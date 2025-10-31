TPHCM: Xe máy công nghệ, xe của công chức, viên chức sẽ chuyển sang xe điện

Chiều 29/10, tại phiên toàn thể Tuần lễ Công trình xanh – Giao thông xanh Việt Nam 2025, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, đã trình bày tham luận chuyên đề về chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông đô thị, nêu rõ nhiều kết quả nổi bật và định hướng lớn đến năm 2030.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, hiện thành phố có 176 tuyến xe buýt với 2.386 phương tiện đang hoạt động. Trong đó, 1.308 xe sử dụng nhiên liệu diesel (chiếm 54,8%), 451 xe dùng khí CNG (18,9%) và 627 xe buýt điện (26,3%).

Đối với dịch vụ taxi, toàn thành phố có 18.613 xe, trong đó 13.124 xe điện, tương đương khoảng 71%. Ngoài ra, có khoảng 88.742 xe mô tô hai bánh phục vụ vận tải công nghệ, với gần 25.000 xe máy điện, chiếm 28,1%.

“Việc chuyển đổi sang phương tiện xanh đã bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp giảm phát thải và tiếng ồn. Nhiều doanh nghiệp vận tải đã chủ động đầu tư xe điện, góp phần lan tỏa xu hướng giao thông bền vững”- đại diện Sở Xây dựng TPHCM nêu.

TPHCM đặt mục tiêu chuyển đổi ít nhất 50% xe máy công nghệ và xe máy của công chức, viên chức sang xe điện vào năm 2027 và đạt 100% vào năm 2030. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Về hạ tầng trạm sạc, TPHCM hiện có khoảng 1.000 trạm sạc xe điện, trong đó gần 900 trạm thuộc mạng lưới V-Green. Hạ tầng hiện cung cấp hơn 9.400 trụ sạc với khoảng 14.700 cổng sạc ô tô, trong đó gần 5.000 cổng sạc nhanh, cùng khoảng 300 trạm sạc nhanh cho xe máy điện.

Số lượng phương tiện đang lưu thông đạt gần 40.000 ô tô điện (25.000 xe kinh doanh) và 87.000 xe máy điện. Tỷ lệ phương tiện trên mỗi trụ sạc hiện đáp ứng khuyến nghị quốc tế. Tuy nhiên, khoảng 63% ô tô điện vẫn dùng hình thức sạc chậm.

Để đáp ứng nhu cầu đang tăng nhanh, TPHCM sẽ cần bổ sung tối thiểu 1.500 trụ sạc nhanh cho ô tô tại các khu vực trọng điểm, đồng thời mở rộng mạng lưới tủ đổi pin cho xe máy điện.

Theo định hướng, từ năm 2025, 100% xe buýt đầu tư mới hoặc thay thế phải sử dụng điện, năng lượng sạch. Đến năm 2030, toàn bộ xe buýt, xe ô tô con của cơ quan nhà nước sẽ chạy bằng năng lượng xanh. ít nhất 50% xe máy công nghệ và xe máy của công chức, viên chức chuyển sang xe điện vào năm 2027 và đạt 100% vào năm 2030.

Cũng từ năm 2030, 100% taxi đầu tư mới sẽ là xe điện, đồng thời thí điểm phương tiện sử dụng nhiên liệu xanh như hydro.

Hạ tầng đi kèm sẽ được mở rộng mạnh. Đến năm 2030, TPHCM sẽ phát triển hạ tầng trạm sạc đáp ứng nhu cầu chuyển đổi phương tiện, cụ thể: 100% công sở, bệnh viện, bến xe buýt, bãi đỗ xe có trạm sạc điện cho ô tô.

TPHCM cũng đặt mục tiêu hoàn thành ít nhất 1.500 trạm sạc điện (hoặc trạm cung cấp năng lượng xanh) công cộng cho ô tô; phát triển các trạm sạc/đổi pin cho xe máy điện tại các khu vực tập trung đông người như trung tâm thương mại, chung cư, các trường học, bãi giữ xe, trạm xe buýt,... Cùng với đó là khuyến khích các bến xe, trạm dừng nghỉ chuyển đổi theo tiêu chí xanh.