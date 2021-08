TP.HCM: Người dân xếp hàng dài mua đồ sau quyết định 'ai ở đâu ở yên đó' từ 0h ngày 23/8

Trưa ngày 20/8, ông Phạm Đức Hải (Phó ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19) công bố thông tin tiếp tục tăng cường nâng cao các biện pháp với phương châm: Mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng, chống dịch.

Theo đó, thành phố đã đưa ra 5 giải pháp, yêu cầu thực hiện ở mức cao nhất, bắt đầu thực hiện quyết liệt từ 0h ngày 23/8.

Tại cuộc họp sáng nay, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM khẳng định, không có chuyện đóng cửa (lockdown) toàn thành phố như lan truyền trên mạng. Ông cũng khuyến cáo người dân không tập trung mua gom hàng hóa, thực phẩm, đồng thời khẳng định thành phố đã chuẩn bị cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

"Người dân không nên hiểu là lockdown hay giới nghiêm, thiết quân luật, không có chuyện đó. Đây là tiếp tục đẩy mạnh biện pháp chung, chuyên sâu, nâng cao hơn." - ông Khuê nhấn mạnh.

Tuy nhiên, tại nhiều quận, ngay sau khi có thông tin TP.HCM áp dụng 'ai ở đâu ở yên đó' từ 0h ngày 23/8, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã có rất đông người dân đến tập trung xếp hàng mua thực phẩm, đồ ăn, thuốc men...

Người dân Sài Gòn xếp hàng dài chờ mua thực phẩm thuốc men dự trữ ở quận Gò Vấp (Clip: Phú Tuấn)

Ghi nhận vào trưa cùng ngày, tại quận Gò Vấp, hệ thống siêu thị lớn như Emart, Big C, các cửa hàng tiện lợi, tiệm thuốc tây có hàng trăm lượt người xếp hàng dài để đợi đến lượt đi mua đồ.



Phía siêu thị nhanh chóng bố trí lực lượng bảo vệ để đảm bảo giãn cách, đồng thời chỉ gia hạn số lượng người nhất định trong mỗi lượt mua hàng. Đồng thời, người dân cũng tiến hành khai báo y tế, trình thẻ đi chợ đúng ngày mới được vào bên trong để mua nhu yếu phẩm.

Người dân xếp hàng dài ngoài đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp để đợi tới lượt mua thực phẩm.

Nhiều người mệt mỏi đợi người thân mua thực phẩm phía bên trong siêu thị.

Nhiều xe quay đầu vì đợi chờ quá lâu

Người dân vẫn đảm bảo giãn cách trong quá trình mua thực phẩm.

Bà Phạm Thị Thu Trang (54 tuổi) chia sẻ: "Dù đã sắp xếp thời gian đi buổi trưa để tranh đông đúc, nhưng vẫn phải xếp hàng hơn 1 tiếng đồng hồ. Vì nhà không còn đồ ăn cho những ngày tiếp theo nên sẽ mua tích trữ tiếp để hạn chế ra ngoài".

Lượng xe vẫn còn rất nhiều vào 15h.

Hệ thống siêu thị Big C đóng cửa sớm lúc 15h để đảm bảo hỗ trợ người dân mua thực phẩm phía bên trong.

Theo ghi nhận tại MM Mega Market An Phú, TP Thủ Đức có hàng trăm người xếp hàng từ ngoài cửa siêu thị để chờ vào trong mua sắm.

Bên ngoài, người dân đi mua sắm xếp hàng kéo dài khiến cửa vào bãi giữ xe của siêu thị ùn tắc. Lực lượng công an đã có mặt phân luồng giao thông, phát loa thông báo người dân tránh tập trung đông người.

Do lượng người quá đông nên công an đề nghị người dân ai có phiếu mua hàng có thể quay lại từ ngày mai. Tuy nhiên do có phiếu đi siêu thị ghi ngày hôm nay nên nhiều người vẫn nán lại để chờ. Tại cổng siêu thị có thông báo khoảng 60 phút mới nhận khách mới vào mua sắm khiến nhiều người đi xe máy chờ đợi mệt mỏi trước cổng.

Tại siêu thị Emart quận Gò Vấp, cũng có hàng trăm người xếp hàng ùn ứ từ ngoài cổng. Bên trong cũng rơi vào tình trạng tương tự. Nhiều người xếp hàng dài trước cửa để đo thân nhiệt mới vào trong mua sắm.

Siêu thị Aeon Mall Tân Phú cũng rơi vào tình trạng đông người (Ảnh: Minh Mẫn)

Người dân xếp hàng dài chờ vào siêu thị (Ảnh: Minh Mẫn)

Bên trong siêu thị Emart. (Ảnh: Minh Mẫn)

Nhiều thực phẩm nhanh chóng hết (Ảnh: Minh Mẫn)