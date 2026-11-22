Nam diễn viên sở hữu visual phong trần và góp mặt trong loạt phim đình đám.

Trại Giam Hạnh Phúc đang trở thành cái tên được chú ý trên màn ảnh rộng khi khai thác một đề tài khá gai góc: cuộc sống phía sau song sắt nhà tù, nơi những con người từng lầm lỡ phải đối diện với mâu thuẫn, bạo lực và cả cơ hội làm lại cuộc đời. Tính đến sáng 22/11, bộ phim đã chạm mốc 79 tỷ đồng và liên tục dẫn đầu doanh thu phòng vé kể từ ngày công chiếu.

Bên cạnh dàn diễn viên gồm Tuấn Trần, Ma Ran Đô, Tiến Luật, La Thành..., bộ phim còn gây bàn luận bởi màn lột xác ngoại hình của Lương Thế Thành và một phân cảnh nhạy cảm giữa anh với bạn diễn nam Gi A Nguyễn. Trong phim, Lương Thế Thành vào vai Huỳnh Tấn Long, biệt danh Long Đầu Bò - một phạm nhân sừng sỏ, nguy hiểm và có quyền lực tại buồng giam số 9. Trái ngược với vẻ ngoài lịch lãm thường thấy, nam diễn viên xuất hiện với đầu cạo trọc, gương mặt có sẹo cùng những hình xăm phủ kín cơ thể. Còn Gi A Nguyễn đảm nhận vai Nguyễn Minh Hữu, một trong những phạm nhân có liên quan đến tuyến truyện tại buồng giam này. Đáng chú ý, hai diễn viên có một phân cảnh nhạy cảm trong nhà tắm, khi nhân vật Long Đầu Bò có hành vi cưỡng bức Minh Hữu.

Lương Thế Thành và Gi A Nguyễn gây chú ý với cảnh thân mật trong phim

Chia sẻ tại buổi ra mắt phim, Lương Thế Thành cho biết anh và Gi A Nguyễn không gặp quá nhiều áp lực khi thực hiện cảnh quay. Trước khi bấm máy, cả hai đã tham gia workshop, tập đi tập lại nhiều lần cùng đạo diễn Trung Lùn để thống nhất tư thế, góc máy và cách thể hiện sao cho phù hợp với câu chuyện. Nam diễn viên nhấn mạnh ekip chủ động tiết chế, không khai thác cảnh quay theo hướng quá trần trụi. Nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, khi vào set, mọi thứ diễn ra khá nhanh chóng.

Lương Thế Thành nói: "Thật sự cảnh quay đó đối với bản thân Thành và Gi-A đều không có áp lực gì nhiều. Trước khi quay, hai anh em đã workshop trước, tập đi tập lại với đạo diễn Trung Lùn rất nhiều lần để canh tư thế, góc quay sao cho phù hợp với nhân vật và câu chuyện phim. Khi ra set quay thì mọi thứ diễn ra rất nhanh chứ không hề lâu. Bản thân Thành cũng hiểu mình phải tiết chế chứ không thể lột tả trần trụi một cách quá mức được. Phần khó đối với Thành chắc là phần thị phạm của anh Trung Lùn. Anh Trung ra thị phạm thì bản thân mình là diễn viên phải làm giống anh ấy, nhưng mình lại cao hơn anh ấy nên không thể nào làm y chang được".

Tiếp lời đàn anh, Gi A Nguyễn cũng "bóc phốt" vị đạo diễn: "Thực sự em với anh Thành không có khó khăn gì mấy, người khó khăn nhất chính là anh Trung. Lúc tụi em diễn thì người mắc cỡ nhất luôn là anh ấy, mặt ổng đỏ hoét như con gái mới lớn vậy".

Lương Thế Thành và Gi A Nguyễn cho biết không quá áp lực khi thực hiện cảnh nóng

Một phân cảnh không quá dài nhưng đủ khiến khán giả tò mò về Gi A Nguyễn - nam diễn viên sở hữu ngoại hình lai Tây, từng xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh nhưng chưa phải lúc nào cũng được công chúng nhớ mặt gọi tên.

Gi A Nguyễn được biết đến với biệt danh "hot boy võ thuật" của màn ảnh Việt. Nam diễn viên sở hữu gương mặt góc cạnh, đường nét lai Tây cùng phong thái có phần lãng tử. Ít ai biết trước khi bén duyên với diễn xuất, anh từng là vận động viên Judo. Gi A Nguyễn mang ba dòng máu Việt - Ý- Iraq, từng giành huy chương vàng tại một giải Judo toàn quốc năm 2014.

Gi A Nguyễn có nền tảng võ thuật, là con lai Việt - Ý - Iraq

Con đường đến với điện ảnh của Gi A Nguyễn không hẳn bằng phẳng. Anh từng trải qua nhiều công việc để mưu sinh, từ phục vụ quán cơm đến trông xe vào đêm giao thừa. Có thời điểm, nam diễn viên rời TP.HCM về Vũng Tàu kiếm sống, dành dụm tiền rồi quay lại thành phố để tiếp tục theo đuổi diễn xuất.

Cơ duyên đưa Gi A Nguyễn đến với điện ảnh bắt đầu từ một vai diễn nhỏ trong Em Chưa 18 (2017). Khi đó, đạo diễn Lê Thanh Sơn tình cờ nhìn thấy anh tại một buổi tiệc, sau đó cho thử vai và bổ sung thêm lời thoại, những góc quay cận mặt. Dù chỉ xuất hiện trong thời lượng không nhiều, đây lại là cơ hội quan trọng khiến Gi A Nguyễn quyết tâm theo đuổi con đường diễn viên.

Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong 798 Mười, Hồn Papa Da Con Gái, Trường Học Bá Vương, Thanh Sói: Cúc Dại Trong Đêm, Móng Vuốt, Tử Chiến Trên Không,...

Gi A Nguyễn góp mặt trong loạt phim đình đám

Tuy vậy, các vai diễn của nam diễn viên thường là tuyến phụ

Dù ít thời lượng nhưng mỗi dạng vai đều được Gi A Nguyễn thể hiện tròn trịa, đặc biệt trong các cảnh hành động thì nam diễn viên càng phát huy sở trường của mình

Gi A Nguyễn có gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu cùng đường nét nam tính. Khi để tóc ngắn hoặc cạo sát, diện mạo của Gi A Nguyễn càng trở nên sắc lạnh, có phần nổi loạn. Trong khi đó, những lúc xuất hiện với tạo hình chỉn chu, đeo kính và diện trang phục mang hơi hướng cổ điển, nam diễn viên lại đem đến cảm giác thư sinh, lãng tử.

Điểm cộng khác của nam diễn viên nằm ở vóc dáng săn chắc. Gi A Nguyễn sở hữu bờ vai rộng, cánh tay nổi cơ và phần thân trên khỏe khoắn. Những hình ảnh tập luyện, khoe cơ bắp hay tạo dáng trước gương được anh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy sự quan tâm đến việc duy trì thể hình. Đây cũng là lợi thế giúp nam diễn viên có diện mạo thuyết phục khi đảm nhận những vai diễn đòi hỏi thể lực và các phân cảnh hành động.

Gi A Nguyễn sở hữu body săn chắc

Lifestyle của nam diễn viên khi thì lãng tử...

...khi thì cool ngầu cuốn hút

Góc nghiêng khiến fan mê mẩn của Gi A Nguyễn trong buổi ra mắt phim Trại Giam Hạnh Phúc

Ảnh: FBNV