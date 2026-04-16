Hương Tràm: "Tôi chỉ mong gặp một người hiền lành, giản dị có thể tựa vào nhau"

Sau khi giành giải Album của năm với album Phao cứu sinh tại Giải Cống hiến vào tối 15/4, Hương Tràm đã có những chia sẻ về hành trình âm nhạc, áp lực nghề nghiệp và những thay đổi trong cuộc sống cá nhân.

Nữ ca sĩ cho biết chiến thắng lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi cô một lần nữa được Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân trao giải – giống như cột mốc khi cô 17 tuổi.

"Đó là một niềm hạnh phúc rất lớn đối với tôi. Năm 17 tuổi là một dấu mốc đặc biệt, khi tôi được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ trẻ của Giải Cống hiến và cũng chính ca sĩ Mỹ Linh cùng nhạc sĩ Anh Quân là những người trao giải cho tôi khi ấy. Đến hôm qua, một lần nữa được hai nghệ sĩ này trao giải, tôi cảm thấy đó không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là một vinh dự rất lớn. Hơn hết, tôi có cảm giác hành trình trưởng thành của mình đã được mọi người dõi theo và chứng kiến trong suốt thời gian qua".

Khi được hỏi về những "đối thủ" cùng được đề cử ở hạng mục Album của năm, Hương Tràm cho biết, cô nhìn nhận mỗi nghệ sĩ và mỗi sản phẩm âm nhạc đều là một phần bức tranh chung của thị trường.

"Tôi cho rằng mỗi nghệ sĩ được đề cử cũng như mỗi sản phẩm âm nhạc ra mắt trong năm qua đều góp phần tạo nên bức tranh chung của nền âm nhạc Việt Nam. Mỗi người đều là một mảnh ghép rất đáng trân trọng trong bức tranh ấy".

Nói về chiến thắng, Hương Tràm khẳng định đây là kết quả của cả ê-kíp với nhiều nỗ lực trong quá trình thực hiện album.

"Với riêng tôi, tôi không cho rằng chiến thắng này chỉ đến từ may mắn dù yếu tố may mắn có thể vẫn tồn tại ở đâu đó. Đằng sau kết quả này là nỗ lực của cả ê-kíp, với 12 bản thu và 3 MV được đầu tư rất kỹ lưỡng cùng sự đồng hành của những ê-kíp sáng tạo rất giỏi. Vì vậy, tôi nghĩ rằng nếu bất kỳ ai được xướng tên thì cũng đều xứng đáng. Nhưng với tôi, chiến thắng này là điều tôi muốn dành cho fanclub và tất cả những người luôn yêu thương, ủng hộ mình. Tất cả đã cùng nhau nỗ lực hết sức nên tôi thực sự rất vui với thành công của ngày hôm qua".

Trước những tranh cãi thường xuất hiện sau mỗi mùa giải, nữ ca sĩ cho biết hiện tại cô không còn quá bận tâm: "Còn với những tranh cãi sau mỗi giải thưởng, ở thời điểm hiện tại tôi không còn quá bận tâm. Có thể trước đây từng để ý đến điều đó, nhưng hiện tại thì không".

Nói thêm về áp lực và những kế hoạch âm nhạc Hương Tràm thừa nhận áp lực là điều luôn tồn tại trong công việc của một nghệ sĩ.

"Áp lực thì lúc nào cũng có. Tôi nghĩ nghệ sĩ cần có áp lực để luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm đẹp đẽ và tốt hơn dành cho khán giả. Bản thân tôi vốn là một người cầu toàn từ trước đến nay. Có lẽ trong thời gian tới sẽ có những bước đi táo bạo hơn, thú vị hơn và cũng sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ hơn".

Ngoài âm nhạc, Hương Tràm còn chia sẻ thêm về tính cách và chuyện tình yêu. Nữ ca sĩ tự nhận mình là người hướng nội và đang học cách cân bằng với môi trường xung quanh.

"Tôi vốn là một người hướng nội từ trước đến nay. Vì vậy, dù có cố gắng cởi mở hơn hay từng bước hướng ngoại hơn thì về bản chất tôi vẫn là người hướng nội. Có chăng, đó chỉ là quá trình học cách thích nghi và mở lòng nhiều hơn với môi trường xung quanh.

Ngay cả khi ngồi giữa một khán đài rất đông người, tôi vẫn ý thức rất rõ mình là một người hướng nội. Điều quan trọng không phải là cố gắng trở thành một con người hoàn toàn khác mà là tìm cách bồi đắp đời sống nội tâm của mình trở nên phong phú và giàu có hơn. Có thể nói, tôi đang học cách hướng ngoại... (cười)".

Về đời sống cá nhân, Hương Tràm cho biết hiện chưa có mối quan hệ tình cảm nhưng vẫn tin vào tình yêu.

"Hiện tại tôi không trong một mối quan hệ tình cảm nào. Tuy vậy, tôi vẫn luôn tin vào tình yêu và chưa bao giờ đánh mất kỳ vọng rằng, cuối cùng, một tình yêu thật đẹp vẫn sẽ đến với mỗi người", nữ ca sĩ nói.

Chia sẻ thêm về mẫu người đàn ông, nữ ca sĩ nói: "Tôi chỉ mong gặp một người hiền lành, giản dị, ở bên nhau và có thể tựa vào nhau, cảm thấy bình yên là đủ. Tôi cũng không đặt ra những yêu cầu gì quá cao sang trong tình yêu".

Cô cũng tiết lộ từng có kế hoạch kết hôn ở tuổi 30 nhưng chưa thể thực hiện.

"Khoảng năm năm trước, tôi từng viết ra một kế hoạch cho tuổi 30: Sẽ có thêm những bài hát mới và sẽ kết hôn. Nhưng kế hoạch đó đã không thành hiện thực. Không phải vì bản thân tôi mà bởi hành trình công việc có nhiều thay đổi, nhiều ngã rẽ và cũng có thể vì tôi chưa gặp được đúng người như mình từng mong đợi".