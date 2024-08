Tầm quan trọng về mặt chiến lược, kinh tế và biểu tượng của thị trấn này đã biến nơi đây thành mục tiêu chính của các lực lượng Nga. Theo giới phân tích, trận chiến của Nga và Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát Pokrovsk có thể định đoạt số phận miền Đông Ukraine.

Các lực lượng Nga đang tiến gần đến thành phố chiến lược quan trọng Pokrovsk ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Phát biểu với báo chí hôm 27/8, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, quân đội Nga đã tiến công nhanh chóng ở khu vực Pokrovsk trước khi Kiev tiến hành chiến dịch xâm nhập Kursk .

Một trường học bị phá hủy tại Pokrovsk do các cuộc giao tranh. Ảnh: Reuters

Tầm quan trọng của Pokrovsk

Pokrovsk nằm ở giao lộ đường bộ và đường sắt, khiến nơi đây trở thành trung tâm hậu cần quan trọng để Ukraine di chuyển quân đội, vật tư quân sự và sơ tán binh sỹ bị thương. Pokrovsk cũng nằm trên một tuyến đường chính mà quân đội Ukraine sử dụng để cung cấp cho các tiền đồn khác, chẳng hạn như thị trấn Chasiv Yar và Kostiantynivka ở Donetsk.

Cơ sở hạ tầng của thành phố đóng vai trò thiết yếu cho việc duy trì phòng thủ tiền tuyến của Ukraine, đặc biệt khi cuộc xung đột ở miền đông không có dấu hiệu lắng dịu. Các lực lượng Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào mạng lưới đường sắt và đường bộ của thị trấn để duy trì vị trí phòng thủ của họ trước các cuộc tiến công của Nga. Nằm ở vị trí chiến lược, Pokrovsk được coi là cửa ngõ để vào các khu vực quan trọng khác ở miền đông.

Ngoài vai trò chiến lược về mặt quân sự, Pokrovsk còn là đầu tàu kinh tế và biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine trong khu vực. Trước xung đột, thành phố là một trung tâm công nghiệp phát triển mạnh, với dân số khoảng 69.000 người. Người dân nơi đây chủ yếu làm việc trong ngành khai thác than, luyện kim và chế tạo máy

Vùng ngoại ô phía tây Pokrovsk có mỏ than cốc lớn nhất, vốn là nguồn tài nguyên quan trọng cho ngành luyện kim của Ukraine. Kim loại, được sản xuất một phần nhờ vào các nguồn tài nguyên khai thác từ khu vực Pokrovsk, là sản phẩm xuất khẩu chính của Ukraine trước khi xung đột diễn ra, chiếm 23% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước này. Do đó, việc để mất Pokrovsk sẽ giáng một đòn mạnh vào năng lực công nghiệp của Ukraine, làm tê liệt thêm nền kinh tế vốn đã bị tàn phá nghiêm trọng do giao tranh. Pokrovsk cũng là nơi có trường đại học kỹ thuật quan trọng, lớn nhất và lâu đời nhất trong khu vực.

Tại sao Nga muốn kiểm soát Pokrovsk?

Theo giới phân tích, Nga coi việc kiểm soát Pokrovsk là bước đệm quan trọng để sáp nhập toàn bộ khu vực này vào Nga. Trong nhiều tháng qua, Moscow đã đẩy mạnh các cuộc tấn công Pokrovsk. Hiện quân đội Nga chỉ còn cách thành phố chưa đầy 10km

Nếu giành quyền kiểm soát thành phố được coi là "cửa ngõ vào Donetsk", Moscow có thể phá vỡ các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông và thúc đẩy chiến dịch chiếm thành phố Chasiv Yar, nằm trên vùng đất cao hơn, có khả năng kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn.

Ngoài ra, việc siết chặt quyền tiếp cận mạng lưới đường bộ của Ukraine trong vùng lân cận sẽ khiến quân đội nước này khó giữ được các vùng lãnh thổ ở hai bên Pokrovsk, điều đó có thể giúp Nga củng cố vị trí và tiến lên ở tiền tuyến.

