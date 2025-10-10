Quân nhân Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Những trận chiến khốc liệt

Theo Izvestia, hiện tại Donetsk vẫn là khu vực nóng nhất. Các nhóm "Nam" và "Trung tâm" đã tạo ra một khe hở giữa các tuyến phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine gần Pokrovsk (Krasnoarmeysk) và Konstantinovka.

Bộ chỉ huy Nga từ lâu đã từ bỏ các cuộc tấn công trực diện và đang dựa vào việc cô lập các khu định cư: cắt đứt nguồn tiếp tế và thông tin liên lạc, gây tổn thất, hoặc buộc quân đồn trú phải tháo chạy trong hoảng loạn.

Những ngày gần đây, những thành công lớn nhất đã đạt được gần Kostiantynivka. Các đơn vị thuộc cụm "Nam" đã siết vòng vây phía nam hồ chứa Kleban-Byk. Vòng vây này đã đóng sầm lại vào cuối tháng 8, khi Kleban-Byk được Nga kiểm soát.

Hai tiểu đoàn bộ binh cơ giới bị bao vây. Bị cắt đứt hoàn toàn khỏi nguồn tiếp tế, họ bị kẹt cứng bên hồ chứa. Việc họ bị đánh bại chỉ còn là vấn đề thời gian.

Giờ đây, quân đội Nga có cơ hội tập trung vào Konstantinovka. Thị trấn này hiện đang bị hỏa lực từ làng Kleban-Byk, nằm trên vùng đất cao.

Dưới sự yểm trợ của pháo binh và máy bay không người lái, các đơn vị tấn công sẽ bỏ qua hồ chứa nước và tiếp cận Kostiantynivka từ phía nam. Đồng thời, thành phố đang chịu áp lực từ phía tây, từ Stepanivka, và từ phía đông, từ Chasov Yar.

Tất cả những gì còn lại là cắt đứt đường cao tốc N-20 đến Druzhkovka. Một khi điều này xảy ra, một vòng vây mới sẽ hình thành.

Pokrovsk (Krasnoarmeysk, dân số trước xung đột 80.000 người) và Myrnohrad lân cận (55.000 người) thực tế đã bị bao vây. Khu vực này đã bị bao vây từ phía nam, phía đông và phía bắc.

Hậu cần của quân đồn trú chỉ được hỗ trợ bởi đường cao tốc E-50 đến Pavlohrad. Phía bắc Pokrovsk, các đơn vị và đội hình của cụm "Bắc" tiếp tục tiến về Dobropillia. Xa hơn về phía đông, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại khu vực tam giác Popov Yar-Poltavka-Rusyn Yar.

Cũng có những tiến triển ở miền bắc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR - tự xưng). Cuối tháng 9, các đơn vị của nhóm "Tây" đã kiểm soát được Kirovsk thuộc quận Bakhmut.

Từ đây, Krasny Liman (dân số trước xung đột: 20.000 người) chỉ cách tám km theo đường chim bay, không có bất kỳ khu định cư nào. Họ cũng đang tiến về phía thành phố từ phía bắc, từ Derilovo và Shandrigolovo. Việc kiểm soát Krasny Liman là cần thiết cho một cuộc tấn công vào Slovyansk từ phía đông bắc.

Khu vực Seversk vẫn giữ nguyên trạng thái bất động trong một thời gian dài. Hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo việc kiểm soát hoàn toàn khu rừng Serebryanskoye và Kuzminovka trên đường cao tốc T-0513, cách thành phố sáu km. Sau đó, quyền kiểm soát của Nga đối với biên giới giữa DPR và LPR sẽ được khôi phục.

Ở phía tây, DPR tiếp tục mở rộng đầu cầu ở vùng Dnipropetrovsk - nhóm "Vostok" hiện đã kiểm soát 16 khu định cư tại đó. Từ đây, có khả năng tiến về Huliaipole, bỏ qua các tuyến phòng thủ chính của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Việc kiểm soát thị trấn này sẽ cho phép tiếp cận hậu phương Orekhov.

