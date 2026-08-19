Trầm trồ công nghệ Trung Quốc: Tạo ra những cỗ máy hình người biết nhào lộn, cổ phiếu tăng 542% ngay khi IPO

Cổ phiếu của Unitree Robotics, nhà sản xuất robot Trung Quốc, đã tăng 542% ngay phiên giao dịch đầu tiên sau khi lên sàn.

Theo bản cáo bạch, nhà sản xuất robot có trụ sở tại Hàng Châu - nổi tiếng toàn cầu với những cỗ máy biết lộn nhào và nhảy múa - đã huy động được khoảng 6,1 tỷ nhân dân tệ (905 triệu USD) trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Giá cổ phiếu đã tăng lên mức 968,1 nhân dân tệ/cổ phiếu, sau khi có lúc chạm đỉnh 1.100 nhân dân tệ trước đó.

Đợt IPO này cũng có sự hậu thuẫn từ công ty AI Trung Quốc DeepSeek, với khoản đầu tư khoảng 140,8 triệu nhân dân tệ. Trong các nhà đầu tư hiện hữu của Unitree còn có sự góp mặt của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Tencent.

Dải sản phẩm của Unitree bao gồm các mẫu robot hình người hai chân có khả năng đi lại và thao tác với đồ vật bằng đôi tay khéo léo, cùng với các mẫu robot bốn chân được ứng dụng trong các nhiệm vụ như dò tìm rủi ro nguy hiểm.

Ngay trước thềm niêm yết, vào hôm thứ Hai, Unitree đã trình làng một mẫu robot hình người mới mang tên "Superman". Công ty cho biết mẫu robot này có thể bật nhảy cao tới 2 mét từ tư thế đứng yên và chạy với tốc độ tối đa lên đến 12,66 m/s (nhanh hơn cả kỷ lục của huyền thoại điền kinh Usain Bolt).

Unitree là tên tuổi công nghệ lớn mới nhất của Trung Quốc tiến lên sàn STAR Market (Thượng Hải), nối gót nhà sản xuất chip nhớ CXMT hồi tháng trước - công ty cũng gây chấn động với việc cổ phiếu tăng vọt 466% ngay trong ngày giao dịch đầu tiên.

Hồi tháng 6, Morgan Stanley đã nâng mức dự báo về lượng xuất xưởng robot hình người của Trung Quốc lên 50.000 chiếc trong năm nay, gần gấp đôi so với dự báo trước đó là 28.000 chiếc. Ngân hàng này ước tính thị trường robot hình người của Trung Quốc sẽ tăng trưởng từ mốc 2 tỷ USD trong năm nay lên 15 tỷ USD vào năm 2030.

Ngân hàng này cũng kỳ vọng các dự án thí điểm tại Trung Quốc sẽ bắt đầu chuyển sang giai đoạn triển khai rộng rãi hơn vào nửa cuối năm nay. Trong đó, các mẫu robot hình người với kích thước chuẩn được dự báo sẽ chiếm khoảng 30% lượng xuất xưởng, và tăng lên mức 70% vào năm 2028.

Tham khảo: CNBC﻿