Trái sầu riêng được trả giá gần 1 tỷ đồng có gì đặc biệt: Có nơi tốn hơn 50 triệu đồng chỉ để tưới nước

Trái sầu riêng gần 1 tỷ đồng trong phiên đấu giá đặc biệt

Sầu riêng từ lâu được mệnh danh là "vua của các loại trái cây". Với nhiều người, đây là loại quả gây tranh cãi vì mùi hương đặc trưng, nhưng với những tín đồ sành ăn, sầu riêng lại là thứ đặc sản có sức hấp dẫn khó cưỡng. Dù vậy, việc một trái sầu riêng được trả giá gần 1 tỷ đồng vẫn là câu chuyện khiến không ít người ngạc nhiên.

Thoạt nhìn, trái sầu riêng tiền tỷ không có vẻ ngoài quá khác biệt. Nó vẫn có lớp vỏ gai quen thuộc, hình dáng không quá lạ mắt và màu sắc không nổi bật đến mức dễ nhận ra ngay giữa những trái sầu riêng cao cấp khác. Tuy nhiên, khi nhìn vào giống quả, vùng trồng, quy trình chăm sóc và bối cảnh đấu giá, nhiều người mới hiểu vì sao loại quả này có thể đạt mức giá gây choáng như vậy.

Theo The Straits Times, một trái sầu riêng Musang King đến từ huyện Raub, bang Pahang, Malaysia từng được bán với giá 185.000 RM trong một sự kiện gây quỹ diễn ra vào tháng 12/2023. Giá khởi điểm ban đầu của trái sầu riêng này chỉ là 2.000 RM, nhưng sau nhiều lượt đấu giá, con số cuối cùng đã tăng vọt lên 185.000 RM, tương đương gần 1 tỷ đồng. Người thắng cuộc là ông Huang Qi Wen.

Cận cảnh trái sầu riêng Musang King đến từ huyện Raub, bang Pahang, Malaysia từng được bán với giá gần 1 tỷ đồng. (Ảnh: ST)

Mức giá này khiến trái Musang King nói trên được truyền thông Malaysia gọi là một trong những trái sầu riêng đắt nhất thế giới. Tuy nhiên, đây không phải giá bán phổ biến ngoài thị trường, mà là mức giá được thiết lập trong một phiên đấu giá có mục đích gây quỹ.

Cũng theo The Straits Times, số tiền thu được từ phiên đấu giá được dùng để hỗ trợ Trường trung học SMK Sungai Ruan ở Raub cải thiện cơ sở hạ tầng. Ngoài trái Musang King nói trên, một trái sầu riêng Black Thorn cũng được bán với giá 15.000 RM. Tổng số tiền quyên góp trong sự kiện đạt 404.444 RM.

Điều này cho thấy giá trị của trái sầu riêng gần 1 tỷ đồng không chỉ nằm ở bản thân trái cây. Đó là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: giống sầu riêng nổi tiếng, xuất xứ từ vùng trồng danh tiếng, sức hút của phiên đấu giá và ý nghĩa cộng đồng phía sau.

Musang King vốn là một trong những giống sầu riêng nổi tiếng nhất Malaysia. Giống này còn được biết đến với mã D197, được nhiều người sành ăn yêu thích nhờ phần cơm vàng đậm, dày, vị béo ngọt và hậu vị đặc trưng. Khi gắn với vùng Raub, Pahang, nơi nổi tiếng với Musang King, giá trị của trái sầu riêng càng được chú ý hơn.

Có nơi tốn hơn 50 triệu đồng chỉ để tưới nước

Nếu câu chuyện ở Malaysia khiến nhiều người bất ngờ vì một trái sầu riêng được trả giá gần 1 tỷ đồng, thì tại Thái Lan, sầu riêng Nonthaburi lại nổi tiếng bởi quy trình chăm sóc cầu kỳ và chi phí sản xuất đắt đỏ.