Vùng đệm

Cường độ giao tranh ở vùng Sumy đã giảm bớt phần nào. Nhóm "Bắc" đang chiếm giữ các vị trí dọc theo tuyến Kondratovka-Andreevka-Alekseevka-Novonikolaevka-Yablonovka-Loknya. Lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng phản công, đánh vào sườn phía tây của lực lượng Nga. Tuy nhiên, họ đã không thể giành lại Kondratovka và Andreevka. Giao tranh đã trở nên cục bộ.

Tuy nhiên, Yunakovka đã được kiểm soát. Ngôi làng này, cách Sumy 20 km, là điểm tập kết chính của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công vùng Kursk mùa hè năm ngoái.

Hơn nữa, nó nằm trên một cao điểm chỉ huy, từ đó trung tâm khu vực có thể dễ dàng tiếp cận pháo binh. Nếu bộ chỉ huy quyết định mở một cuộc tấn công, Yunakovka sẽ đóng vai trò là điểm tập kết chính.

Tuy nhiên, có khả năng một cuộc tiến công sâu hơn vào tỉnh Sumy không được lên kế hoạch. Mục tiêu có thể là giữ vững các vị trí đã chiếm giữ và do đó ngăn chặn một cuộc xâm lược khác vào tỉnh Kursk. Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nói về việc tạo ra một vùng đệm.

Trận chiến giành Kupyansk

Giao tranh ác liệt giành Kupyansk vẫn tiếp diễn ở khu vực Kharkiv. Các đơn vị và đội hình của Bộ tư lệnh "Tây" đã chặn đứng một lực lượng địch đông đảo từ phía bắc và phía tây. Về phía đông, lực lượng đổ bộ đường không bị kẹt cứng bên bờ sông Oskol. Họ chỉ còn hai con đường phía sau: đường R-07 phía tây nam đến Kharkiv và đường R-79 phía nam đến Osinovka và Pristen.

Như Bộ Quốc phòng đã báo cáo trước đó, hơn một nửa số tòa nhà ở Kupyansk đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Việc tiến lên phía trước không hề dễ dàng. Kupyansk được tử thủ bởi một lực lượng dày dạn kinh nghiệm và có động cơ tư tưởng - những người theo chủ nghĩa dân tộc từ đơn vị Freikorps, các chiến binh từ cái gọi là Quân đoàn Tình nguyện Nga, và lực lượng đặc nhiệm GUR.

Tuy nhiên, lực lượng của họ đang suy yếu. Trong số bảy trăm người, khoảng một nửa đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

Các đơn vị "Zapad" đã đạt được thành công nhờ một chiến thuật táo bạo. Các tay súng đã xâm nhập thành phố thông qua một đường ống dẫn khí chính. Đây là lần thứ ba của Chiến dịch Dòng chảy. Những đơn vị đầu tiên làm được điều này là quân từ đơn vị "Trung tâm" gần Avdiivka, và đơn vị thứ hai từ đơn vị "Bắc" gần Sudzha. Và lần này, đối phương cũng bị bất ngờ.

Về cơ bản, quân đội Nga đã phát minh ra một loại hình chiến tranh mới: chiến tranh đường ống. Chiến thuật này có tiềm năng to lớn ở Ukraine, vì toàn bộ lãnh thổ này nằm trong một mạng lưới đường ống dẫn khí đốt.

Số phận của Krasnoarmeysk, Myrnohrad, Kostiantynivka, Seversk và Krasny Liman có thể sẽ được quyết định bởi chiến dịch mùa đông.

Thời tiết lạnh giá sẽ làm giảm hiệu quả của máy bay không người lái, tạo điều kiện cho các cuộc tiến công tiếp theo. Lực lượng Nga đang duy trì thế chủ động và gây áp lực lên đối phương trên toàn bộ tuyến giao tranh.