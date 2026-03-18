Hà Đức Chinh bật khóc nức nở

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng với sự tham gia của cầu thủ Hà Đức Chinh và diễn viên Minh Dự, hoa hậu Đỗ Thị Hà. Tại chương trình tuần này, các khách mời phải thực hiện thử thách để giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Gia đinh em Nguyễn Thị Thảo

Trong đó, đáng thương nhất là em Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 2008), hiện học lớp 11 tại Trường Cao đẳng Du lịch và Công Thương TP. Hải Phòng. Cha em qua đời vào tháng 1/2025 sau thời gian dài điều trị bệnh gan. Từ đó, Thảo sống cùng mẹ, em trai và em gái tại xã Tuệ Tĩnh, TP. Hải Phòng.

Hiện mẹ em, chị Hoàng Thị Vĩnh (sinh năm 1978), là lao động chính trong gia đình. Chị nhận may gia công tại nhà để tiện chăm sóc các con. Dù làm việc từ sáng sớm đến khuya, thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng 100 ngàn đồng. Gia đình còn đang gánh khoản nợ ngân hàng 50 triệu đồng, với tiền lãi 500 ngàn đồng mỗi tháng.

Bản thân chị Vĩnh sức khỏe yếu, từng phẫu thuật u tuyến giáp và hiện vẫn phải uống thuốc duy trì để tránh tái phát. Mỗi khi nhắc đến hoàn cảnh hiện tại, chị không khỏi nghẹn ngào, bất lực trước những khó khăn đang gánh chịu.

Em trai của Thảo là Nguyễn Phụ An (sinh năm 2011), học lớp 7 Trường THCS Cẩm Vũ, mắc hội chứng lùn ngắn tứ chi nên chiều cao không phát triển bình thường. Từ nhỏ, An thường xuyên đau ốm, đồng thời mắc các bệnh như thoái hóa bẹn, hở khớp gối và não úng thủy nhẹ.

Những ngày thời tiết lạnh, việc vận động của em càng khó khăn, nhưng An vẫn cố gắng đi bộ đến trường mỗi ngày. Dù hạn chế về thể chất, em luôn ham học, nghị lực và khao khát được đến lớp. Nhà trường cũng tạo điều kiện để em hòa nhập cùng bạn bè.

Sau giờ học, Thảo phụ mẹ may gia công, nhiều hôm làm việc đến khuya. Vào dịp hè, em chủ động đi thực tập gần nhà để tích lũy kinh nghiệm, mong sớm có công việc ổn định, phụ giúp gia đình.

Hà Đức Chinh bật khóc

Em út Nguyễn Thị Khánh Ngọc (sinh năm 2017), hiện học lớp 2, mắc bệnh động kinh từ nhỏ, suy dinh dưỡng thấp còi nặng, cân nặng chưa đến 15kg. Mỗi tháng, em phải ra Hà Nội tái khám, chi phí tiền thuốc khoảng 2-3 triệu đồng.

MC Minh Dự lặng người khi biết về hoàn cảnh gia đình Thảo, không khỏi xót xa trước cuộc sống thiếu trước hụt sau của bốn mẹ con. Việc gia đình có nhiều người đau bệnh, lại vừa mất đi trụ cột chính khiến anh càng thêm đau lòng. Nam MC đặc biệt lo lắng cho sức khỏe của chị Vĩnh khi chị vừa phải điều trị bệnh, vừa gồng gánh mưu sinh để nuôi các con.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng bày tỏ sự lo lắng và cảm phục trước nghị lực của chị Vĩnh. Hình ảnh người mẹ tảo tần, bất chấp tình trạng sức khỏe để chăm lo cho các con khiến cô không khỏi nghẹn ngào.

Cầu thủ Hà Đức Chinh bật khóc vì đồng cảm. Anh nói: "Nghe các bé nói nhớ cha, tôi không thể cầm được nước mắt. Bản thân tôi cũng mất cha từ rất sớm, nhìn hình ảnh cô một mình gồng gánh nuôi 3 đứa con khiến tôi rất xúc động".