Theo Business Insider, Nonthaburi là vùng trồng sầu riêng lâu đời ở Thái Lan. Sầu riêng tại đây được đánh giá cao nhờ hương vị riêng, phần cơm có kết cấu mịn, béo và mùi thơm nhẹ hơn so với nhiều giống sầu riêng khác. Một trong những điểm đặc biệt là nông dân ở khu vực này không dùng nước sông để tưới, dù Nonthaburi nằm gần sông Chao Phraya. Thay vào đó, họ thường dùng nước máy với niềm tin rằng nguồn nước này giúp trái đạt chất lượng tốt hơn.

Tại Thái Lan, sầu riêng Nonthaburi lại nổi tiếng bởi quy trình chăm sóc cầu kỳ và chi phí sản xuất đắt đỏ. (Ảnh: CGTN)

Chính lựa chọn này khiến chi phí chăm sóc sầu riêng tại Nonthaburi trở nên đắt đỏ. Business Insider cho biết riêng tiền nước tưới có thể lên tới khoảng 2.200 USD mỗi năm, tương đương hơn 50 triệu đồng. Với những vườn sầu riêng cao cấp, đây chỉ là một phần trong chuỗi chi phí để tạo ra những trái đạt chất lượng tốt nhất.

Đằng sau những trái sầu riêng đắt đỏ vì thế không chỉ là câu chuyện về giống quý. Người trồng phải thường xuyên kiểm tra cây, phát hiện sớm dấu hiệu sâu bệnh, bảo vệ từng trái và thu hoạch đúng thời điểm. Với những giống cao cấp, mỗi trái sầu riêng đều được theo dõi kỹ, không thể thu hoạch đại trà như cách làm thông thường.

Một cây sầu riêng cũng không thể cho trái ngay sau khi trồng. Theo Business Insider, cây cần nhiều năm để phát triển trước khi bắt đầu ra quả. Sau khi ra hoa, thời gian để trái phát triển và chín có thể kéo dài khoảng 90-150 ngày tùy giống. Quãng thời gian dài, công chăm sóc tỉ mỉ và sản lượng hạn chế là những yếu tố góp phần đẩy giá sầu riêng cao cấp lên mức đắt đỏ.

Kỷ lục thế giới thuộc về một trái sầu riêng Thái Lan

Trên thực tế, trái sầu riêng đắt nhất được Guinness World Records ghi nhận không phải Musang King Malaysia, mà là một trái Kanyao ở Nonthaburi, Thái Lan. Trái sầu riêng này được bán đấu giá với giá 47.990 USD vào ngày 7/6/2019.

Theo CGTN, Kanyao, còn được gọi là sầu riêng cuống dài, là một trong những giống sầu riêng đắt đỏ tại Thái Lan. Trong sự kiện đấu giá năm đó, trái sầu riêng Kanyao nổi bật giữa nhiều trái khác và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi mức giá cao hiếm thấy.

Trái sầu riêng đắt nhất được Guinness World Records ghi nhận không phải Musang King Malaysia, mà là một trái Kanyao ở Nonthaburi, Thái Lan. (Ảnh: CGTN)

Điểm chung của những trái sầu riêng có giá gây choáng này là chúng không chỉ được định giá bằng trọng lượng hay vẻ ngoài. Đằng sau lớp vỏ gai quen thuộc là giống cây đặc biệt, vùng trồng danh tiếng, kinh nghiệm chăm sóc qua nhiều thế hệ, sản lượng hạn chế và trong nhiều trường hợp còn có yếu tố đấu giá, gây quỹ hoặc sưu tầm.

Bởi vậy, khi nhìn vào một trái sầu riêng được trả giá gần 1 tỷ đồng, điều khiến nhiều người tò mò không chỉ là câu hỏi nó ngon đến mức nào. Phía sau mức giá ấy là cả một thế giới của những giống sầu riêng quý, nơi mỗi trái có thể mang theo danh tiếng của vùng đất, công sức của người trồng và sự săn tìm của những người sành ăn.

Theo ST, CGTN, GWR