Trai đẹp quê Hà Nội triệt sản năm 28 tuổi gây tranh cãi

Á vương Nguyễn Tiến Đạt mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ việc đã thực hiện triệt sản từ năm 28 tuổi. Câu chuyện của trai đẹp này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Nguyễn Tiến Đạt đăng tải hình ảnh giấy xác nhận thủ thuật cùng dòng chia sẻ dài về quyết định của mình. Anh cho biết đã thực hiện thắt ống dẫn tinh cách đây 4 năm vì không muốn vợ tiếp tục chịu áp lực từ các biện pháp tránh thai dành cho phụ nữ.

Á vương Nguyễn Tiến Đạt.

Nam vương viết: “Không phải vì hết yêu - mà vì yêu đủ nhiều để nhận phần khó về phía mình”.

Theo Nguyễn Tiến Đạt, nhiều phương pháp tránh thai hiện nay phần lớn tác động trực tiếp tới sức khỏe, nội tiết và tâm lý của phụ nữ. Vì vậy, anh lựa chọn triệt sản như một cách san sẻ với bạn đời. Nam á vương cũng chia sẻ thêm rằng thủ thuật chỉ là tiểu phẫu gây tê tại chỗ, không ảnh hưởng hormone nam hay sinh lý.

Bài đăng của Nguyễn Tiến Đạt nhanh chóng nhận được gần 1.000 bình luận. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình và cho rằng đây là hành động thể hiện trách nhiệm trong hôn nhân.

Một số cư dân mạng bình luận: “Tuyệt vời ạ, ai cũng nghĩ được như anh thì tốt”; “Mấy ai làm được như anh”; “Anh chồng 10 điểm, hiếm có khó tìm”...

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng quyết định này quá vội vàng. Một số bình luận để lại như: “Ngốc nghếch lại cứ thích khoe”; “Quá nông cạn”; “Quyết định sai lầm, sau đừng hối hận”...

Nhiều người ngưỡng mộ với quyết định của Nguyễn Tiến Đạt.

Nguyễn Tiến Đạt sinh năm 1994 tại Hà Nội, từng là một trong những gương mặt nam nổi bật của Việt Nam ở các đấu trường nhan sắc quốc tế. Anh sở hữu chiều cao 1,82m, nặng 78kg và từng tốt nghiệp Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trước khi theo đuổi nghệ thuật.

Năm 2017, Nguyễn Tiến Đạt ghi dấu ấn khi giành danh hiệu Á vương 2 tại Mister Grand International tổ chức tại Philippines, đồng thời đoạt giải phụ “Best Swimsuit”. Trước đó, anh từng lọt Top 6 Mister International tại Thái Lan và nhận giải “Mister Charming Smile”; Á quân cuộc thi Vietnam Fitness Model Search 2016.

Sau khi liên tiếp đoạt giải ở sân chơi nhan sắc, Nguyễn Tiến Đạt không theo đuổi con đường nghệ thuật. Á vương một thời lựa chọn công việc PT, kết hôn và sinh con.