HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Trai đẹp quê Hà Nội triệt sản năm 28 tuổi gây tranh cãi

DẠ VŨ
|

Chia sẻ về việc triệt sản ở tuổi 28 của á vương một thời thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Á vương Nguyễn Tiến Đạt mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ việc đã thực hiện triệt sản từ năm 28 tuổi. Câu chuyện của trai đẹp này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Nguyễn Tiến Đạt đăng tải hình ảnh giấy xác nhận thủ thuật cùng dòng chia sẻ dài về quyết định của mình. Anh cho biết đã thực hiện thắt ống dẫn tinh cách đây 4 năm vì không muốn vợ tiếp tục chịu áp lực từ các biện pháp tránh thai dành cho phụ nữ.

Trai đẹp quê Hà Nội triệt sản năm 28 tuổi gây tranh cãi - Ảnh 1.
Trai đẹp quê Hà Nội triệt sản năm 28 tuổi gây tranh cãi - Ảnh 2.

Á vương Nguyễn Tiến Đạt.

Nam vương viết: “Không phải vì hết yêu - mà vì yêu đủ nhiều để nhận phần khó về phía mình”.

Theo Nguyễn Tiến Đạt, nhiều phương pháp tránh thai hiện nay phần lớn tác động trực tiếp tới sức khỏe, nội tiết và tâm lý của phụ nữ. Vì vậy, anh lựa chọn triệt sản như một cách san sẻ với bạn đời. Nam á vương cũng chia sẻ thêm rằng thủ thuật chỉ là tiểu phẫu gây tê tại chỗ, không ảnh hưởng hormone nam hay sinh lý.

Bài đăng của Nguyễn Tiến Đạt nhanh chóng nhận được gần 1.000 bình luận. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình và cho rằng đây là hành động thể hiện trách nhiệm trong hôn nhân.

Một số cư dân mạng bình luận: “Tuyệt vời ạ, ai cũng nghĩ được như anh thì tốt”; “Mấy ai làm được như anh”; “Anh chồng 10 điểm, hiếm có khó tìm”...

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng quyết định này quá vội vàng. Một số bình luận để lại như: “Ngốc nghếch lại cứ thích khoe”; “Quá nông cạn”; “Quyết định sai lầm, sau đừng hối hận”...

Trai đẹp quê Hà Nội triệt sản năm 28 tuổi gây tranh cãi - Ảnh 3.
Trai đẹp quê Hà Nội triệt sản năm 28 tuổi gây tranh cãi - Ảnh 4.

Nhiều người ngưỡng mộ với quyết định của Nguyễn Tiến Đạt.

Nguyễn Tiến Đạt sinh năm 1994 tại Hà Nội, từng là một trong những gương mặt nam nổi bật của Việt Nam ở các đấu trường nhan sắc quốc tế. Anh sở hữu chiều cao 1,82m, nặng 78kg và từng tốt nghiệp Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trước khi theo đuổi nghệ thuật.

Năm 2017, Nguyễn Tiến Đạt ghi dấu ấn khi giành danh hiệu Á vương 2 tại Mister Grand International tổ chức tại Philippines, đồng thời đoạt giải phụ “Best Swimsuit”. Trước đó, anh từng lọt Top 6 Mister International tại Thái Lan và nhận giải “Mister Charming Smile”; Á quân cuộc thi Vietnam Fitness Model Search 2016.

Sau khi liên tiếp đoạt giải ở sân chơi nhan sắc, Nguyễn Tiến Đạt không theo đuổi con đường nghệ thuật. Á vương một thời lựa chọn công việc PT, kết hôn và sinh con.

Ca khúc nữ nghệ sĩ hát hay hàng đầu Việt Nam viết lời sau khi cãi nhau với chồng, gần 8 triệu người đã nghe
Tags

hà nội

sao Việt

triệt sản

trai đẹp

Nguyễn Tiến Đạt

Á vương

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

00:41
Kết quả bất ngờ vụ 300 người vượt núi, băng rừng tìm kiếm người 'mất liên lạc" 3 ngày

Kết quả bất ngờ vụ 300 người vượt núi, băng rừng tìm kiếm người 'mất liên lạc" 3 ngày

01:18
Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

Cận cảnh hiện trường tan hoang sau vụ cháy quán karaoke ở Hà Nội

00:55
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại