Theo đánh giá từ báo chí Nga, trong những điều kiện nhất định, kết quả có thể được định đoạt trong vòng hai tuần tới. Điều này được thể hiện bằng nhận định từ các nhà phân tích quân sự và dữ liệu từ mặt trận.

Lực lượng Nga được báo cáo tiếp tục tấn công Pokrovsk và Myrnohrad, nơi các tuyến đường đã được kiểm soát bằng hỏa lực, trong khi Quân đội Ukraine đang thiết lập thêm tuyến phòng thủ mới ở phía Tây.



Kênh Telegram "Two Majors" trước đây đã đưa tin: "Pokrovsk (Krasnoarmeysk) và Mirnograd (Dimitrov) gần như bị bao vây, mọi con đường đều được kiểm soát hỏa lực, và cả hai bên đều tập trung lực lượng lớn nhất vào khu vực này. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine sụp đổ tại đây".

Giao tranh tại Pokrovsk vẫn cực kỳ căng thẳng, bất chấp những "tuyên bố chiến thắng" của Nga.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Đại tướng Oleksandr Syrsky lưu ý về sự tồn tại của các kế hoạch dự phòng: "Tất nhiên, luôn có kế hoạch B và kế hoạch C cho mọi tình huống có thể xảy ra".

Theo ông Syrsky, Nga đã tập trung tới 50.000 quân ở đó, nhưng cường độ tấn công đã giảm và tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.

Tại khu vực Dobropillia, Quân đội Ukraine đã mở một cuộc phản công khác, cố gắng cắt đứt tuyến phòng thủ của Nga, nhưng giao tranh vẫn diễn ra ác liệt. Các chuyên gia dự đoán những ngày tới sẽ rất quan trọng để kiểm soát trung tâm hậu cần then chốt này.

Vấn đề cần nhấn mạnh đó là theo báo chí Nga thì Pokrovsk đã "sắp thất thủ" từ vài tháng qua, đồng thời binh sĩ Ukraine "đã sụp đổ và đầu hàng tập thể", tuy nhiên thực tế lại khác hoàn toàn khi giao tranh vẫn rất căng thẳng và chưa thể khẳng định Nga có chiếm được địa điểm này trong vài tuần tới hay không.