Theo chuyên gia quân sự Mykhaylo Zhyrokhov, nếu Ukraine để mất Pokrovsk thì toàn bộ tiền tuyến ở miền đông của họ có nguy cơ sụp đổ, cản trở nghiêm trọng khả năng tăng cường quân đội và sơ tán người bị thương. Điều này không chỉ làm phức tạp các hoạt động quân sự của Ukraine mà còn khiến các thị trấn quan trọng về mặt chiến lược khác, chẳng hạn như Chasiv Yar, gặp rủi ro lớn.

Chasiv Yar, nằm trên vùng đất cao hơn, cung cấp tầm nhìn bao quát khu vực xung quanh, khiến nơi đây trở thành một vị trí phòng thủ quan trọng. Nhà phân tích Pavlo Narozhny lưu ý, nếu Nga thành công cắt đứt tuyến hậu cần của Ukraine đến Pokrovsk, thì sớm hay muộn, lực lượng Ukraine cũng bị buộc phải rút lui khỏi Chasiv Yar do không có khả năng tiếp tế cho các binh sỹ của họ.

Ukraine bảo vệ Pokrovsk như thế nào?

Sau khi cảnh báo tình hình tại Pokrovsk cực kỳ khó khăn, Tổng thống Zelensky ngày 26/8 cho biết, Ukraine đã quyết định tăng cường hơn nữa lực lượng tại Pokrovsk. Theo ông Zelensky, khu vực này đang phải đối mặt với làn sóng tấn công dữ dội nhất của Nga. Tuy nhiên ông dự đoán, Nga sẽ phải chịu tổn thất lớn và mất hàng chục nghìn binh sỹ nếu họ muốn đạt được mục tiêu chiếm được Pokrovsk.

Khu vực xung quanh Pokrovsk là nơi có nhiều cơ sở công nghiệp mà quân đội Ukraine sử dụng để đào hào và công sự nhằm bảo vệ thành phố, bất chấp khả năng Nga dùng bom lượn có sức tàn phá lớn để chống lại họ.

Hiện Ukraine đang cố gắng mở rộng quyền kiểm soát lãnh thổ mà họ chiếm được ở tỉnh Kursk, phía tây nước Nga sau khi tiến hành cuộc đột kích bất ngờ vào khu vực này ngày 6/8.

Một trong những mục tiêu của chiến dịch này là buộc Nga phải chuyển hướng lực lượng khỏi mặt trận phía đông để giảm bớt áp lực cho quân đội Ukraine tại những điểm nóng như Pokrovsk. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Ukraine có thể đã kéo căng quá mức lực lượng của họ và để lại những khoảng trống trong hệ thống phòng thủ ở Donetsk.

Hôm 27/8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi cho rằng, Nga dường như đã hiểu rõ mục tiêu của Ukraine, thay vì rút lui, họ tiếp tục tập trung mọi nỗ lực đánh chiếm Pokrovsk, thậm chí điều động cả những đơn vị có năng lực nhất. Theo ông Oleksandr Syrskyi, các binh sỹ Ukraine đang tích cực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ tại các vị trí trong khu vực.

Tình hình hiện tại ở Pokrovsk

Tình hình trên thực địa ở Pokrovsk đã trở nên ngày càng bấp bênh trong những tuần gần đây. Các lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể, chiếm được các khu vực lân cận và tiến về thị trấn từ nhiều hướng.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, quân đội Nga đã tiến vào phía đông Karlivka, phía đông nam Pokrovsk và phía đông bắc Mykolaivka. Họ được cho là đã di chuyển vào vùng ngoại ô phía đông nam của Novohrodivka, chiếm được Hội đồng Thành phố Novohrodivka và thiết lập vị trí trong các tòa nhà cao tầng.

Nếu kiểm soát được Pokrovsk, Nga có thể thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ hơn trong khu vực, tăng cường khả năng tiến hành những cuộc tấn công dữ dội vào các vùng lãnh thổ khác mà Ukraine đang nắm giữ.

Trận chiến giành Pokrovsk là một phần của trận chiến rộng lớn hơn giữa Nga và Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ miền đông Ukraine. Đối với Nga, việc chiếm được thành phố này sẽ là một chiến thắng quân sự lớn, mang tính biểu tượng quan trọng, thúc đẩy mục tiêu kiểm soát Donetsk và làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine. Đối với Ukraine, nếu để mất Pokrovsk thì đây sẽ là một thất bại lớn, gây nguy hiểm cho khả năng duy trì phòng thủ tiền tuyến của nước này.