Đôi khi chỉ khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường cũng có thể khiến người ta nổi tiếng chỉ sau một đêm. Thời gian vừa qua, cư dân mạng đặc biệt chú ý đến một anh cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ hỗ trợ tại hồ Sayram (Tân Cương, Trung Quốc) có nickname “chàng trai nhút nhát”.

Không chỉ nổi tiếng với netizen xứ Trung mà anh cảnh sát này còn được cư dân mạng Việt quan tâm. Chẳng hạn như clip được đăng tải trên TikTok dưới đây đã đạt 3 triệu lượt xem chỉ sau hơn 2 ngày.

Một khoảnh khắc ngượng ngùng của anh cảnh sát đang viral trên TikTok

Được biết anh cảnh sát này bắt đầu được chú ý từ ngày 21/7/2025, sau video ghi lại anh đang làm nhiệm vụ tại hồ Sayram bất ngờ viral trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như Douyin, Xiaohongshu, Weibo,...

Trong video, khi phát hiện mình bị du khách hướng máy ảnh về phía mình, nam cảnh sát lập tức nở nụ cười ngượng ngùng, đưa tay che mặt rồi vội vàng bước đi. Thay vì tạo dáng hay tương tác như nhiều người nổi tiếng trên mạng, phản ứng có phần lúng túng ấy lại khiến cộng đồng mạng thích thú.

Không ít người nhận xét anh sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt điển trai cùng phong thái hiền lành, gần gũi. Chính sự đối lập giữa vẻ ngoài nam tính trong bộ đồng phục cảnh sát giao thông và tính cách có phần rụt rè đã khiến anh nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Dân mạng nhanh chóng đặt cho anh biệt danh “anh chàng ngại ngùng” hay “shy guy hồ Sayram”. Các bình luận liên tục xuất hiện dưới những đoạn video: “Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của anh ấy mà tôi chỉ muốn chạy theo trêu một chút”, “Du khách càng nhiệt tình thì anh ấy lại càng ngượng hơn”, “Hồ Sayram vốn đã đẹp, giờ lại còn có thêm anh cảnh sát này”, “Tự nhiên thấy mình có việc gấp phải đến Tân Cương”,...

Thậm chí có người còn hài hước đùa rằng nếu anh cảnh sát kia xin nghỉ phép thì sẽ bị từ chối vì “Không được, giờ cậu là điểm check-in nổi tiếng rồi!”.

Nhiều du khách đến khu vực hồ Sayram để chụp ảnh cùng anh cảnh sát

Theo nhiều thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, nam cảnh sát nổi tiếng này có tên Y Lực Á Nhĩ. Tuy nhiên, ngoài tên gọi và nơi công tác tại khu vực hồ Sayram, hầu như không có thêm thông tin cá nhân nào của anh cảnh sát được công khai. Phía cơ quan chức năng cũng như bản thân nam cảnh sát chưa đưa ra bất kỳ chia sẻ nào liên quan đến sự nổi tiếng bất ngờ này.

Những video lan truyền cho thấy anh thường xuyên có mặt trên các tuyến đường quanh hồ để hướng dẫn giao thông, hỗ trợ du khách và đảm bảo trật tự trong khu vực.

Điều khiến mọi người yêu mến không chỉ là ngoại hình mà còn là thái độ làm việc tận tâm. Khi thực hiện nhiệm vụ, anh nghiêm túc và tập trung. Nhưng mỗi khi có người xin chụp ảnh cùng hoặc bất ngờ quay video, anh lại bối rối cúi đầu cười, thậm chí tìm cách tránh ống kính.

Ít ai biết rằng phía sau những khoảnh khắc đáng yêu đó là khối lượng công việc không hề nhẹ nhàng. Khu vực hồ Sayram thường xuyên đón lượng khách khổng lồ đến tham quan song không phải lúc nào thời tiết cũng thuận lợi. Có lúc tuyết rơi dày khiến nhiều phương tiện bị trượt bánh và khu du lịch buộc phải áp dụng các biện pháp kiểm soát giao thông.

Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Y Lực Á Nhĩ và đồng nghiệp trong lực lượng cảnh sát giao thông vẫn phải làm việc xuyên đêm để dọn tuyết, phân luồng và đảm bảo an toàn cho du khách.

