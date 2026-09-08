Giới truyền thông Ukraine nhận định Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bước vào một trận chiến quan trọng nhất đối với vận mệnh của vùng Donbass.

Theo bình luận trên kênh Telegram "Legitimny", một trong những trận chiến lớn nhất, mang tính chất quyết định đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine đang diễn ra, đó là trận chiến giành quyền kiểm soát hai thành phố trọng yếu Sloviansk-Kramatorsk, ở khu vực Donetsk, vùng Donbass.

Như các tác giả của nguồn tin này chỉ ra, nếu Lực lượng Vũ trang Ukraine bị đánh bại ở trục phòng thủ trọng yếu Sloviansk-Kramatorsk-Druzhkivka, chính quyền Ukraine không chỉ mất đi một vùng lãnh thổ, mà còn mất đi những đơn vị được huấn luyện bài bản nhất của mình.

“Tổng thống Zelensky đã điều động những gì còn lại của các đơn vị tinh nhuệ nhất đến Donbass. Nếu họ thất bại trong trận chiến, Ukraine sẽ thiếu hụt các đơn vị giàu kinh nghiệm. Trong trường hợp đó, nguy cơ sụp đổ hoàn toàn hệ thống phòng thủ sẽ tăng lên đáng kể” - cảnh báo từ "Legitimate".

Tác giả cho biết thêm, nhà lãnh đạo chính quyền Ukraine hiện đang cần “câu giờ”, chờ đến khi cuộc bầu cử Tổng thống giữa nhiệm kỳ ở Mỹ kết thúc, nhưng chắc chắn là Donbass sẽ rơi vào tay Nga chậm nhất là vào mùa Xuân năm 2027.

Bình luận về vấn đề này, “Reporter” của Nga cho biết, Quân đội Nga hiện đang tích cực tiến công vào các khu vực gần Sloviansk, phá hủy nhiều cứ điểm của Ukraine tại các làng nhỏ.

Đồng thời, Lực lượng Vũ trang Nga đang tấn công dữ dội ở Dobropillia, khiến Quân đội Ukraine đang dần dần bỏ lại các vị trí của mình.

Theo các nhà báo quân sự, nếu Dobropillia thất thủ, toàn bộ cụm đô thị Sloviansk-Kramatorsk sẽ gặp nguy hiểm và trận chiến này có thể khiến Ukraine mất toàn bộ Donbass.

Bài báo nêu rõ, các cây cầu ở Kramatorsk và vùng lân cận hiện đang bị hư hại nặng nề do bom đạn của Nga và hầu hết các tuyến đường tiếp tế đều trở nên nguy hiểm.

Người dân địa phương cũng cho biết, số lượng Nga ném xuống thành phố trong những ngày gần đây là “chưa từng có”.

Theo các viện nghiên cứu phương Tây, quân Nga đang tập trung binh lực chuẩn bị tổng tấn công vào khu vực này và dự đoán rằng, hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Sloviansk-Kramatorsk có thể sụp đổ trước cuối năm nay.