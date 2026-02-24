Trấn Thành la hét, quát tháo: Diễn viên bật khóc

Mới đây, Trấn Thành đã chia sẻ những cảnh quay lại hậu trường phim Thỏ ơi trong đó là nhiều đoạn anh đang căng thẳng, la hét, quát tháo các diễn viên và thể hiện một thái độ làm việc cực kỳ nghiêm túc, khắt khe.

Trấn Thành giận dữ

Ở cương vị một đạo diễn, Trấn Thành vẫn rất nhiều năng lượng nhưng thay vì cười nói, pha trò, anh lại khá nghiêm khắc với diễn viên. Trấn Thành túc trực ở tất cả các cảnh quay và liên tục đứng ra thị phạm cho diễn viên bằng cả lời nói lẫn hình thể.

Anh còn trừng mắt nói thẳng với Văn Mai Hương: "Nếu em không hiểu vì sao em khóc thì những giọt nước mắt đó đều giả hết. Em đang không hiểu câu thoại của em".

Tiếp đó, Trấn Thành gào thét với Quốc Anh khiến nam diễn viên giật mình: "Quốc Anh ơi mình phải nhớ mình đang làm gì chứ?".

Anh nhắc thẳng Vĩnh Đam: "Bạn đang quay hay bẻ cái đầu ra? Quay hẳn người đi!".

Với LyLy, Trấn Thành cũng gắt lên: "Em đừng quan trọng cái máy quay, hãy diễn đúng tâm lý đi. Em bị cái bệnh là em biết trước câu đó sẽ nói gì nên đã chuẩn bị nói trước nó rồi nên em thua.

Về phía các diễn viên, họ cũng bày tỏ cảm xúc khi làm việc cùng Trấn Thành. Văn Mai Hương tiết lộ: "Tôi đã nghe nhiều lời nói bên ngoài rằng anh Trấn Thành lên set quay sẽ rất nghiêm khắc, nhiều người phải ngồi khóc".

Vĩnh Đam nói: "Tôi phải khóc đến 10 phút mới ngưng, không hiểu sao lại như thế. Việc quay đi quay lại khiến đầu óc tôi như quả bom sắp nổ, căng thẳng tới mức chân tay tôi lạnh, mặt mày xanh hết".

Quốc Anh tâm sự: "Lúc đó tôi stress lắm, vô cùng stress. Tôi không hiểu ý của anh Trấn Thành muốn thế nào dù anh ấy đã thị phạm cho tôi từ trước. Tôi cảm thấy anh Thành lần này chơi lớn khi thay toàn bộ diễn viên mới hết. Có mình tôi là từng đóng phim còn những người khác đều chưa từng".

Pháo bật khóc

Pháo cũng bày tỏ: "Ngay từ đầu vào quay tôi đã thấy có điềm rồi. Mọi người có thể thấy tôi trên sân khấu rất năng nổ, hoạt bát trên cương vị rapper, nhạc sĩ.

Mọi người cứ kêu làm diễn viên sướng lắm, xinh đẹp lắm nhưng tôi cứ quay là bị xô xát hoặc thương tích một chỗ nào đó".

LyLy chia sẻ: "Tôi cứ nghĩ quay phim cũng vui vui như quay MV nhưng thực tế khốc liệt hơn rất nhiều".