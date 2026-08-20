Trấn Thành đăng đàn 1000 chữ lên tiếng ồn ào bị soi bắt nạt và xấu tính với Liên Bỉnh Phát

Trấn Thành còn cho biết sẵn sàng đăng clip xin lỗi nếu Liên Bỉnh Phát thấy buồn, tổn thương vì những lời nói của mình.

Trấn Thành, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quang Tuấn, Quân A.P, Anh Tú Atus là dàn cast Running Man Việt mùa 3,4. Trong show thực tế này, dàn cast xây dựng hình ảnh "gia tộc R", trong đó Trấn Thành là người dẫn đầu, được khán giả gọi là "Hai Thành". Chính vì sự thân thiết này, nên các nghệ sĩ rất vui vẻ, thoải mái trò chuyện và "quăng miếng" trêu ghẹo nhau trên sóng chương trình.

Thế nhưng, trong tập 4 vừa lên sóng, Trấn Thành lại nhận chỉ trích dữ dội. Theo đó, trên Threads xuất hiện bài đăng có hàng nghìn tương tác soi thái độ của Trấn Thành và Liên Bỉnh Phát trong show. Cụ thể, khi Liên Bỉnh Phát "gáy" vì liên tục chiến thắng, khoe thế mạnh của bản thân với "Hai Thành" thì anh chỉ "Ờ" với lý do để đàn em "quê". Sau đó, Trấn Thành nói tiếp: "Nhà quê thấy sợ, Sam thấy mắc cỡ giúp đồng đội không. Nhà quê quá, lâu lâu thắng có chút xíu mà mừng quýnh lên".

Ở khoảnh khắc này, khán giả soi biểu cảm của Liên Bỉnh Phát có phần ngượng ngùng, buồn. Sau đó, Quân A.P, Ninh Dương Lan Ngọc phải lên tiếng để "xoa dịu" tình hình. Cư dân mạng cho rằng Trấn Thành đã giỡn quá đà, EQ thấp khiến đàn em bị tổn thương. Nam MC còn bị nói ra vẻ đàn anh, cố tình dìm và xấu tính với hậu bối.

Clip: Trấn Thành bị soi thái độ khi Liên Bỉnh Phát khoe chiến thắng

Trấn Thành bị nói giỡn quá đà, EQ thấp với Liên Bỉnh Phát

Bài đăng liên quan đến thái độ của Trấn Thành viral, gây "náo loạn" Threads

Trấn Thành nói gì về ồn ào thái độ?

Giữa những ồn ào, mới đây Trấn Thành đã chính thức lên tiếng. Nam MC viết tâm thư 1000 chữ làm rõ tất tần tật các vấn đề cư dân mạng đang nói về mình. Trấn Thành cho biết định im lặng nhưng vì trách nhiệm với chương trình cũng như người hâm mộ của mình, Liên Bỉnh Phát nên phải phản hồi. Trấn Thành khẳng định mọi lời trêu đùa ở show thực tế đều xuất phát từ sự vui vẻ, thoải mái giữa các thành viên.

Anh thừa nhận bản thân còn "dè bỉu" Quân A.P, Quang Tuấn hay Anh Tú Atus "thê thảm" hơn. "Hai Thành" còn sẵn sàng công khai xin lỗi nếu Liên Bỉnh Phát xác nhận bị buồn hay tổn thương vì những lời nói của mình trong show vừa qua. Sau cùng, Trấn Thành khuyên khán giả nên có cách nhìn thoải mái, nhẹ nhàng hơn với những tình huống xảy ra trong chương trình thực tế.

Trấn Thành cho biết anh không có ý xấu, mọi thứ xuất phát từ sự thân thiết và thoải mái với dàn cast

Cụ thể, chia sẻ của Trấn Thành như sau: "Hổm rày tự nhiên nổ ra vụ Hai Thành xấu tính với Năm Phát, nếu bình thường là Hai sẽ lơ luôn rồi, nhưng suy nghĩ 1 hồi thấy mình nên có chút trách nhiệm nên sẽ lên tiếng 1 lần để mọi người hiểu rõ sự việc. Thứ nhất phải khẳng định, vì Running Man là chương trình Hai rất yêu thích nên Hai phải lên tiếng để có trách nhiệm với fan của mình và cả fan của Phát, trước khi câu chuyện bị dẫn giải đi xa hơn. Thứ hai, phải nói 1 lần để mọi người có khái niệm đúng để cùng nhau xem “truyền hình thực tế” cho vui và thoải mái!

Câu hỏi 1: Tại sao tui phải xấu tính với Phát? Ăn hiếp ư? Bắt nạt ư? Ủa? Tui bắt nạt tất cả mọi người trong show mà? Sao không nói? Mà chỉ nói 5 Phát? Vai tui vai ác xưa giờ mà.

Câu hỏi 2: Sao trước giờ tui vẫn chửi nó ra rả 'mày điên hả Phát', 'mày điếc hả Phát' thì không sao? Tập này dập nó lại bị cho là ăn hiếp? Ủa? Ủa? Là sao?

