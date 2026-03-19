Nữ danh ca 76 tuổi vẫn trẻ đẹp như 50: Tụng kinh mỗi ngày, có phước vì không nợ đàn ông

"Tivi Chi Bảo" với nhan sắc và giọng hát ai cũng mê



Danh ca Phương Hồng Quế được biết tới là một trong những giọng hát tiêu biểu của thế hệ ca sĩ nhạc xưa, được mệnh danh là "Tivi Chi Bảo" vì xuất hiện nhiều nhất trên các chương trình truyền hình trước đây.

Phương Hồng Quế thời trẻ

Phương Hồng Quế tên thật là Nguyễn Thị Quế, sinh năm 1953 tại Tân Định (cũ). Bà là người con thứ 2 trong một gia đình đông anh em.

Phương Hồng Quế có năng khiếu ca hát từ nhỏ và thần tượng của bà là danh ca Phương Dung. Bà thường hát theo thần tượng khi nghe trên đài và được một người bạn của cha đàn mandoline để hát theo.

Một ngày nọ, có người anh là nghệ sĩ guitar tới nhà chơi, thấy Phương Hồng Quế đang hát nghêu ngao, người anh này nhận thấy năng khiếu ở bà nên xin mẹ bà cho theo học ở lớp đào tạo ca sĩ của nhạc sĩ Nguyễn Đức.

Tại lớp học nhạc buổi tối, Phương Hồng Quế được thầy dạy nhạc lý, luyện giọn. Chỉ sau 3 tháng, bà được đưa vào hát ở Ban Việt Nhi trên đài phát thanh hàng tuần dù mới 12 tuổi.

Đến khoảng năm 14-15 tuổi, Phương Hồng Quế được đưa vào hát ở ban Sao Băng nữ và bắt đầu chuyển dần sang hát nhạc người lớn. Bà được thầy cho đi hát khắp nơi để quen dần với khán giả và sân khấu.

Vài năm sau đó, dù mới 16 tuổi, tên tuổi của Phương Hồng Quế đã nổi tiếng và được gọi là "Tivi Chi Bảo".

Trong một thời gian khá dài, Phương Hồng Quế là nữ ca sĩ xuất hiện trên truyền hình nhiều nhất. Ngoài truyền hình, Phương Hồng Quế còn đi hát phòng trà, vũ trường và đại nhạc hội, và thu băng đĩa liên tục. Sau này, Phương Hồng Quế tham gia đoàn kịch nói của NSND Kim Cương.

Bà kết hôn với người chồng duy nhất là một bác sĩ vào năm 1979 và có với nhau 2 người con. Năm 1985, Phương Hồng Quế cùng hai người bạn hợp tác mở một nhà hàng lấy tên là Phương Hồng trên đường Trần Hưng Đạo, làm ăn phát đạt, giúp bà có cuộc sống sung túc.

Năm 1991, Phương Hồng Quế sang Mỹ định cư cùng gia đình, các con. Tuy nhiên, chồng bà không đi cùng và cả hai chia tay từ đó. Tại hải ngoại, Phương Hồng Quế tiếp tục phát triển sự nghiệp nghệ thuật, đi hát đều đặn.

Trẻ đẹp tuổi 76 nhờ đọc kinh, không nợ đàn ông

Không chỉ ca hát, Phương Hồng Quế còn làm nhiều việc khác nhau. Bà thừa nhận có máu kinh doanh trong người nên làm việc liên tục dù cuộc sống ổn định. Bà nói tại chương trình Nhà có khách: "Tôi làm nhiều nghề lắm, đầu tiên là lồng tiếng phim, tới bán vé máy bay, bán hoa rồi bán máy massage, máy xông hơi… mở hẳn công ty.

Hồi xưa không có mạng xã hội như bây giờ, tôi phải đặt quảng cáo trên đài truyền hình. Mỗi tháng, tôi phải mất đến 20, 30 nghìn đô tiền quảng cáo nhưng được cái bán hàng rất chạy.

Tôi còn không có thời gian ăn uống vì khách hàng điện thoại đặt hàng liên tục".

Đến tận bây giờ, dù đã ở tuổi U80 nhưng Phương Hồng Quế vẫn đang làm bầu show miệt mài, tới không có thời gian làm gì. Riêng một nhãn hàng ghế massage, đồ gia dụng một năm đã nhờ bà làm mấy chục show.

Theo đó, bà phải làm hết, đưa đón, sắp xếp ca sĩ, thứ tự hát, bài này bài kia, bận tới mức không có thời gian để làm gì nữa. Mỗi tháng nhãn hàng đó đều có show, ở các thành phố khác nhau, bà phải đi liên tục.

Ngoài việc xã hội, Phương Hồng Quế còn phải lo cả việc nhà cửa, việc gì cũng làm. Bà tiết lộ, cả hai con tuy lớn tuổi rồi nhưng vẫn ở chung với mẹ vì chưa lập gia đình. Con trai lớn của bà năm nay 42 tuổi vẫn chưa lấy vợ. Bà nói: "Tôi lo hết mọi việc, nấu cơm, vườn tược, rồi nhà này nhà kia có đám cũng kêu đến tôi".

Ở tuổi U80, Phương Hồng Quế tận hưởng cuộc sống viên mãn bên bạn bè và con cái. Bà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn nhờ tập luyện thể thao mỗi ngày. Nữ danh ca chia sẻ, bà có một nhóm nghệ sĩ chuyên đi bộ mỗi sáng cùng nhau nên rất khỏe.

Nhờ đó, Phương Hồng Quế giữ được vóc dáng, nhan sắc trẻ trung như mới ngoài 50, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Ngoài ra, Phương Hồng Quế còn giữ cho mình một thái độ sống lạc quan, yêu đời. Bà tâm sự với các đàn em: "Tôi được như vậy là do trời thương. Điều quan trọng nhất là phải sống sao cho cái tâm an lạc. Không được để mình muộn phiền.

Tôi không bao giờ để bụng chuyện gì, có thì nói luôn và nói xong thì thôi quên hết. Tôi có hẳn một nhóm đi bộ riêng. Cứ sinh hoạt lành mạnh như vậy là vừa có sức khỏe lại vừa vui vẻ. Nói chung là tôi bình an lắm".

Về bí quyết trẻ lâu và cách giữ hạnh phúc, lối sống lành mạnh, Phương Hồng Quế nói: "Thói quen của tôi bây giờ là tụng kinh lúc 6 giờ chiều mỗi ngày. Tụng kinh xong tôi lên giường ngủ luôn. Tôi dễ ngủ lắm, nằm xuống là ngủ được luôn. Sáng tôi dậy từ 6 giờ rồi đi bộ, tập thể dục.

Tôi tự thấy mình có phước vì không nợ đàn ông. Tôi đang rất hạnh phúc với cuộc sống độc thân. Tôi quen cho vui chứ không nợ ai, nên giờ tôi tự do tự tại, sống thoải mái".