Trấn Thành cho cả nhà xuất ngoại, em gái ruột: "Đó là chuyến cuối cùng cả gia đình tôi đi cùng nhau"

Mới đây, tại chương trình Ở đây có gì, em gái Trấn Thành là diễn viên Uyển Ân đã chia sẻ kỷ niệm về lần du lịch của cả gia đình cô.



Cô nói: "Lần du lịch của cả gia đình tôi cũng phải cách đây mười mấy năm rồi. Lúc đó anh Thành mới nổi tiếng được một thời gian và dành dụm tiền cho cả gia đình xuất ngoại, sang Singapore.

Đó cũng là lần đầu tiên cả gia đình tôi được biết tới hai chữ "nước ngoài", tức là được đi nước ngoài lần đầu.

Má tôi thì sợ máy bay, ba tôi thì trầm tính nên không nói gì nhiều. Có tôi với chị tôi là lăng xăng nhất vì lần đầu tiên được đi nước ngoài mà, cũng là lần đầu tiên biết tới hàng hiệu.

Nói hàng hiệu thôi nhưng cũng đâu phải là cao sang gì, chỉ là những thương hiệu như Zara, H&M thôi nhưng cũng là lần đầu tiên chúng tôi biết tới, nhìn tật mắt, sờ tận tay.

Hồi đó chị em tôi chỉ biết mua đồ chợ ở Nguyễn Trãi. Được vào cửa hàng của mấy thương hiệu đó, chị em tôi mừng quá trời, lao vào mua nấy mua để, tốn một đống tiền của anh Thành. Và đó cũng là chuyến cuối cùng cả gia đình tôi đi cùng nhau".

Uyển Ân là gương mặt trẻ triển vọng của điện ảnh Việt, được biết đến rộng rãi với danh xưng "em gái Trấn Thành". Tuy nhiên, cô đã sớm khẳng định bản thân qua các vai chính nặng ký trong những dự án phim trăm tỷ như Nhà bà Nữ và Mai.

Nữ diễn viên ghi điểm bởi lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc và sự thăng hạng rõ rệt về nhan sắc lẫn phong cách thời trang. Dù có bệ phóng vững chắc từ anh trai, Uyển Ân vẫn luôn nỗ lực làm việc nghiêm túc để thoát khỏi cái bóng của gia đình. Với tư duy làm nghề cầu thị, cô đang dần trở thành một trong những "ngọc nữ" thế hệ mới đầy tiềm năng.