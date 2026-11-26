Công an Phường Tân Hưng vừa tổ chức buổi xem phim Trại Giam Hạnh Phúc để tăng cường công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng thuộc diện quản lý trên địa bàn.

Mới đây, Công an phường Tân Hưng (TP.HCM) đã tổ chức cho các đối tượng thuộc diện quản lý trên địa bàn đến rạp xem bộ phim Trại Giam Hạnh Phúc. Hoạt động diễn ra ngày 25/11/2026, có sự tham gia của các cán bộ, chiến sĩ Công an phường cùng lực lượng phối hợp. Đáng chú ý, việc lựa chọn một bộ phim điện ảnh làm phương tiện tuyên truyền, giáo dục và cảm hóa người từng vi phạm pháp luật đã nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ.

Trên fanpage Công an phường Tân Hưng - CATP Hồ Chí Minh, đơn vị chia sẻ về hoạt động này như sau:

“Nhằm tăng cường công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng thuộc diện quản lý trên địa bàn, ngày 25/11/2026, Công an phường Tân Hưng đã tổ chức hoạt động xem phim Trại Giam Hạnh Phúc tại rạp CGV - Trung tâm thương mại SC VivoCity, với sự tham gia của các đối tượng thuộc diện quản lý cùng cán bộ, chiến sĩ Công an phường và lực lượng phối hợp.

Thông qua những câu chuyện, tình huống và thông điệp nhân văn được truyền tải trong bộ phim, hoạt động góp phần giúp những người đã từng lầm lỗi nhận thức sâu sắc hơn về hậu quả, tác hại của hành vi vi phạm pháp luật; những mất mát đối với bản thân, gia đình và xã hội khi vướng vào con đường phạm tội. Đặc biệt, chương trình chú trọng lồng ghép tuyên truyền về tác hại của ma túy, hậu quả pháp lý, đồng thời cảnh báo nguy cơ tái phạm, tái nghiện.

Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, đây còn là một hình thức giáo dục trực quan, tác động đến nhận thức và tâm lý, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, khơi dậy ý chí sửa chữa sai lầm, quyết tâm từ bỏ hành vi vi phạm, hướng đến cuộc sống lành mạnh và tích cực.

Đáng chú ý, hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gần gũi và tính nhân văn của lực lượng Công an phường Tân Hưng trong công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng. Bởi bên cạnh nhiệm vụ đấu tranh, xử lý vi phạm, công tác phòng ngừa, răn đe, giáo dục và cảm hóa người vi phạm cũng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hạn chế nguy cơ tái phạm, tái nghiện, hỗ trợ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

Thông qua hoạt động, Công an phường Tân Hưng tiếp tục khẳng định phương châm: Lấy phòng ngừa làm trọng tâm, lấy giáo dục làm nền tảng, lấy sự chuyển biến tích cực của mỗi cá nhân lầm lỗi làm thước đo hiệu quả công tác, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 26.”

Bài đăng của Công an phường Tân Hưng về hoạt động xem Trại Giam Hạnh Phúc

Hoạt động nhằm nhằm tăng cường công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng thuộc diện quản lý trên địa bàn (hình ảnh các đối tượng thuộc diện quản lý đã được làm mờ)

Bên dưới bài đăng, đông đảo khán giả để lại bình luận khen ngợi ý nghĩa nhân văn của bộ phim, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với cách làm gần gũi, thiết thực của Công an phường Tân Hưng. Không ít người cho rằng đây là một hình thức tuyên truyền đáng quý, bởi thay vì chỉ nghe những lời giáo huấn, người xem có cơ hội trực tiếp cảm nhận câu chuyện, nhìn thấy những hậu quả và mất mát mà con đường phạm tội có thể mang lại.

Hình ảnh trong buổi xem phim

Bên cạnh việc có ý nghĩa trong hoạt động tuyên truyền, Trại Giam Hạnh Phúc còn đang là một trong những bộ phim Việt nhận được nhiều sự chú ý tại phòng vé. Phim do đạo diễn Trung Lùn thực hiện, lấy bối cảnh trại giam, xoay quanh cuộc sống của những phạm nhân trong buồng giam số 9. Nhân vật trung tâm là Phúc (Tuấn Trần), một thầy giáo phải ngồi tù 1 năm 8 tháng sau khi vô ý gây ra cái chết cho người khác trong lúc bảo vệ em gái. Bước chân vào môi trường hoàn toàn xa lạ, Phúc dần tạo nên những thay đổi trong cuộc sống của các bạn tù bằng sự tử tế, lòng trắc ẩn. Mối quan hệ giữa anh và Tú (Ma Ran Đô), một cán bộ quản ngục nghiêm khắc, cũng trở thành một trong những tuyến truyện được chú ý nhất phim.

Điểm đáng nói là bộ phim không chỉ khai thác những tình huống hài hước trong cuộc sống sau song sắt mà còn đặt ra nhiều câu chuyện về tình thân, sự tha thứ, trách nhiệm và cơ hội làm lại cuộc đời. Mỗi nhân vật đều có những góc khuất, sai lầm và nỗi niềm riêng. Phim gửi gắm thông điệp rằng quá khứ không thể xóa bỏ, nhưng một người vẫn có thể thay đổi nếu biết nhận ra lỗi lầm và thực sự muốn sống tốt hơn.

Sau gần 1 tuần ra mắt, tác phẩm nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ sự kết hợp giữa tiếng cười và những phân đoạn lấy nước mắt, doanh thu cũng đang tiến sát đến mốc 200 tỷ. Diễn xuất của Tuấn Trần, Ma Ran Đô, Lương Thế Thành cùng dàn diễn viên phụ là điểm được khán giả nhắc đến nhiều. Đặc biệt, tình cảm và sự thấu hiểu dần hình thành giữa Phúc và cán bộ Tú tạo nên sức hút lớn trên mạng xã hội, với hàng loạt trích đoạn được chia sẻ rộng rãi. Không ít khán giả nhận xét phim vừa giải trí vừa giàu cảm xúc, có những câu chuyện khiến người xem phải suy ngẫm về tình người và cơ hội thứ hai trong cuộc sống.