Câu hỏi 3: Tui dập con Cúc (Quân A.P - PV) còn thê thảm hơn, tui hãm hại công chúa Út Tuấn bao nhiêu lần, tui la làng, tui chửi thằng Sáu Tút như hát hay sao không ý kiến? Mà tới Năm Phát cái nói tui bully?

Câu hỏi cuối: thân chưa mà giỡn? Sao không thân? Coi nhau như gia đình vậy không lẽ tui anh nó tui không được quyền giỡn như vậy? Các bạn có bạn thân hông? Ở ngoài đời các bạn giỡn chắc còn nói nặng hơn tui nữa? Sao không đơn giản nghĩ đây chỉ là mảng miếng, là đùa giỡn, căng thẳng quá chi vậy? Nếu Năm Phát có xác nhận bạn thật sự bị quê hay tổn thương vì những đùa giỡn đó, Trấn Thành sẵn sàng làm ngay 1 video clip xin lỗi công khai bạn trước khán giả! Mình nói thật lòng! Các bạn ơi! Mình xem show bộ hổng có xem phim hả? Một cuốn phim hay phải có phản diện chứ? Không có Thanos thì Avengers đấu với ai? Các bạn đọc truyện Doraemon mà ngày mai lên công ty bàn với nhau: 'Ê tao bắt đầu thấy khó chịu thằng Chaien với Xeko rồi nha, sao tụi nó cứ xấu tính, ăn hiếp Nobita hoài vậy' thì chắc ông tác giả hết dám viết thêm tập nào.

Mình xem show vui thôi các bạn! Vì chương trình phát sóng trên toàn quốc nên tôi không biết ở miền Bắc, miền Trung mọi người thân rồi có đùa giỡn kiểu dập nhau hại nhau như vậy hay không? Chứ tôi nghĩ ai là fan của kiểu hài miền Tây Nam bộ đều hiểu càng thân càng phải dập nhau hại nhau nó mới vui! Phải có đứa ác và đứa làm nạn nhân thì mới có câu chuyện chứ!

Nếu dễ giận như vậy thì Pháp Kiều, Ali tối ngày lôi cái bụng, cái mũi rồi mấy bộ đồ mùng màng chiếu gối của tui ra bêu rếu khắp nơi chắc tui để yên ha? Tụi nó vai em nó giỡn nó ghẹo tui còn vui được mà tui vai anh ko lẽ tui ko được giỡn với Phát? Hay là các bạn muốn sau khi Năm Phát chiến thắng tui sẽ cười thân ái, vỗ tay và nói: 'Giỏi quá Phát'. Vậy ha? Chịu hông? Muốn vậy lần sau tui làm!

Một lần nữa, Hai nói thiệt! Lên TV nhìn thì thấy vui vậy thôi! Chứ đi quay thử 1 ngày với tụi tui đi rồi biết! Nó cực khủng khiếp. Không đủ sức khoẻ là chấn thương và đổ bệnh như chơi. Nên nếu tui mà chảnh thiệt là tui chỉ việc tham gia những show mà lúc nào cũng được ăn bận đẹp và sang chảnh như Say Hi. Hay nằm ở nhà chăn ấm nệm êm nghỉ phẻ chứ mắc gì 40 tuổi đầu rồi, ở vi trí sự nghiệp như vậy, còn phải nai lưng ra đi quay 1 cái show ta nói nó cực, nó nắng, nó mệt, mà ta nói nó bắt mình vật lộn đến mất hết hình tượng để rồi còn bị mang tiếng là xấu tánh như vậy? Suy nghĩ và trả lời dùm tui đi he!

Tui khẳng định lần nữa, tui rất thích chương trình này. Và tui thương tất cả anh em trong gia đình R. Ai tui cũng coi là anh em trong nhà hết! Và đó là lý do vì sao bác sĩ đã khuyên tôi nên nghỉ rồi mà tui cũng ráng tham gia. Tất cả chỉ vì tui thích. Đây là nơi duy nhất tui còn được là đứa trẻ của chính mình, được vui đùa đúng ý mình thích và có những nụ cười hồn nhiên và thoải mái nhất. Nên tôi mong các bạn đừng diễn giải nó đi quá xa, nâng quan điểm và biến nó thành 1 cuộc chiến giữa các fandom. Nó thật sự không đáng vì chúng tôi ai cũng yêu thương nhau nên làm ơn thằng Năm Phát nó ko có vấn đề gì đừng giận dùm nó! Lãng lắm. Cả nhà xem show thư giãn thôi hen!

Mấy bạn làm quá mai mốt tui hông dám giỡn nữa đâu. Thiệt á, bị sợ. Ai ham vui coi gameshow! Ai nghiêm túc, chính luận coi thời sự! Ai thích kịch tính coi phim! Ai thích hết thì coi hết! Ai rảnh thì hóng drama! Ai có ý kiến thì comment! Còn ai đáng yêu thì đọc xong bài này thả tim cho tui! Yêu tất cả mọi người!".

Trấn Thành khẳng định sự yêu thích dành cho Running Man Việt, xem các thành viên trong dàn cast như gia đình

Về phía Liên Bỉnh Phát, anh cũng đã rất nhiều lần dành lời khen cho vai trò kết nối của Trấn Thành với các thành viên trong dàn cast

Ảnh: FBNV