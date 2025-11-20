Trạm sạc ô tô điện VinFast xuất hiện ngày càng nhiều ở trung tâm TP HCM

Hiện có khá nhiều trạm sạc ô tô điện của VinFast được đưa vào hoạt động trên nhiều đường ở TP HCM. Chẳng hạn tại khu vực Công viên 23 Tháng 9 (đối diện khách sạn New World hiện có 10 trụ sạc đi vào hoạt động, mỗi trụ có hai súng sạc. Còn trên đường Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành) có 3 trụ sạc, mỗi trụ cũng có 2 súng.

Tại phường An Khánh cũng có 4 trụ sạc đi vào hoạt động. Hoặc tại phường Vĩnh Hội cũng có 2 vị trí trạm sạc trên đường 48, với tổng cộng 12 trụ sạc. Ngoài ra còn nhiều điểm sạc ô tô điện cũng đang được xây dựng trên địa bàn TP HCM.

Trạm sạc tại khu vực Công viên 23 Tháng 9 (TP HCM)

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, số lượng trạm sạc tăng nhanh nhưng lượng xe đến sạc chưa nhiều. Ông Đoàn Thanh Tuấn (phường Cầu Ông Lãnh) cho biết quanh nhà có nhiều trạm nhưng ông ít sử dụng vì đây cũng là điểm đỗ xe có thu phí 25.000 đồng/giờ; nếu quá giờ thứ hai thành 50.000 đồng.

Ngược lại, anh Trịnh Quốc Bảo (phường Bình Trưng) cho rằng việc đặt trụ sạc tại điểm đỗ xe có thu phí mang lại sự tiện lợi vì vừa giải quyết công việc vừa có thể sạc đầy pin.

Anh Bảo từng thường xuyên sạc tại Vincom Thảo Điền nhưng nơi này dễ quá tải; từ khi có thêm trạm sạc công cộng dưới dạ cầu Sài Gòn, áp lực chờ đợi đã giảm đáng kể. Đặc biệt, khu vực công viên này không thu phí đỗ xe nên được nhiều người lựa chọn để vừa sạc vừa thư giãn.

Trạm sạc tại công viên dưới dạ cầu Sài Gòn (TP HCM)

Trước đó, Sở Xây dựng TP HCM đã chấp thuận chủ trương lắp đặt trạm sạc tại các điểm đỗ xe có thu phí dưới lòng đường do Công ty CP phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green (V-Green thuộc Tập đoàn Vingroup) đề xuất. Hiện TP HCM có hơn 20 tuyến đường thu phí đỗ xe, chủ yếu tại quận 1, 3, 5 và 10 (cũ).

Theo đề án kiểm soát khí thải, TP HCM đặt mục tiêu xây dựng 750 – 1.338 trạm sạc tại các bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và trục giao thông chính trong 5 năm tới. Bên cạnh đó, các hệ thống bán lẻ lớn cũng tham gia mở rộng mạng lưới.

Trạm sạc trên đường Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành, TP HCM

Tháng 9 vừa qua, V-Green và Thế Giới Di Động ký kết hợp tác chiến lược, dự kiến triển khai hơn 1.000 điểm sạc ô tô điện và 1.000 điểm đổi pin xe máy điện tại chuỗi Thế Giới Di Động – Điện Máy Xanh từ năm 2025.

FPT Shop và V-Green cũng đã bắt đầu khảo sát và hoàn tất thủ tục lắp đặt 10 – 50 trạm trong quý IV, sau đó mở rộng trên toàn hệ thống với khoảng 650 điểm đủ điều kiện, đồng thời phát triển mạng lưới đổi pin xe máy điện, dự kiến triển khai rộng rãi cuối năm nay và đầu năm sau.