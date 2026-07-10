Tra điểm thi đại học thấy "0 điểm", nam sinh ngã quỵ rồi bật khóc khi đọc dòng chữ nhỏ ở cuối màn hình

Mỗi mùa công bố điểm thi đại học ở Trung Quốc, không ít thí sinh bất ngờ nhận kết quả "0 điểm"

Đối với hàng triệu học sinh tại Trung Quốc, sau khi kết thúc kỳ thi đại học (gaokao), thời khắc hồi hộp nhất không phải lúc bước ra khỏi phòng thi mà là ngày tra cứu điểm. Dù học lực tốt hay chưa tốt, hầu hết thí sinh đều không tránh khỏi cảm giác lo lắng khi nhập số báo danh để xem kết quả.

Những năm gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc thường xuất hiện các câu chuyện về thí sinh tra cứu điểm và bất ngờ nhìn thấy kết quả "0 điểm". Không ít người hoang mang, thậm chí bật khóc vì cho rằng mình đã làm sai điều gì đó trong kỳ thi.

Một trường hợp từng gây chú ý là nam sinh Diêu Phúc Tường (Yao Fuxiang) tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào năm 2021. Sau khi nhập thông tin để tra cứu điểm, màn hình bất ngờ hiển thị kết quả là 0 điểm. Vốn có thành tích học tập khá tốt, Diêu Phúc Tường gần như chết lặng khi nhìn thấy con số này.

Nam sinh Diêu Phúc Tường

Không tin vào mắt mình, nam sinh lập tức tra cứu thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Chỉ đến khi bình tĩnh đọc dòng chữ nhỏ ở cuối trang, cậu mới vỡ òa và thở phào nhẹ nhõm.

Dòng thông báo ghi rõ: "Thứ hạng của bạn đã nằm trong nhóm 50 thí sinh đứng đầu toàn tỉnh. Điểm số cụ thể sẽ được công bố vào ngày 27”.

Hóa ra, con số 0 không đồng nghĩa với việc làm bài kém mà ngược lại, đây là dấu hiệu cho thấy Diêu Phúc Tường đạt thành tích xuất sắc đến mức điểm số được hệ thống tạm thời ẩn đi. Sau khi hiểu rõ sự việc, nam sinh lập tức chia sẻ tin vui với gia đình và thầy cô.

Con số 0 không đồng nghĩa với việc làm bài kém mà ngược lại, đây là dấu hiệu cho thấy Diêu Phúc Tường đạt thành tích xuất sắc

Tại Trung Quốc, đây là hiện tượng "bị ẩn điểm" thường dành cho những thủ khoa hoặc thí sinh có điểm số cực cao nằm trong top đầu của tỉnh nhằm tránh việc các trường đại học tranh giành thí sinh quá mức hoặc truyền thông thổi phồng quá đà trước khi công bố điểm chính thức.

Vì vậy, đối với nhiều trường hơp tại Trung Quốc, "phiếu điểm 0" này lại được xem như một "tấm huy chương" dành riêng cho những học sinh xuất sắc nhất, bởi phần lớn các thí sinh này đã chắc chắn giành được cơ hội vào những trường đại học hàng đầu.

Vì sao học sinh đạt điểm cao lại bị "ẩn điểm"? Không phải mọi trường hợp 0 điểm đều là tin vui

Theo các chuyên gia giáo dục Trung Quốc, cơ chế che điểm được xây dựng nhằm giảm áp lực cho những học sinh đạt thành tích quá cao, đồng thời hạn chế tình trạng chạy theo danh hiệu "thủ khoa" và cạnh tranh không lành mạnh giữa các trường.

Trước đây, mỗi mùa công bố điểm thi, những thí sinh đạt điểm cao nhất thường trở thành tâm điểm của truyền thông. Hàng loạt phóng viên, trung tâm luyện thi, doanh nghiệp và các đơn vị tuyển sinh liên tục tìm đến phỏng vấn, tặng quà hoặc sử dụng hình ảnh để quảng bá. Không ít học sinh vừa bước qua kỳ thi đã phải đối mặt với sự chú ý quá mức từ dư luận.

Bên cạnh đó, cuộc cạnh tranh tuyển sinh giữa các trường đại học hàng đầu tại nước này diễn ra rất quyết liệt. Khi chưa áp dụng cơ chế che điểm, các trường nhanh chóng xác định danh sách thí sinh đứng đầu và liên tục gọi điện, nhắn tin hoặc trực tiếp đến gặp gia đình để thuyết phục các em nhập học. Điều này vô tình tạo thêm áp lực cho học sinh và phụ huynh trong quá trình lựa chọn ngành học, trường học.

Kỳ thi tuyển sinh đại học tại Trung Quốc nổi tiếng là một trong những kỳ thi khốc liệt nhất thế giới. (Ảnh: Sixth Tone)

Việc tạm thời ẩn điểm giúp các thí sinh xuất sắc có thêm thời gian cân nhắc nguyện vọng, tránh bị ảnh hưởng bởi dư luận cũng như những lời mời gọi từ nhiều phía. Đồng thời, quy định này cũng góp phần hạn chế việc các địa phương và trường học sử dụng danh hiệu thủ khoa để quảng bá thành tích, đưa kỳ thi trở về đúng mục tiêu tuyển chọn và đào tạo nhân tài.

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cũng lưu ý rằng không phải mọi trường hợp hiển thị "0 điểm" đều là dấu hiệu của thành tích xuất sắc. Ngoài nhóm thí sinh được che điểm, vẫn có những trường hợp thực sự bị chấm 0 điểm do vi phạm quy chế thi.

Đây là mức xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi như mang tài liệu vào phòng thi, sao chép bài, trao đổi thông tin hoặc sử dụng thiết bị điện tử để gian lận. Khi bị phát hiện, bài thi của môn vi phạm sẽ bị hủy kết quả, đồng thời thí sinh còn có thể bị ghi nhận vi phạm vào hồ sơ, ảnh hưởng đến việc học tập, tuyển dụng, thi tuyển công chức hoặc nhiều cơ hội khác trong tương lai.