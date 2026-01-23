Vì sao á vương Vũ Linh quyết định đi học ở tuổi ngoài 30?

Sau hành trình chinh chiến tại các cuộc thi nam vương, Vũ Linh trở về Việt Nam, tất bật với các dự án nghệ thuật. Anh được mời làm người mẫu trình diễn cho nhiều sự kiện thời trang, đồng thời tham gia chấm thi nhan sắc. Giữa lúc công việc đang khởi sắc, Vũ Linh đưa ra quyết định gây bất ngờ khi chọn tiếp tục hành trình trau dồi tri thức. Nam người mẫu vừa tham gia ký kết đào tạo ngoại ngữ giữa hướng tới mục tiêu chuẩn hóa năng lực hội nhập và chinh phục các hoạt động quốc tế trong thời gian tới.

Á vương Vũ Linh.

Á vương Vũ Linh có kế hoạch trau dồi kiến thức, đặc biệt là khả năng tiếng Anh sau khoảng thời gian chinh chiến tại các đấu trường nhan sắc quốc tế. Anh cho biết việc nâng cao năng lực tiếng Anh không chỉ phục vụ cho các hoạt động nghề nghiệp mà còn là hành trình hoàn thiện bản thân một cách lâu dài và có chiều sâu.

Việc trau dồi tiếng Anh sau khi đã kết thúc hành trình "chinh chiến" tại các cuộc thi quốc tế khiến nhiều người cho rằng Vũ Linh "làm màu", anh lên tiếng phủ nhận. Nam người mẫu khẳng định quyết định đi học ở thời điểm này không phải theo trào lưu hay sự bổ sung mang tính đối phó. Ngược lại, đây là quyết định có tính chiến lược cho chặng đường dài phía trước, đặc biệt là trong hành trình làm nghề của mình.

Vũ Linh nói sau những trải nghiệm tại các sân chơi quốc tế, anh nhận ra rằng ngoại ngữ chính là công cụ quan trọng để hội nhập. Khi có thể giao tiếp bằng tiếng Anh một cách chủ động, nam người mẫu tin bản thân không chỉ truyền tải được suy nghĩ, cá tính và giá trị của bản thân, mà còn có thể đại diện tốt hơn cho hình ảnh của người Việt Nam trong các dự án, hoạt động quốc tế.

"Tôi chọn học tiếng Anh ở thời điểm này khi bản thân đã đủ chín chắn để hiểu rõ mình học để làm gì và cần đạt tới đâu. Tôi tin khi mình tự tin hơn về vốn ngoại ngữ, mình sẽ làm được nhiều việc hơn cho bản thân và cộng đồng", anh nói.

Vũ Linh đầu tư cho việc học tiếng Anh.

Việc đi học ở tuổi ngoài 30 được xem là một thách thức đối với Vũ Linh khi anh vừa phải cân bằng giữa công việc và lịch trình nhằm đảm bảo việc học tập có hiệu quả. Theo anh, thời gian đầu sẽ là một bài toán khó song nam người mẫu tin khi bản thân đã có quyết tâm thì chắc chắn sẽ làm được.

"Việc học kiến thức ở tuổi ngoài 30 với Linh mang một ý nghĩa rất khác. Đây không còn là học vì điểm số hay áp lực mà là học để hoàn thiện chính mình. Ở giai đoạn này, Linh học với sự tự giác, kỷ luật và trách nhiệm cao hơn, biết chọn lọc kiến thức phù hợp với con đường mình đang đi. Mỗi giờ học không chỉ là tiếp thu thêm một kỹ năng mới mà còn là cách Linh rèn luyện tư duy, bản lĩnh và khả năng thích nghi trong một thế giới thay đổi rất nhanh", anh nói.

Vũ Linh tin rằng không có độ tuổi nào là quá muộn để bắt đầu học, chỉ là chúng ta đủ nghiêm túc với ước mơ của mình hay chưa. Và với nam người mẫu, việc tiếp tục học tập ở tuổi ngoài 30 chính là lời cam kết với bản thân rằng sẽ luôn tiến về phía trước, không ngừng nâng cấp năng lực để xứng đáng với những cơ hội lớn hơn trong tương lai.

"Tôi tin rằng tiếng Anh là chìa khóa để mở ra cánh cửa của những cơ hội mới. Với quyết tâm không ngừng và sự hỗ trợ của các giảng viên, tôi tin rằng mình sẽ đạt được mục tiêu và tiếp tục tỏa sáng trên con đường sắp tới", anh khẳng định.