Trấn Thành nghi ngờ Tóc Tiên - Trần Ngọc Vàng

Tương tác của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng gây chú ý.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng thời gian qua liên tục được khán giả chú ý bởi những tương tác thân thiết. Không chỉ cùng xuất hiện trong MV với nhiều phân cảnh tình cảm, cả hai còn nhiều lần khiến cư dân mạng đặt nghi vấn về mối quan hệ ngoài đời. Dù chưa công khai xác nhận chuyện tình cảm, mỗi lần chung khung hình, cặp đôi lại dễ dàng trở thành chủ đề bàn luận.

Mới đây, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng tiếp tục có dịp gặp gỡ khi cùng tham gia Running Man Vietnam 2026. Đáng chú ý, dù được chia về hai đội khác nhau, cả hai vẫn có màn phối hợp tung hứng khiến người xem bật cười, thậm chí làm Trấn Thành phải lên tiếng nghi ngờ. Cụ thể, trong phần mở đầu chương trình, Tóc Tiên về đội Quân A.P, còn Trần Ngọc Vàng chung đội với Ninh Dương Lan Ngọc.

Khi Trấn Thành tỏ ý xem nhẹ số xu Tóc Tiên đang nắm giữ và dành sự đánh giá cao hơn cho Trần Ngọc Vàng, nữ ca sĩ lập tức ôm mặt đàn anh, hỏi ngược: “Anh chắc chưa?”. Chưa dừng lại ở đó, Trần Ngọc Vàng cũng nhanh chóng bắt nhịp với Tóc Tiên. Nam diễn viên thực hiện hành động tương tự, nhìn thẳng Trấn Thành rồi nói: "Anh đừng tin em". Màn đối đáp nối tiếp nhau đầy ăn ý khiến người chứng kiến không khỏi bật cười. Trước sự đồng lòng bất ngờ của hai khách mời, Trấn Thành chỉ biết hoang mang thốt lên: "Sao tụi nó đồng lòng vậy?". Phản ứng của nam MC trở thành điểm nhấn hài hước, đồng thời khiến tương tác giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng càng được chú ý.

Clip: Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng có tương tác "đồng lòng" khiến Trấn Thành hoang mang

Thực tế, đây không phải lần đầu Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng khiến khán giả đặt dấu hỏi về mối quan hệ. Những lần xuất hiện chung cùng các khoảnh khắc thân thiết của cả hai liên tục được cư dân mạng bàn luận. Tuy nhiên, màn tung hứng tại Running Man Vietnam chỉ cho thấy sự ăn ý trong tương tác, chưa phải bằng chứng xác nhận chuyện tình cảm như những đồn đoán trên mạng xã hội.

Tương tác dễ thương của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng tại Running Man Vietnam

Cả hai cùng phối hợp ăn ý để "quăng miếng" trêu đùa Trấn Thành

Trong vài trò chơi, cả hai còn ngồi ở vị trí sát cạnh nhau

Mối quan hệ Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng bắt đầu được công chúng nhắc đến cùng nhau sau khi hợp tác trong một MV. Trong sản phẩm này, Trần Ngọc Vàng đảm nhận vai nam chính, vào vai người yêu của Tóc Tiên. Cả hai có nhiều phân cảnh tình cảm như nắm tay, ôm ấp và đặc biệt là những cảnh hôn khiến dân tình bàn tán. Chia sẻ về thông điệp của sản phẩm, Tóc Tiên từng nói: "Thông điệp nghe khá là cao cả. Nhưng Mình đã nghĩ và ngẫm, hóa ra tình yêu cũng là một điều cao cả mà. Nên thông điệp của mình chỉ đơn giản là: Dù trải qua bao gập gềnh trong cuộc đời, mình vẫn khát khao yêu và được yêu".

Loạt cảnh thân mật cũng từng khiến Tóc Tiên vướng tranh cãi. Khi một khán giả để lại bình luận: "Em đã từng thích chị, cho đến 1 năm gần đây và đỉnh điểm là MV này ạ, bị phản cảm quá ạ", nữ ca sĩ không né tránh mà thẳng thắn đáp: "Không sao cả em ạ. Chị mong em hạnh phúc bên người em thương. Và chị cũng mong chúng ta sẽ bình thường hóa việc phụ nữ tin mình xứng đáng với hạnh phúc có thể tỏa sáng như thế nào”.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng rộ nghi vấn tình cảm khi đóng chung MV

Không chỉ dừng lại ở những cảnh quay tình cảm, cặp đôi còn từng bị netizen "soi" những con số xuất hiện trong MV và cho rằng đây có thể là "mật mã tình yêu" giữa hai người. Trước những đồn đoán đi xa, Tóc Tiên đã trực tiếp lên tiếng giải thích: "Mọi người hỏi vụ này quá nên Tiên giải đáp cho câu chuyện không đi xa ạ. Đạo diễn không nghĩ ra được ngày nào nên lấy luôn sinh nhật 2 nhân vật và ngày ra MV cho nhanh gọn lẹ. Không có bất cứ ẩn ý gì đâu nha trời ơi".

Cả hai chỉ tung hint úp mở, không xác nhận mối quan hệ với đối phương

Ảnh: FBNV