coi làm phim là khó thì bạn cứ làm thử, khi thành công rồi bạn sẽ thấy nó không khó như bạn nghĩ. Hay việc tôi kêu mấy ca sĩ đi đóng phim, ban đầu họ cứ nghĩ là khó lắm, không làm được, nhưng làm xong mới tự thấy ca sĩ cũng có thể làm diễn viên được nếu họ có khả năng.

Cái gì cũng vậy, ban đầu luôn có hoài nghi và khó khăn, nhưng mình cứ làm đi rồi sẽ ra được vấn đề. Ai thấy con đường này hay ho thì họ sẽ đi theo tôi. Quan trọng nhất là tự tôi phải tin vào những điều đẹp đẽ, tích cực. Khi đó, các bạn trẻ sau này sẽ thấy việc tôi đang làm cũng thú vị, không khó như họ nghĩ và từ đó họ sẽ làm theo tôi.

Có một câu này ca sĩ Tuấn Ngọc - thần tượng lớn nhất của tôi từng nói rất hay và tôi chỉ học lại thôi. Ông nói rằng, việc người nghệ sĩ làm nghề, nổi tiếng không chỉ mang lại bổng lộc cho riêng cá nhân bạn, mà cũng giống như một người làm về văn hóa tư tưởng.

Nếu bạn làm dở sẽ làm hỏng cả một thế hệ vì có rất nhiều người đang thần tượng bạn, tin rằng việc bạn làm là đúng để học theo bạn. Nếu bạn làm điều gì đó quá sai, nhóm người đó sẽ sai hết theo bạn. Bạn sẽ làm hỏng cả một hệ tư tưởng. Vì thế, nếu đã là nghệ sĩ may mắn được nổi tiếng thì hãy có trách nhiệm với sự nổi tiếng đó của mình.

Tôi thấy anh Tuấn Ngọc nói câu đó hay quá nên cố gắng học theo. Tôi nghĩ giá trị lớn nhất của một nghệ sĩ không phải sự nổi tiếng mà là lấy sự nổi tiếng đó để làm được những gì cho xã hội".