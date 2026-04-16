Trác Thúy Miêu tức giận bỏ về giữa sự kiện: "Đó là giới hạn cuối cùng của tôi"

Clip ghi lại khoảnh khắc Trác Thúy Miêu quay lưng rời khỏi một sự kiện tại TP.HCM đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Theo đó, khi đến khu vực thảm đỏ, nữ MC được nhân viên hỏi nghệ danh để giới thiệu cho màn xuất hiện thì ngay lập tức Trác Thúy Miêu tỏ sự khó chịu, tức giận quay mặt bỏ đi.

Sự việc nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng nhân viên sự kiện khó tránh khỏi việc không nhận ra nghệ sĩ do khác biệt thế hệ, hình ảnh gián tiếp và trực tiếp... đồng thời nhận xét phản ứng của Trác Thúy Miêu là “hơi nhạy cảm”. Ngược lại, không ít ý kiến bênh vực nữ MC, cho rằng khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp khi không nắm rõ danh sách khách mời đã mời, đặc biệt với những nghệ sĩ có tên tuổi.

MC Trác Thúy Miêu bỏ về ngay sau khi được hỏi quý danh

Trước những tranh luận này, Trác Thúy Miêu đã lên tiếng giải thích trên kênh Nhịp sống online. Cô cho biết bản thân phải di chuyển quãng đường xa đến sự kiện trong tình trạng tắc đường và chưa kịp ăn uống. Theo nữ MC, việc được hỏi muốn xuất hiện với danh xưng nào trên thảm đỏ là điều quen thuộc bởi cô hoạt động ở nhiều vai trò như MC và nhà báo. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh cụ thể khi đã chờ đợi khá lâu thì câu hỏi về danh tính lại trở thành “giọt nước tràn ly”.

"Khi câu hỏi được đặt vào lúc đối tượng đang đói, đang cáu và đã chờ gần nửa tiếng đồng hồ thì lại hỏi là "chị vui lòng cho biết nghệ danh?" thì đối với một nghệ sĩ thì đó là cái biên giới cuối cùng và tôi cho phép tôi bước lùi, quay lại. Tôi cảm thấy mình không cho phép cái điều này diễn ra. Đó là cái giới hạn cuối cùng của tôi", cô chia sẻ.

Sau khi đoạn clip lan truyền, Trác Thúy Miêu cũng thẳng thắn đáp lại những bình luận tiêu cực: "Rất nhiều comment của khán giả, xóa mỏi tay. Họ viết "tưởng mình là ngôi sao hạng A chứ gì?".

Chắc là tại vì các bạn chưa bao giờ là ngôi sao, nghệ sĩ nên không hiểu được những nguyên tắc tối thiểu về hành xử đối với với nghệ danh nghệ sĩ đặc biệt là đối với khách mời mà khi nó bị xâm phạm bạn không tấn công người ta và nổi giận thì bạn có quyền rút lui và bỏ về", nữ MC nói.

Chia sẻ mới này của Trác Thúy Miêu lại tiếp tục thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Trác Thúy Miêu sinh năm 1975 (tên thật là Vũ Hoài Phương) là một nữ nhà báo, MC và nghệ sĩ đa năng nổi tiếng tại Việt Nam với phong cách ngôn ngữ sắc sảo và học thuật. Xuất thân là vận động viên dancesport từng thi đấu tại SEA Games, cô sau đó ghi dấu ấn mạnh mẽ qua các chương trình như Chuyện đêm muộn hay các sân chơi về Bolero.

Cô được biết đến với vẻ ngoài hoài cổ, thường xuyên diện áo dài và sở hữu lối dẫn dắt thông minh nhưng cũng đầy "gai góc". Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Trác Thúy Miêu cũng thường xuyên gây tranh cãi trên mạng xã hội bởi những quan điểm thẳng thắn về nữ quyền và lối sống. Hiện tại, cô vẫn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong giới mộ điệu thời trang và văn hóa nghệ thuật.